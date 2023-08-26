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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я разберу 12 мифов о материнских платах для ПК – некоторые из них достаточно распространены и популярны, другие же встречаются довольно редко. Для того, чтобы статья получилась интереснее, помимо мифов, не имеющих ничего общего с правдой, я рассмотрю и заблуждения, ложные лишь частично. Для опытных компьютерщиков материал будет скорее развлекательным, для людей же, далеких от данной тематики – возможно, еще и познавательным. Но хватит предисловий, поехали!

Производительность компьютера не зависит от материнской платы

Частично правда. Материнская плата не является компонентом, напрямую влияющим на производительность системы, как, например, процессор. Но косвенное влияние она все-таки оказывает. Например, в бюджетную МП со слабой подсистемой питания не получится установить флагманский многоядерный CPU. Соответственно, для высокопроизводительной игровой или рабочей конфигурации требуется материнская плата как минимум среднего или продвинутого среднего ценового сегмента. Например, MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI, если вы собираете ПК на основе разгоняемого процессора Intel Raptor Lake.

Следует всегда выбирать полноразмерную материнскую плату форм-фактора Standard-ATX

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Миф. Появился в те времена, когда у многих корпусов просто-напросто не было креплений для установки Micro-ATX материнских плат. На самом деле, для бюджетных сборок, в том числе и игровых, Micro-ATX МП часто являются оптимальным вариантом. В первую очередь, конечно, потому что они в среднем дешевле. Да, у них обычно меньше разъемов, но нужны ли среднестатистическому любителю компьютерных игр 3 порта PCI-Express x16, 2 из которых работают в режиме x4, и 6 портов SATA III? В большинстве случаев, не нужны. Например, игровому компьютеру, базирующемуся на процессоре AMD Ryzen 5 5600 вполне хватит и сравнительно недорогой материнской платы Gigabyte B550M DS3H.

Разгонять процессор можно на любой материнской плате

Миф. Разгонять CPU можно только на материнских платах определенных чипсетов – при этом у Intel ограничения, как правило, строже, чем у AMD. При этом поддерживать оверклокинг должен и сам процессор. Разберем на примере Intel: Core i5-12400F – неразгоняемый процессор, по крайней мере, если говорить о разгоне по множителю. Core i7-13700KF – разгоняемый, что подтверждается буквой «K» в его названии. Что же касается материнских плат – у Intel поддерживают оверклокинг только решения на Z-чипсетах. В случае с AMD A-чипсеты не поддерживают разгон, остальные – поддерживают. С процессорами – проще уточнять, сверяясь со спецификациями.

Чем больше на материнской плате разъемов для оперативной памяти – тем лучше

Миф. Любой объем ОЗУ в случае домашней или игровой конфигурации оптимально набирать двумя модулями. Строго двумя – это позволит задействовать двухканальный режим, значительно повышающий производительность подсистемы памяти. Четырехканальный режим потребительское железо не поддерживает, и четыре планки в большинстве случаев будут работать немного хуже, чем две, поскольку не смогут взять столь же высокие частоты. Проще говоря, двух слотов для планок оперативной памяти вполне достаточно. Особенно если при сборке ПК сразу ориентироваться на пару шестнадцатигигабайтных или тридцатидвухгигабайтных модулей.

Подсистема питания материнской платы обязательно должна быть защищена от перегрева радиатором

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Миф. Подобная защита требуется только при использовании «прожорливых» процессоров с высоким TDP. Если вы используете нетребовательный энергоэффективный CPU, такой, как Intel Core i5-12400F, в дополнительных радиаторах, защищающих подсистему питания материнской платы от перегрева, нет необходимости. А вот с такими CPU, как Intel Core i7-13700KF, дополнительные радиаторы, конечно, нужны, причем достаточно массивные. К счастью, производители материнских плат это понимают – практически все современные модели на Z-чипсетах оснащены достаточно эффективными системами пассивного охлаждения.

Одного разъема M.2 PCI-Express на материнской плате хватит для игрового компьютера

Скорее миф, чем правда. Нет, может, и хватит, если вы сразу купите двухтерабайтный или четырехтерабайтный SSD. Но современные игры занимают так много места, что со временем любого объема на твердотельном накопителе может начать не хватать. Я, например, недавно докупил второй Samsung 980 Pro на 2 терабайта, потому что на первый уже перестали влезать новые проекты. На мой взгляд, оптимально выбирать материнские платы, имеющие на борту как минимум два разъема M.2 PCI-Express – это позволит в дальнейшем докупить еще один скоростной SSD и не пользоваться переходниками, а также не размениваться на приобретение 2.5-дюймовых SATA III моделей.

