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Всем привет. С вами Zero, и это ежемесячная рубрика «Народный ПК». На этот раз я решил отказаться от традиционного бюджета в 50 тысяч рублей, поскольку собрать из новых комплектующих с подобным ограничением хоть сколько-нибудь приличную игровую конфигурацию невозможно. Существует, конечно, вариант с приобретением сверхбюджетной игровой видеокарты уровня NVIDIA GeForce GTX 1650, но она в 2023 году подходит разве что для устаревших или максимально нетребовательных игр. Ей не хватает как чистой производительности, так и видеопамяти. На этот раз я увеличил заданный бюджет на 10%, до 55 тысяч – надеюсь, что со временем рубль укрепится, а компьютерные комплектующие подешевеют, хотя сомневаюсь, что это случится в ближайшее время. Но хватит предисловий, поехали!

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Раз бюджет на сборку в этот раз больше, чем в прошлые месяцы, пусть и всего на 10%, стоит постараться и выбрать наиболее производительное и «долгоиграющее» железо из доступного, поскольку недорогие игровые конфигурации, как правило, не предназначены для апгрейда, по крайней мере, серьезного, и наша – не исключение. Вместо четырехъядерного процессора Intel Core i3-10100F я предлагаю взять бюджетный шестиядерник – AMD Ryzen 5 3600. Может показаться, что два дополнительных ядра – это мелочь, но на самом деле, нет. Разработчики игр во многом ориентируются именно на шестиядерные процессоры, поскольку, согласно статистике, именно они являются наиболее массовыми. Подтверждают это и данные игрового сервиса Steam.

В 2023 году Ryzen 5 3600, конечно, несколько устарел – он уступает таким CPU, как Core i5-12400F и 11400F, а также Ryzen 5 5600 и 5600X. Тем не менее, с учетом его крайне низкой по нынешним меркам стоимости, данный процессор можно назвать как минимум весьма конкурентоспособным, а как максимум – одним из лучших вариантов для гейминга в ценовой категории «до 10 тысяч рублей». В дальнейшем же его цена может дополнительно уменьшиться, если курс рубля не будет снова пробивать дно.

На материнской плате придется сэкономить, но «три тысячи шестисотому» многого и не надо – радиаторы в области зоны VRM в данном случае необязательны. Все, что нас интересует – совместимость с процессором и наличие хотя бы одного M.2 PCI-Express разъема для твердотельного накопителя. Не нужна даже поддержка четвертой версии интерфейса PCI-E – ни для видеокарты, ни для SSD. Из доступных материнских плат на актуальных чипсетах AMD подойдет, например, MSI A520M-A PRO – на момент написания статьи она стоит в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей России, чуть более 6 тысяч рублей. Если вы не сможете найти такую материнскую плату – можете взять любую другую на том же чипсете, но обязательно с разъемом M.2 PCI-Express.

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Процессор у нас не слишком горячий, поэтому бюджетной воздушной системы охлаждения, рассчитанной на TDP 150-180 Вт, ему хватит с лихвой. Подойдет, например, ID-COOLING SE-214V3, или, если вы хотите получить еще больший запас по эффективности отвода тепла, ID-COOLING SE-214-XT. Решения китайской компании в большинстве случаев являются в своем сегменте наиболее выгодными, если исходить из соотношения стоимости и характеристик. Впрочем, вы можете рассмотреть и другие кулеры, только учитывайте, что они должны быть совместимы с сокетом AM4. Советую в первую очередь смотреть на системы охлаждения, радиатор которых оснащен тепловыми трубками, а также не рассматривать модели с небольшими вентиляторами. Оптимальный вариант для недорогого кулера – это 120-миллиметровая, а не, например 92-миллиметровая «вертушка» - последняя будет более шумной.

Что касается оперативной памяти – предлагаю остановиться на стандартном для конфигураций рассматриваемого ценового сегмента комплекте, состоящем из пары шестнадцатигигабайтных модулей с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Из представленных в «Регарде» наборов от приличных производителей одним из наиболее доступных является вариант от HP – обращаться к продукции малоизвестных китайских брендов не хотелось бы. А вот если вы найдете по адекватной цене пару планок, например, от Patriot или HyperX – это тоже отличный вариант. Можно обратиться и ко вторичному рынку – оперативная память выходит из строя крайне редко. Подробно, впрочем, рассматривать подобную опцию я не буду – в рубрике «Народный ПК» я предлагаю в первую очередь новое железо, доступное к покупке в магазинах.

На твердотельном накопителе, как и на материнской плате, тоже придется экономить – хотелось бы сразу взять терабайтник, но бюджет, увы, не позволяет. Поэтому в качестве варианта по-умолчанию я выбрал качественный полутерабайтный SSD – ADATA Legend 750. Его скоростных характеристик более, чем достаточно для бюджетной или даже среднебюджетной игровой конфигурации. Что же касается объема – увы, надолго его не хватит, если учитывать, как много места занимают современные AAA-проекты. Многие игры весят хорошо так за сотню гигабайт, поэтому в дальнейшем вам придется докупать дополнительный твердотельный накопитель, а возможно, и не один. А единственный разъем M.2 PCI-Express на материнской плате будет уже занят, так что варианта тут два: или замена старого SSD, или приобретение 2.5-дюймовых SATA III моделей, значительно уступающих по скоростям последовательных чтения и записи M.2 PCI-Express решениям.

