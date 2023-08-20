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Всем привет! С вами Zero, и в сегодняшнем материале я рассмотрю 15 мифов о процессорах, упомянув при этом и те, в которых есть доля правды. Скажу сразу, что опытные компьютерщики-железячники вряд ли найдут в статье для себя что-то новое – она ориентирована скорее на пользователей, далеких от данной отрасли. Впрочем, возможно, некоторые пункты и описания вызовут у более опытной аудитории смех или хотя бы улыбку. Проще говоря, контент сегодня познавательно-развлекательный. Поехали!

Та коробка, что стоит на столе – это и есть процессор

Миф. Причем один из старейших. «Коробка на столе», если в ней есть содержимое, называется системным блоком. Если же содержимого нет – то это корпус. Кстати, в начале десятых годов моя одногруппница назвала системный блок процессором при преподавателе информационных технологий, изрядно его насмешив. Уверен, что найдутся люди, путающие системник с процессором и в 2023 году, причем не только среди представителей старшего поколения, но и среди далекой от компьютерного железа молодежи.

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Процессор должен «раскрывать» видеокарту

Миф. Весьма часто цитируется школьниками и несведущими в компьютерах людьми, стремящимися, при этом, показать себя знатоками. Никакого «раскрытия» видеокарты не существует. Тем не менее, небольшая доля правды в рассматриваемом мифе есть – процессор может быть узким местом или «бутылочным горлышком» системы, ограничивающим ее производительность, например, в игровых сценариях использования. Простой пример: если в пару к флагманскому графическому ускорителю NVIDIA GeForce RTX 4090 поставить какой-нибудь старенький четырехъядерный процессор вроде Intel Core i3-10100F, частота смены кадров в играх будет намного ниже, чем при использовании более производительного CPU уровня Intel Core i7-13700KF. Но это не потому что 10100F «не раскрывает» видеокарту, а просто потому что он слаб по современным меркам. К условному Core i5-12400F покупать RTX 4090 уже вполне можно, хотя, конечно, лучше взять как минимум актуальный восьмиядерник.

Процессор нежелательно нагружать на 100% – так он выйдет из строя быстрее

Миф, появившийся из-за некорректных сравнений с различным оборудованием, обладающим механическими частями, например, двигателями. Процессор можно смело нагружать на полную – даже если его система охлаждения недостаточно производительна, ничего страшного не случится. CPU просто сбросит тактовую частоту и станет работать медленнее – подобное уменьшение производительности по причине перегрева или приближения к перегреву называется «троттлинг». И в нем нет ничего опасного – в современные процессоры производителями заложены механизмы, защищающие их от выхода из строя из-за перегрева.

Процессор с тактовой частотой 5 ГГц всегда производительнее, чем с тактовой частотой 4 ГГц

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Миф. Производительность также зависит от микроархитектуры и количества ядер. Например, Intel Core i5-12400F с максимальной турбочастотой 4.4 ГГц гораздо производительнее как в работе, так и в играх, чем старый AMD FX-9590 с частотой до 5 ГГц. Также следует различать одноядерную и многоядерную производительность. Первая важнее для игр – они редко могут полноценно задействовать больше 4-8 потоков, а потому от 16 ядер толку будет немного. Вторая важна для многопоточных рабочих приложений с хорошо распараллеливаемой нагрузкой. Впрочем, существуют и универсальные CPU, отлично подходящие и для игр, и для работы, например, Intel Core i9-13900KF.

Чем больше у процессора ядер – тем лучше

Частично правда. Но только частично. При прочих равных, в рамках одного поколения и одной архитектуры – действительно так. Но при росте количества ядер увеличивается не только многоядерная производительность – растут также показатели энергопотребления и тепловыделения. Поэтому у нас до сих пор нет потребительских 256-ядерных процессоров. В массовом сегменте сейчас в основном представлены процессоры с 6 производительными ядрами, в продвинутом среднем и субфлагманском – с 8 и более. Энтузиастам же следует смотреть в сторону решений с большим количеством ядер, если процессор покупается для работы. Для игр хватает 6-8 ядер, для игр со стримингом и записью видео с большим запасом хватает 10-16.

