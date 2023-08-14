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ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года

Рассказываю о лучших игровых CPU под разный бюджет, актуальных на лето-осень 2023 года
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет! С вами Zero. Недавно я опубликовал статью, в которой рассказал о 15 лучших игровых видеокартах, актуальных летом-осенью 2023 года. В ней я подобрал варианты под любые пожелания и бюджеты. Напомню, что именно видеокарта является компонентом ПК, наиболее сильно влияющим на частоту смены кадров в играх, и на возможность устанавливать тот или иной уровень графических настроек – если, конечно, в системе нет явных узких мест. В сегодняшнем же материале я расскажу о 9 лучших центральных процессорах для игровой конфигурации ПК, начав с дорогих моделей для энтузиастов, перейдя к массовым решениям и закончив компромиссными бюджетными. Но хватит предисловий, поехали!

Intel Core i9-13900KF OEM

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Открывает сегодняшний список один из флагманских процессоров Intel – обладающий восемью производительными и шестнадцатью энергоэффективными ядрами Core i9-13900KF. Почему именно он, а не AMD Ryzen 7 7800X3D, хотя последний во многих играх на несколько процентов производительнее? Причины три. Во-первых, Core i9-13900KF гораздо универсальнее – он намного лучше проявляет себя в многопоточных рабочих приложениях, чем «красный» восьмиядерник. Во-вторых, его гораздо легче купить в России. И, наконец, в-третьих, он поддерживает как DDR5, так и DDR4 оперативную память. Подчеркну, что лучше, конечно, использовать DDR5 – например, комплект из пары шестнадцатигигабайтных модулей DDR5-7200.

«Тринадцать тысяч девятисотый» – это, до выхода новой линейки CPU Intel или AMD, фактически ультимативный игровой процессор, который можно смело использовать в связке с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. Впрочем, с «четыре тысячи девяностой» с практически таким же успехом можно использовать и гораздо более доступный по цене Core i7-13700KF – производительных ядер у него столько же, а рабочие частоты лишь немного ниже. Разница в частоте кадров в разрешении FullHD не будет превышать нескольких процентов, а в 4K – 1-2%, поэтому, если вы хотите сэкономить, можете смело брать 13700KF. Если же вы энтузиаст, собирающий бескомпромиссную игровую конфигурацию, или планируете не только играть, но и работать в ресурсоемком многопоточном ПО – покупайте 13900KF. И систему жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиаторам. В играх воздушный суперкулер уровня Noctua NH-D15 еще справится, но в рабочем софте и стресс-тестах – нет.

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Преимущества:

  • Превосходная производительность в играх и в рабочих приложениях
  • Поддержка не только DDR5, но и DDR4 оперативной памяти
  • Ощутимое превосходство над Core i9-12900K и другими решениями предыдущих поколений в любых сценариях использования
  • Возможность тонкой настройки и даже небольшого ручного разгона

Недостатки: 

  • Высокая цена, особенно в российских магазинах
  • Колоссальное энергопотребление и тепловыделение – для работы и стресс-тестов потребуется эффективная СЖО
  • Хотелось бы видеть 10-12 производительных ядер вместо 8

AMD Ryzen 7 7800X3D OEM

AMD Ryzen 7 7800X3D – процессор в первую очередь игровой, что наглядно подтверждают его характеристики. В России его в середине июля купить непросто, да и стоит ли покупать? Core i7-13700KF не сильно уступает ему по игровой производительности и значительно превосходит по рабочей, стоит примерно столько же, если не дешевле, да еще и не требует покупки новой материнской платы и оперативной памяти стандарта DDR5. Впрочем, есть у Ryzen 7 7800X3D и один сильный аргумент – это, пожалуй, наиболее производительный в настоящий момент геймерский CPU, с которым может посоревноваться разве что 13900KF. Да, есть еще Ryzen 9 7950X3D, но он проявляет себя в играх хуже. Причина заключается в разнородных восьмиядерных чиплетах – один работает на более высоких частотах, а другой оснащен 3D-кэшем. А еще им нужно обмениваться данными.