Всегда можно покупать самую дешевую материнскую плату, совместимую по сокету с процессором

Миф. Во-первых, необходимо сверяться со список поддерживаемых CPU на сайте производителя, и, иногда, обновлять BIOS. Во-вторых, сверхбюджетные материнские платы не всегда способны нормально работать в связке с процессорами с высоким TDP – они не рассчитаны на подобные нагрузки. В первую очередь, конечно, речь идет об их силовой части, а также о системе охлаждения. Вообще, чрезмерная экономия на любых комплектующих редко бывает рациональной – экономить можно, но в меру и не на важной функциональности, а на вторичных «плюшках».

BIOS обязательно следует регулярно обновлять, как, например, драйвера видеокарты





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Миф. Даже сами производители, например, MSI, заявляют, что обновлять BIOS, если система работает стабильно, нет необходимости. В некоторых случаях обновление прошивки может исправить ряд ошибок, улучшить результаты разгона или добавить поддержку новых процессоров, но чаще обновлять BIOS нет практического смысла. Особенно если у вас нет источника бесперебойного питания. Конечно, вероятность того, что у вас отключат электричество именно в момент, когда BIOS обновляется, крайне мала, но, если все-таки отключат, придется нести материнскую плату в сервисный центр или использовать специализированное оборудование. Впрочем, некоторые материнские платы позволяют перезаписать «запоротый» BIOS с флешки даже без установленных процессора и ОЗУ.

Обновление BIOS – крайне сложная процедура

Миф. С учетом того, что производители и энтузиасты предоставляют подробные инструкции, обновить прошивку материнской платы может практически любой пользователь, за исключением тех, что не отличают системный блок от процессора и пользуются браузером «Интернет» на смартфоне. Обновить BIOS – не сильно сложнее, чем установить игру или программу, и никаких специальных навыков для этого не требуется. При этом скачивать новую версию прошивки стоит исключительно с официального сайта производителя материнской платы – файлы, распространяемые на сторонних ресурсах, могут быть небезопасны.

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При некорректном обновлении BIOS материнская плата может необратимо выйти из строя

Частично правда. Совсем уж необратимо материнская плата из строя не выйдет, но, если у нее нет функции восстановления BIOS из резервной копии или перепрошивки с флешки по нажатию кнопки, придется обращаться в сервисный центр или использовать специализированное оборудование. Главная опасность – отключение электроэнергии во время обновления BIOS, поэтому в идеале следует пользоваться источником бесперебойного питания (ИБП). Если же подобного устройства у вас нет, обновляете BIOS вы на свой страх и риск, поэтому учитывайте, как часто и в какое время у вас обычно отключают электричество.

Встроенные в материнские платы звуковые карты выдают аудио плохого качества

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Миф. Возможностей современных встроенных звуковых карт хватит не только для гейминга, но и для прослушивания музыки, если вы, конечно, не аудиофил, приобретающий «особенные» кабели за сотни долларов и грезящий о теплом ламповом звуке. Если провести слепой, хотя, в данном случае, скорее, «глухой» тест, подавляющее большинство людей, в том числе, называющих себя любителями качественного звука, не отличат звучание встроенной аудиокарты от звучания дискретной даже если использовать качественные наушники, предназначенные для прослушивания музыки.

Китайские материнские платы от малоизвестных производителей ничуть не хуже решений ASUS, GIGABYTE, MSI и ASRock

Миф. С китайскими материнскими платами, как правило, возникает множество различных проблем. Иногда это может быть запуск ПК не с первого раза, иногда – отсутствие необходимых драйверов, иногда – нежелание работать с каким-то конкретным процессором или что-то еще. Если вы не опытный компьютерщик, которому возня с экзотическим железом доставляет удовольствие, я категорически не рекомендую приобретать китайские МП. Слишком много на форумах печальных историй от пользователей, которые хотели сэкономить, а в итоге нажили себе кучу неприятностей из-за 2-3 тысяч рублей.

Заключение

В этой статье я разобрал двенадцать мифов о материнских платах, среди которых имеются как достаточно распространенные, так и редкие. Привел я и мифы, в которых имеется доля правды. Если вас интересует тема мифов о компьютерном железе – переходите по одной из ссылок ниже, у меня уже вышли материалы, посвященные процессорам и видеокартам. А еще пишите в комментариях, встречались ли вы с какими-то заблуждениями о материнских платах, и если да, то с какими.

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