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Дальше по плану – самый важный компонент любой игровой сборки, графический ускоритель. Очень хотелось бы поставить RTX 3050 или RX 6600, но из-за падения курса рубля и подорожания компьютерных комплектующих даже увеличенного на 10% бюджета хватает только на NVIDIA GeForce GTX 1660 Super/Ti. В разрешении FullHD вы сможете запускать с этой видеокартой любые игры, и даже комфортно играть в них, но настройки в некоторых случаях будут ограничены средними, а изредка даже средне-низкими. Все-таки в 2023 году все «тысяча шестьсот шестидесятые» – это начальный игровой сегмент, и их возможностей маловато для продвинутого геймера. Благо, более производительные графические ускорители стоят не сильно дороже, поэтому накопив дополнительные 8-10 тысяч рублей, вы сможете взять что-то из другой лиги, например, RTX 4060. Да, для нее хорошо бы иметь поддержку PCI-E 4.0, но и так она будет работать неплохо.

В комментариях мне как-то предлагали рассмотреть вариант добавления в наиболее доступные сборки корпусов с предустановленным блоком питания. Я этого делать не буду – как правило, подобные БП не просто отвратительного качества, они могут быть даже небезопасны. Вместо этого в очередной раз обращу ваше внимание на продукцию тайваньского бренда Chieftec – в бюджетном сегменте у нее мало конкурентов по соотношению стоимости и характеристик. Честная мощность, приличная стабильность напряжений, высокая надежность и низкий уровень шума – все это про БП Chieftec. Нет ничего удивительного, что их рекомендуют для геймерских конфигураций на протяжении как минимум десятка лет – помню, как в начале 2010-х на тематических форумах продукцию тайваньской фирмы советовали к связке из процессора Intel Core i5-2500K и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 570.

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Последний в списке – корпус. Берем картонную коробку, канцелярский нож, скотч и ножницы…нет, у нас все-таки не настолько низкий бюджет. По крайней мере, шасси уровня ACCORD ACC-B022 мы позволить себе можем, а с учетом весьма скромного энергопотребления и тепловыделения выбранных комплектующих, большего в данном случае и не нужно. Внешне рассматриваемый корпус выглядит как выходец из начала двухтысячных, но главное, что у него хотя бы есть посадочные места для установки пары 120-миллиметровых вентиляторов, что в этом ценовом сегменте большая редкость. Обычно за 2-3 тысячи рублей ритейлеры предлагают закрытые офисные «гробы», в которые если и можно установить одну-две «вертушки», то 92-миллиметровые. Что же касается ограничений по длине видеокарты и высоте кулера – они присутствуют и у более дорогих шасси, чем ACC-B022.

Подводим итоги

Все компоненты ПК выбраны, внимание – на таблицу:

Конфигурация вышла лучше июльской, но исключительно за счет увеличения бюджета – в 55 тысяч рублей удалось уместить шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 3600. В прошлом же месяце вместо него был четырехъядерный Intel Core i3-10100F. Справедливости ради, отмечу, что если бы бюджет оставался на уровне 50 тысяч, то пришлось бы экономить на комплектующих, напрямую влияющих на производительность, например, устанавливать вместо GTX 1660 Super крайне слабую по нынешним меркам GTX 1650 c 4 ГБ видеопамяти. В текущем же виде сборка позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на средних настройках (изредка – на средне-низких). В дальнейшем вы сможете заменить видеокарту на более производительную – блок питания позволяет.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить без потери производительности?

Практически ни на чем – сборка и без того изобилует компромиссами.

Во что вложить дополнительные средства, если они есть?

Возьмите терабайтный SSD вместо полутерабайтного и купите вместо GTX 1660 Super более производительную видеокарту – хотя бы RTX 3050. Если же бюджет значительно больше 55 тысяч, то рекомендую обратиться к статье о сборке ПК за 75 тысяч рублей – ссылка на нее будет ниже, после заключения.

Может, лучше для начала собрать ПК без видеокарты, со встроенным графическим ядром, или взять на вторичном рынке «затычку»?

Вполне рабочий вариант, если, например, старый компьютер вышел из строя или сильно устарел, при этом работать нужно сейчас, а игры можно на несколько месяцев отложить.

Что будет с курсом рубля и ценами на компьютерные комплектующие?

Центробанк дал понять, что не позволит курсу российской национальной валюты надолго уйти за отметку 100 единиц за доллар. Поэтому многие экономисты считают, что рубль закрепится в диапазоне 85-95 единиц за доллар, причем пока ближе к верхней его границе. Значительного укрепления «деревянного» в ближайшее время ожидать не следует – для этого нужны дополнительные решения ЦБ и правительства вроде еще одного повышения ключевой ставки или требования продавать часть валютной выручки. Проще говоря, если компьютерное железо и подешевеет, то незначительно.

А что по поводу заказа железа из-за рубежа? Продлят ли беспошлинный порог в размере 1000 евро?

Судя по тому, что пишут СМИ – скорее всего, не продлят, и с начала октября беспошлинный порог снизится до 200 евро. Во-первых, ради поддержки отечественных производителей, и во-вторых – из-за лоббистов из Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). А значит, если вы хотите приобрести что-то из-за рубежа, лучше заказывать сейчас. Ведь пошлина рассчитывается на момент пересечения товаром границы, и если посылка придет в октябре, то вам придется тратить дополнительные средства.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в августе 2023 года за 55 тысяч рублей. Отмечу, что мне впервые более, чем за год пришлось повысить планку бюджета – сказались ослабление курса рубля и удорожание комплектующих в российских магазинах. Цены сейчас действительно не радуют, и вряд ли в ближайшие пару месяцев ситуация сильно изменится. А что вы думаете по поводу предложенной сборки и по поводу цен на железо? Пишите в комментариях!

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