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Если вернуться к Ryzen 7 7800X3D, то на мой взгляд, приобретать его следует разве что некоторым геймерам-энтузиастам, в первую очередь – фанатам продукции AMD. Причина заключается в том, что этот процессор получился слишком узкоспециализированным. Да, он силен в играх, и, разумеется, его более чем достаточно для повседневных задач. Но устареет он, вероятно, быстрее, чем конкурирующий Core i7-13700KF, а если вы планируете не только играть, но и еще и стримить, и записывать на ПК видео, параллельно держа запущенными десяток-другой программ, то вам явно пригодятся дополнительные ядра. Проще говоря, альтернатива от Intel в большинстве случаев смотрится привлекательнее.

Преимущества:

  • Отнюдь не запредельная цена
  • Высочайшая производительность в играх, в большинстве случаев – даже чуть выше, чем у Intel Core i9-13900KF
  • Приемлемое энергопотребление и тепловыделение
  • Не требует применения систем жидкостного охлаждения

Недостатки: 

  • Мало ядер для своего ценового сегмента – следовательно, не лучшая производительность в рабочих задачах
  • За материнскую плату на сокете AM5 и оперативную память стандарта DDR5 придется переплатить
  • Тяжело найти в российских магазинах

Intel Core i7-13700KF OEM

Intel Core i7-13700KF – на мой взгляд, оптимальный в настоящий момент выбор для производительной игровой конфигурации ПК. Именно такой процессор я выбрал в пару к своей RTX 4090 Palit GameRock OC, и ни разу об этом не пожалел. По производительности в играх он уступает двух рассмотренным ранее CPU буквально несколько процентов. При этом он значительно дешевле, чем Core i9-13900KF, и значительно производительнее в рабочих нагрузках и универсальнее, чем AMD Ryzen 7 7800X3D. А еще для «тринадцать тысяч семисотого» хватит топового воздушного суперкулера, если немного подрезать энергопотребление в рабочих нагрузках установкой в BIOS соответствующего лимита. Пожалуй, я не вижу у Core i7-13700KF ни одного существенного минуса, за исключением, собственно, самой идеи разделения ядер на производительные и энергоэффективные. Такая концепция хороша для ноутбуков и смартфонов, но зачем она ПК? Лучше бы было 12 полноценных ядер. Впрочем, и восемь плюс восемь – отличный вариант.

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Преимущества:

  • Вероятно, лучший процессор субфлагманского сегмента по соотношению цены и возможностей
  • Отличная производительность в работе и играх
  • Если вы планируете только играть, но не работать в ресурсоемком ПО – покупать СЖО необязательно
  • Поддержка ОЗУ стандартов DDR4 и DDR5
  • Возможность тонкой настройки и небольшого ручного разгона

Недостатки: 

  • Для стресс-тестов или многопоточных рабочих нагрузок крайне желательно приобрести СЖО с 360-миллиметровым радиатором

AMD Ryzen 7 5800X3D OEM

AMD Ryzen 7 5800X3D – не лучший вариант для сборки игрового компьютера с нуля; все-таки сокет AM4 уже отживает свое. Тем не менее, если у вас уже есть система, базирующаяся на AM4, то данный процессор является отличным вариантом для апгрейда – он, по сути, является вершиной развития сокета. По производительности в играх он уступает Intel Raptor Lake и Ryzen 7000X3D, и даже на 1-10% отстает во многих играх от Core i9-12900K, но для такой старой платформы, как сокет AM4, это все равно очень хороший результат. Жаль только, что 5800X3D в последнее время ощутимо подорожал в российской рознице, но тут уж ничего не поделать – сказалось значительное ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару и евро. Зато считать удобно: на момент написания данной статьи 1 доллар стоит около 100 рублей.

Преимущества:

  • Высокая производительность в играх – примерно на уровне Core i7-12700KF или чуть ниже
  • Возможна установки во многие старые материнские платы сокета AM4 после обновления BIOS
  • Хорошо подходит для апгрейда AM4 систем
  • Сравнительно невысокое энергопотребление по меркам нынешних CPU

Недостатки:

  • Высокая цена
  • Уступает в производительности в играх не только Intel Raptor Lake и Ryzen 7000X3D, но и Core i9-12900K
  • Не выдерживает конкуренции с процессорами с большим количеством ядер в рабочем софте с хорошо распараллеливаемой нагрузкой