Разгон процессора – дело сложное и опасное

Миф с небольшой долей правды. Разгон большинства процессоров сейчас достаточно прост, особенно с учетом наличия инструкций как в текстовом формате, так и в формате видео. Но в случае отдельных моделей процессоров оверклокинг действительно может быть опасен – например, такое случалось с моделями линейки AMD Ryzen 7000X3D. Виноваты оказались производители материнских плат – они не установили необходимое ограничение для максимального напряжения в фирменном софте. И хотя в BIOS напряжение выше безопасного выставить было нельзя, в фирменном ПО оно было доступно, что приводило к быстрому выходу процессоров из строя. А вот какой-нибудь Intel Core i5-13600KF при наличии подходящих материнской платы и кулера разогнать легче легкого.

Топовым процессорам требуется система жидкостного охлаждения

Частично правда. Если говорить о таком CPU, как Intel Core i9-13900KF, то топовый воздушный суперкулер уровня Noctua NH-D15 еще способен справиться с ним во время игровых нагрузок, но в работе в ресурсоемких приложениях, и, особенно, в стресс-тестах быстро начинается перегрев. Поэтому для полноценной работы данному процессору нужна система жидкостного охлаждения – желательно, как минимум даже не с 240-миллиметровым, а с 360-миллиметровым радиатором. Процессоры AMD не отличаются столь горячим нравом, но для Ryzen 9 7950X (не 3D) желательно также использовать СЖО. Возможно, в ближайшем будущем ситуация изменится, если производители представят новые суперкулеры не только с тепловыми трубками, но и с испарительными камерами.

Если процессор нагревается до 70-75 градусов – это перегрев

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Миф. Предельные температуры для конкретного процессора указывает производитель. И при приближении к ним CPU начнет уменьшать тактовую частоту, чтобы не было перегрева. Под серьезной нагрузкой 70-75 градусов – это вполне нормальные рабочие температуры. А в стресс-тестах условно нормальной температурой можно считать даже 90+ градусов. Проблема перегрева компьютерных комплектующих в современных условиях вообще довольно сильно преувеличена. Чаще всего перегрев случается от неправильного подбора железа или отсутствия обслуживания – если радиатор не чистили 5 лет, и между его ребрами забилась пыль, то он не сможет корректно выполнять свои функции. Впрочем, тот же Core i5-12400F в большинстве систем не будет перегреваться, даже если не чистить ПК от пыли.

Процессор легко сломать при установке

Правда. По крайней мере, для процессоров с ножками. Избыточную физическую силу при сборке компьютера вообще лучше не прикладывать – «защиту от дурака» имеют далеко не все комплектующие и разъемы. А перед установкой процессора необходимо несколько раз перепроверить, что он правильно сориентирован в пространстве. Для этого производители предусмотрели специальные значки, а также дали подробные инструкции. Если этого недостаточно – помогут видеоролики с YouTube.

Нет смысла покупать процессор в российских магазинах – лучше заказать какой-нибудь Xeon c AliExpress и материнскую плату к нему

Миф. Все эти старенькие Xeon’ы, может, и подойдут для домашне-мультимедийных ПК, но в современных играх и рабочих приложениях, несмотря на большое количество ядер, проявляют себя не очень. Конечно, с учетом их дешевизны, по соотношению стоимости и характеристик они неплохи, но подобные конфигурации чаще всего весьма проблемны. Материнские платы китайских производителей – это вообще отдельная песня. Каких только глюков я с ними не видел – от наполовину неработающего BIOS до запуска компьютера с пятого-десятого-двадцатого раза. Причем от чего именно зависит то, с какого раза запустится ПК моего товарища я так и не понял – в большинстве случаев он уходил в перезагрузку. Проблема наблюдалась только при холодном старте – если компьютер уже включился, то после перезагрузки или выключения-включения он запускался исправно. Замена материнской платы на нормальную модель от GIGABYTE решила проблему. Проще говоря, китайское железо – для любителей создавать себе проблемы на ровном месте.

