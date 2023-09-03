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Всем привет! С вами Zero, и это очередная статья из серии материалов, посвященных мифам и стереотипам о компьютерных комплектующих. На этот раз поговорим о твердотельных накопителях – сейчас без них обходится редкий ПК или ноутбук, поскольку по скоростным характеристикам SSD многократно опережают жесткие диски. Сразу предупрежу, что опытные железячники вряд ли узнают из текста что-то новое, хотя могут посмеяться или хотя бы улыбнуться. А вот для пользователей, далеких от мира компьютеров, статья может оказаться не только развлекательной, но и познавательной. Но хватит предисловий, поехали!

SSD стоят очень дорого

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Миф. Когда-то твердотельные накопители даже сравнительно небольшого объема действительно были весьма дороги. С тех пор стоимость одного гигабайта на SSD снизилась многократно. Даже в текущих рыночных условиях, когда за один доллар дают 95-100 рублей, за 4 тысячи рублей можно приобрести отличный полутерабайтный SSD ADATA XPG SX8200 Pro, а за 6 тысяч рублей – его терабайтную модификацию. При этом вы получите скорости во много раз больше, чем у жестких дисков и полное отсутствие шума. Хватает в ассортименте магазина «Регард» и других качественных твердотельных накопителей, что, с учетом конкурентоспособных цен и наличия доставки по всей территории России и обеспечивает ритейлеру популярность.

SSD нужно оптимизировать, чтобы не расходовать его ресурс – убирать с него файл подкачки, и не только

Миф, причем весьма живучий и раздражающий. Никаких подобных специальных действий не требуется – более того, убирая файл подкачки или кэш браузера с системного твердотельного накопителя, вы создаете себе дополнительные проблемы и замедляете работу вашего ПК в определенных ситуациях. Ресурс современных твердотельных накопителей весьма велик, и, если вы не будете расходовать его намеренно, например, постоянно перезаписывая SSD случайной информацией, его хватит на много лет.

Например, у меня в свое время был накопитель Samsung 850 Evo на 500 гигабайт – он использовался в качестве системного, также на нем были установлены программы и игры. За 55 тысяч часов работы (более 6 лет) я записал на этот SSD около 75 терабайт информации, то есть не израсходовал и половины заявленного ресурса. И это при том, что качественные твердотельные накопители на практике обладают ресурсом, во много раз превосходящим заявленный. Проще говоря, не экономьте ресурс своего SSD – это глупость. Хорошего накопителя, например, двухтерабайтного Samsung 980 Pro, хватит не только на весь жизненный цикл вашего ПК – вы его еще и в новую сборку сможете поставить.

Старые системы, такие, как Windows 7, не умеют работать с SSD

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В случае Windows 7 – миф, в случае более старых систем, таких, как Windows XP – частично правда. Windows 7 хорошо работает с твердотельными накопителями, и, например, знает, что их не нужно дефрагментировать, а также поддерживает команду TRIM. А вот XP команду TRIM не поддерживает, да и в целом, система уже слишком устарела, поэтому при эксплуатации SSD с ней возможны проблемы. Установить ОС, вы, впрочем, сможете. Просто в этом нет практического смысла – Windows XP в 2023 году некоммерческому пользователю нужна разве что для изучения старого программного обеспечения или старых игр, ну и других специфических задач. Хорошим вариантом в таком случае будет 2.5-дюймовый SATA III SSD Samsung 870 Evo.

Если отработан заявленный производителем ресурс, SSD скоро выйдет из строя

Миф. SSD от производителей первого и второго эшелона, например, Samsung, Western Digital, Kingston, ADATA, как правило, не перестают работать при исчерпании заявленного ресурса, а отрабатывают его многократно. Если компания указывает в характеристиках ресурс перезаписи, равный 300 ТБ, стоит учитывать, что это ГАРАНТИРОВАННЫЙ ресурс: если SSD выйдет из строя раньше, вам его бесплатно заменят, если, конечно, не вышел гарантийный срок, нет механических повреждений, и так далее. А так, даже если вы исчерпаете заявленный производителем ресурс у какого-нибудь двухтерабайтного WD BLACK SN850X (а вы еще попробуйте это сделать, 1200 терабайт, как-никак), SSD продолжит работать как ни в чем не бывало. Когда же исчерпается не заявленный, а фактический ресурс, SSD…все равно продолжит работать, но только на чтение, а не на запись.

SSD на 500 гигабайт хватит геймеру надолго

Миф родом из начала 2010-х. В 2023 году, когда многие проекты AAA-класса, как недавно вышедшая Baldur’s Gate 3, занимают хорошо так за сотню гигабайт, полутерабайтного SSD любителю компьютерных игр надолго не хватит. Если же вы не любите удалять игры после прохождения или уменьшения интереса к ним, то рекомендую вам сразу приобретать как минимум двухтерабайтный SSD. Из бюджетных отличным выбором будет ADATA XPG SX8200 Pro, из субфлагманских – Samsung 980 Pro, из флагманских…а флагманские PCI-Express 5.0 модели для игр не нужны и близко. К тому же, производители пока не задействовали возможности интерфейса на полную катушку, а самые интересные модели еще не доехали до российских магазинов.

SSD не требуется охлаждение

Миф. Твердотельным накопителям с низкой производительностью какое-либо дополнительное охлаждение действительно не требуется, ни пассивное в виде радиаторов, ни, тем более, активное в виде вентиляторов. Тем не менее, продвинутым M.2 PCI-Express моделям для беспроблемной длительной работы без перегрева и троттлинга (снижения скоростей) нужны как минимум тонкие радиаторы, что же касается новейших PCI-Express 5.0 решений – многим из них требуются уже и вентиляторы. Сейчас производители часто используют миниатюрные «вертушки» совместно с тонкими графеновыми радиаторами, но, вероятно, оптимальнее было бы просто сменить форм-фактор.