Intel Core i5-12400F OEM

От процессоров с восемью и более ядрами переходим к шестиядерникам. И первый из них – народный Intel Core i5-12400F. За последние месяцы он на пару тысяч рублей подорожал, но по-прежнему остается оптимальным вариантом для игровой конфигурации стоимостью около 100 тысяч рублей. Примечательно, что за 13400F переплачивать нет никакой необходимости – он основан на той же микроархитектуре и обладает таким же количеством производительных ядер. Также стоит уточнить, что в настоящий момент именно шесть ядер с поддержкой мультипоточности являются наиболее массовым вариантом – под решения с подобными характеристиками оптимизируют свои игры большинство студий. Да, если вы планируете еще и стримить или записывать видео, лучше сразу смотреть в сторону CPU с восемью и более ядрами, но, если ваш бюджет ограничен, и вы планируете в основном только играть – современного шестиядерника вам хватит. В пару к «двенадцать тысяч четырехсотому» можно смело устанавливать любые видеокарты вплоть до субфлагманских RTX 4070 Ti/RTX 4070 – он не будет серьезно урезать потенциал сборки.

Преимущества:

  • Заслуживающее внимания соотношение цены и возможностей
  • Хорошая производительность в играх
  • Весьма скромное энергопотребление и тепловыделение
  • Широкая доступность в рознице

Недостатки:

  • Маловато ядер, если вы планируете не только играть, но и заниматься созданием контента

Intel Core i5-11400F OEM

Пользователи, желающие сэкономить, пусть даже ценой ухудшения производительности, могут присмотреться к более старому шестиядерному CPU Intel – речь идет о Core i5-11400F. Разумеется, он слабее, чем «двенадцать тысяч четырехсотый» – в играх разница составляет 5-15%. Зато приобрести этот CPU можно на несколько тысяч дешевле, как и материнскую плату для него. Впрочем, я бы рекомендовал в данном случае смотреть скорее на вторичный рынок – если же вы собираете новый ПК с нуля, вероятно, разумнее будет все-таки обращаться к более современным решениям. Например, к Ryzen 5 5600, о котором я расскажу далее. Списывать со счетов Core i5-11400F, конечно, не стоит, но не стоит и ждать от него чудес, ведь со времен его релиза успели выйти Core i5-12400F и Core i5-13400F. Резюмирую: берите разве что, если денег на Core i5-12400F и материнскую плату для него не собрать ну вот никак.

Преимущества:

  • Низкая цена
  • Неплохая производительность в играх
  • Небольшой по нынешним меркам TDP
  • Наличие как на первичном, так и на вторичном рынке

Недостатки:

  • Устаревшая микроархитектура
  • Уступает более современным CPU, причем в некоторых проектах – достаточно ощутимо

AMD Ryzen 5 5600 OEM 

Не обойдем стороной и шестиядерные процессоры AMD Ryzen. Ryzen 5 5600X, и, особенно 7600X, стоят неоправданно дорого, поэтому пользователям, желающим собрать игровой ПК на основе недорогого «красного» CPU, я советую рассмотреть возможность приобретения «пять тысяч шестисотого». Только не путайте Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500 – это совершенно разные процессоры, и второй хуже первого по целому ряду параметров. Это и вычислительная мощность, и объем кэша, и поддержка четвертой версии PCI-Express, либо ее отсутствие. С учетом того, что многие бюджетные видеокарты способны задействовать только 8, а не 16 линий PCI-E, последнее – важнее, чем можно было бы подумать. Что же касается Ryzen 5 5600 – то это добротный CPU, почти не отличающийся от 5600X по игровой производительности, но предлагающийся на несколько тысяч рублей дешевле. Нередко его можно разогнать до уровня «старшего брата», хоть и ценой повышения энергопотребления и тепловыделения. Только учтите – Core i5-12400F все равно лучше.