Производительность процессоров со сменой поколений растет примерно на 5% в год

Миф, когда-то частично бывший правдой. Во времена, когда Intel каждый год штамповала восьмипоточные четырехъядерники, так оно и было, если говорить о производительности в играх. Но те времена давно прошли – AMD своими процессорами Ryzen взбаламутила рынок, после чего и Intel наконец-то стала наращивать количество ядер и привносить в свои решения какие-никакие инновации. Да, они не всегда были удачными – концепция разделения ядер на производительные и энергоэффективные хороша для ноутбуков и смартфонов, а не для десктопов. Но, по крайней мере, рост производительности от поколения к поколению в последние годы наблюдается достаточно серьезный. Что в играх, что в работе. Тот же Core i7-13700KF превосходит Core i7-12700KF в рабочих приложениях на 10-40%, а в играх – на 10-20%. Более того, опережает он и флагман предыдущего поколения, Core i9-12900K.

При сборке игрового ПК на процессоре можно сэкономить

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Частично правда. Брать самые-самые дорогие и топовые CPU обычно смысла нет – для бюджетной геймерской сборки в 2023 году хватит одного из массовых шестиядерников, например, AMD Ryzen 5 5600, или, лучше, Intel Core i5-12400F. Для продвинутой же – уже упомянутого Intel Core i7-13700KF, который отстает в играх от флагманского Core i9-13900KF всего на 3-5%, и это в разрешении FullHD. В 4K разница будет на уровне статистической погрешности. При этом экономить следует в меру – устаревшего четырехъядерника уровня Intel Core i3-10100F для того, чтобы играть в требовательные современные игры уже явно недостаточно. А вот для хитов прошлых лет и легких киберспортивных и мультиплеерных развлечений он еще подходит.

Чистить радиатор процессора от пыли нужно раз в полгода

Миф. Если корпус оснащен пылевыми фильтрами, можно и реже. Причем если комплектующие не перегреваются даже под высокой нагрузкой, можно в принципе не заниматься чисткой радиаторов. Достаточно раз в год выдувать из системного блока скопившуюся в нем пыль. А вот если процессор или видеокарта стали перегреваться, хотя вентиляторы работают исправно – стоит осмотреть радиатор. Возможно, он так забился пылью, что перестал выполнять свои функции. Поможет в таких случаях пневматический очиститель с насадкой-трубочкой. Пылесос использовать не советую, по крайней мере, неопытным пользователям – можно «убить» железо.

Термопасту на теплораспределительной крышке CPU нужно менять раз в год-два

Миф. Многие современные термопасты сохраняют 70-80% своих свойств на протяжении всего срока эксплуатации, то есть около 4-5 лет. Поэтому если у вас сравнительно холодный и энергоэффективный процессор, и, опять же, нет перегрева, термопасту можно не менять вовсе. Одно из главных правил хорошего компьютерщика звучит так: «Работает – не трогай!». И к обслуживанию ПК это также относится. Да и лишнюю работу здравомыслящий человек выполнять не любит.

Производители врут о характеристиках своих процессоров

Частично правда. Например, они порой указывают в характеристиках не совсем корректные показатели TDP, раскрывая подробности лишь в даташитах. Прямого обмана компании чаще всего не допускают, потому что, например, в США за это могут отсудить значительную сумму, а вот маркетинговые уловки – неизбежная часть бизнеса. И если можно указать в качестве номинального TDP 65 Вт – почему бы и нет. Так что ориентируйтесь не только на данные, предоставленные производителем, но и на обзоры от независимых ресурсов и экспертов.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о пятнадцати мифах о центральных процессорах – некоторые из них встречаются редко, а другие часто, некоторые – глупые, а некоторые – правдоподобные или даже частично правдивые. Впрочем, заблуждаться не стыдно, стыдно – не уметь признавать ошибки и не воспринимать доказательства и аргументы. А вы сталкивались в жизни с каким-то из описанных в материале мифов? Или, может, добавите к списку дополнительные? Пишите в комментариях! А еще покупайте процессоры в магазине «Регард» – доставка есть по всей стране, а упаковывается товар очень тщательно.

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