Нет смысла покупать брендовые SSD – можно заказать что-нибудь из Китая

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Миф. Китайские накопители от Noname-производителей нередко не отличаются по скоростным характеристикам и надежности от обычных флешек. А еще можно нарваться на совсем уж явную подделку – флешку или карту памяти на 8-32 ГБ, упакованную в корпус с утяжелителями и определяющуюся, как емкий твердотельный накопитель. Если ваш бюджет сильно ограничен, лучше приобрести пусть и недорогой, но брендовый твердотельный накопитель, в характеристиках и надежности которого вы будете уверены. Хорошо зарекомендовал себя в недорогих игровых конфигурациях, например, SSD ADATA Legend 750, полутерабайтную версию которого можно приобрести в «Регарде» чуть дороже 3 тысяч рублей, а терабайтную – за 5.5 тысяч рублей.

SATA III SSD потеряли актуальность – стоит рассматривать только M.2 PCI-Express модели

Частично правда. По скоростям последовательных чтения и записи SATA III SSD действительно и близко не могут тягаться с M.2 PCI-Express решениями, за исключением самых бюджетных. Для примера: скорость чтения и записи любого SATA III SSD даже в теории не может превышать 600 МБ/с. При этом флагманские и субфлагманские M.2 PCI-E 4.0 SSD, такие, как Samsung 980 Pro предлагают 7000+ МБ/с. Тем не менее, говорить от том, что 2.5-дюймовые SATA III SSD потеряли актуальность и не нужны, я бы не стал. Во-первых, на многих материнских платах число M.2 разъемов ограничено. А SATA III SSD в любом случае гораздо быстрее, чем HDD. Особенно если говорить о скоростях случайных, а не последовательных чтения и записи. Во-вторых, для гейминга скоростных показателей SATA III SSD в большинстве случаев достаточно. И, наконец, в-третьих, с помощью таких накопителей можно вдохнуть новую жизнь в старый компьютер или ноутбук.

SSD менее надежны, чем жесткие диски

Миф. Как показывает статистика компании Backblaze, а также опыт множества завсегдатаев компьютерных форумов, твердотельные накопители (за исключением сверхдешевых моделей от Noname-производителей) даже более надежны, чем жесткие диски. Примечательно, что даже достаточно доступные потребительские SSD часто оказываются надежнее серверных HDD. Другое дело, что восстановить данные с вышедшего из строя SSD может быть сложнее. Но это вряд ли является проблемой: любая ценная информация должна иметь как минимум две резервных копии, причем одна из них должна быть физически удалена от двух других. Это позволит защитить сведения от утери в случае форс-мажорных обстоятельств, таких, как пожар или стихийное бедствие.

В старые ПК и ноутбуки нет смысла устанавливать SSD

Миф. Часто «тормоза» в повседневной работе на старых ПК, и, особенно, при их запуске, возникали именно из-за того, что операционная система и софт были установлены на медленном жестком диске. После загрузки ОС одновременно запускались десятки служб и программ, поэтому ждать прихода компьютера в рабочее состояние иногда приходилось несколько минут – это было характерно для давно установленных, «замусоренных» систем. Свежеустановленная, например, Windows 7, грузилась достаточно быстро и на жестком диске. Конечно, в морально устаревший много лет назад ПК, оснащенный, например, процессором Pentium 4 из 2002 года, устанавливать SSD в 99% случаев действительно смысла нет, если вы не исследуете старое железо и старый софт. Тем не менее, конфигурация с условным четырехъядерным Core i5-2500K или даже Quad Q6600 может с твердотельным накопителем начать работать заметно шустрее, чем с жестким диском. Только ставьте хотя бы Windows 7, а не более древние системы.

Быстрый SSD увеличивает FPS в играх

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Миф с крайне небольшой долей правды. Наличие твердотельного накопителя не увеличивает частоту смены кадров в играх…но может уберечь от притормаживаний и фризов после загрузки новой локации или при резком повороте камеры в отдельных проектах. Современные игры следует устанавливать исключительно на твердотельные накопители, а не на жесткие диски, тогда подобных проблем не будет. В остальном же – не стоит рассчитывать, что, поставив топовый SSD, вы получите прибавку FPS в играх. За частоту смены кадров из железа отвечают (в порядке убывания) видеокарта, процессор и оперативная память, но никак не твердотельный накопитель.

Быстрый SSD увеличивает скорость загрузки игр и локаций в них

Правда. Если в системе нет явных узких мест (слабый процессор, устаревшая или маломощная видеокарта), то игры и локации в них в случае установки на SSD действительно будут грузиться быстрее. Этот факт подтвержден многочисленными тестами и в нем нет ничего удивительного – флагманские и субфлагманские SSD в десятки раз быстрее жестких дисков при последовательных операциях и в сотни раз быстрее – при случайных. Быстрее грузиться будет и различный софт.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о двенадцати мифах и стереотипах, касающихся твердотельных накопителей – среди них были как не имеющие ничего общего с действительностью, так и частично или полностью правдивые. Если вас интересуют заблуждения о другом компьютерном железе – ссылки на подборку соответствующих материалов вы найдете ниже. Пишите в комментариях, сталкивались ли вы с мифами об SSD, и если да, то с какими. И покупайте твердотельные накопители и другое железо в магазине «Регард» – доставка доступна по всей России!

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