Преимущества:

  • Низкая цена
  • По-прежнему неплохая производительность в играх
  • Отсутствие сложностей с организацией охлаждения
  • Материнскую плату можно приобрести достаточно дешево
  • Разгон позволяет достичь уровня Ryzen 5 5600X

Недостатки:

  • При оверклокинге значительно увеличивается энергопотребление и тепловыделение
  • В некоторых случаях может потребоваться обновление BIOS материнской платы

AMD Ryzen 5 3600 OEM 

AMD Ryzen 5 3600 – шестиядерник уже довольно старый и не совсем отвечающий современным требованиям к производительности игрового процессора, но все-таки это шестиядерник, а шесть ядер, как несложно догадаться, почти всегда лучше, чем четыре. Приобрести «три тысячи шестисотый» в магазине можно за 8-9 тысяч рублей, а на сайтах объявлений и специализированных форумах – и того дешевле. Да, он уступает не только Ryzen 5 5600 и Core i5-11400F, но даже Core i5-10400F, тем не менее, с таким процессором все же можно относительно комфортно играть в подавляющее большинство проектов, за исключением наиболее требовательных к CPU. Если у вас не хватает бюджета на решение классом выше, Ryzen 5 3600 может стать неплохим временным вариантом. В дальнейшем же советую сменить его на более производительную модель того же сокета AM4 – благо, их масса.

Преимущества:

  • Один из самых недорогих актуальных шестиядерников
  • Обеспечивает возможность легкого захода на сокет AM4 с перспективой дальнейшего апгрейда
  • По-прежнему позволяет играть в любые игры (в связке с подходящей видеокартой)
  • Приемлемый уровень производительности

Недостатки:

  • Значительно уступает более современным шестиядерным CPU
  • Почти не разгоняется

Intel Core i3-10100F OEM

Напоследок рассмотрим один четырехъядерник. Скажу сразу – в 2023 году выбирать для игрового ПК четырехъядерный процессор не стоит, если есть возможность приобрести шестиядерный. Тем не менее, если бюджет на весь компьютер ограничен 40-50 тысячами рублей, и вы хотите собрать конфигурацию из новых комплектующих, это может быть почти безальтернативный вариант. Intel Core i3-10100F уже слабоват для проектов AAA-класса, но в связке с недорогим графическим ускорителем позволяет играть в хиты прошлых лет или нетребовательные киберспортивные игры. Подойдет он и для первого компьютера ребенка, хотя лучше, конечно, сразу приобретать более производительную конфигурацию.

Преимущества:

  • Крайне низкая стоимость
  • Позволяет играть в большинство проектов и почти во все старые/нетребовательные игры
  • Дает возможность сэкономить на материнской плате и охлаждении

Недостатки:

  • Только четыре ядра
  • Скромная по меркам 2023 года производительность
  • Отсутствие запаса на будущее

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в список не попал Intel Core i9-13900KS?

Он стоит неоправданно дорого и отличается огромным энергопотреблением и тепловыделением. Разница в производительности с Core i9-13900KF при этом весьма скромная.

А почему нет AMD Ryzen 7950X3D?

Из-за разнородных чиплетов и задержек, возникающих из-за обмена данными. Для флагманского игрового/стримерского ПК Core i9-13900KF смотрится более оптимальным вариантом.

А Core i5-13600KF?

Увы, очередной переоцененный в российской рознице CPU. Сам по себе он довольно хорош, но за такую цену стоит рассматривать уже варианты с 8 производительными ядрами.

Есть ли смысл ждать Raptor Lake Refresh?

Ждать нового железа можно бесконечно – всегда «скоро» выходит что-то интересное. При этом сливы от инсайдеров говорят о том, что Core ix-14xxx не принесут большого прироста игровой производительности. Решать, впрочем, вам.

Что будет с ценами на процессоры в ближайшие месяцы?

Это сильно зависит от динамики курса рубля. Если российская национальная валюта продолжит слабеть – цены будут расти и дальше. Если же ощутимо укрепится (в чем я сильно сомневаюсь), то со временем компьютерные комплектующие подешевеют. Но глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала плавающий курс «благом» – судя по всему, ЦБ не намерен поддерживать рубль или намерен делать это по минимуму.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о девяти лучших, на мой взгляд, процессорах для игрового ПК, которые можно приобрести в конце лета-начале осени 2023 года. К сожалению, собрать хорошую геймерскую конфигурацию сейчас – удовольствие достаточно дорогое, но, с другой стороны, когда это в последний раз было дешево? Наверно, в 2011-2013 годах. А что вы думаете по поводу рассмотренных в статье процессоров? И какой CPU установлен в вашем ПК? Пишите в комментариях!

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