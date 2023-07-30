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Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)

Цены на компьютерное железо достигли наивысших значений за много месяцев, и при выборе комплектующих приходится проявлять креативность
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Всем привет! С вами Zero, и это июльский выпуск рубрики «Народный ПК», в которой я рассматриваю игровые конфигурации в различных бюджетах. Сегодня речь пойдет о сборке за 50 тысяч рублей – с учетом того, что за один доллар на момент написания данного материала дают более 90 «деревянных», по меркам геймерских ПК подобный вариант можно считать сверхбюджетным. К тому же, по данным Росстата, средняя заработная плата в нашей стране – более 60 тысяч рублей в месяц, а медианная – больше 40 тысяч в месяц (здесь должен быть закадровый смех). Но хватит предисловий, поехали! В этот раз уложиться в бюджет будет особенно тяжело…

Процессор: Intel Core i3-10100F OEM

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К сожалению, многие комплектующие за последний месяц подорожали, и в сверхбюджетном и бюджетном сегментах, где на счету каждая сотня рублей, это чувствуется особенно. Так, четырехъядерный восьмипоточный процессор Intel Core i3-10100F в OEM-исполнении стал на несколько сотен рублей дороже. Увы, но альтернатив ему, если не обращаться ко вторичному рынку, практически нет – шестиядерный Ryzen 5 3600 стоит еще на пару тысяч больше. Поэтому придется обойтись четырехъядерником. Благо, большинству современных игр его с натяжкой, но все-таки хватает. Конфигурация за 50 тысяч рублей в любом случае будет изобиловать компромиссами, причем не по паре позицией, а практически по каждому компоненту. Особенно при таком курсе национальной валюты, как сейчас.

Материнская плата: Gigabyte H510M H


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Материнскую плату для бюджетной конфигурации выбрать несложно. Она должна удовлетворять всего нескольким требованиям. Первое – совместимость с выбранным процессором. Второе – поддержка четвертой версии интерфейса PCI-Express. И третье – наличие хотя бы одного разъема M.2 PCI-Express для установки быстрого твердотельного накопителя. Хотелось бы, конечно, иметь парочку таких разъемов, но, как я писал выше, конфигурация стоимостью 50 тысяч рублей предусматривает множество компромиссов, без которых уложиться в бюджет невозможно. Одна из самых доступных по цене подходящих нам материнских плат – Gigabyte H510M H. На момент написания статьи в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей России, она предлагается примерно за 6500 рублей. Впрочем, если вам удастся найти другие подходящие бюджетные МП дешевле – можете взять что-то из них. Но, как правило, таких в ассортименте ритейлеров сейчас крайне мало или нет совсем.

Кулер: ID-COOLING SE-213V2


Core i3-10100F по современным меркам – холодный и экономичный процессор. Для эффективного отвода от него тепла с запасом хватит любого недорогого башенного кулера, рассчитанного на TDP 120-130 Вт. В качестве одного из оптимальных вариантов могу посоветовать ID-COOLING SE-213V2. Системы охлаждения китайского бренда сейчас являются одними из самых конкурентоспособных на рынке, предлагая в большинстве ценовых сегментов близкое к оптимальному соотношение стоимости и возможностей. Если говорить конкретно о модели SE-213V2, то достаточная эффективность охлаждения достигается за счет средних размеров радиатора с тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора с автоматической регулировкой скорости вращения крыльчатки. С учетом того, что процессор у нас достаточно холодный, SE-213V2 будет работать без лишнего шума.

Оперативная память: 16 ГБ DDR4 3200MHz HP V6 (7TE41AA) (2x8Gb KIT)


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Следующий пункт в списке комплектующих – оперативная память. Подойдет любой DIMM DDR4 комплект, состоящий из пары восьмигигабайтных модулей с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Покупать более медленную или более быструю ОЗУ нет особого смысла – самое выгодное соотношение цены и характеристик достигается именно в указанном мной диапазоне. К тому же, наша конфигурация и не поддерживает высокочастотную память. На момент написания материала одним из наилучших по цене вариантов в «Регарде» является набор HP, но присутствуют в ассортименте ритейлеров и другие похожие решения. К счастью, оперативная память по-прежнему стоит сравнительно недорого – на мировом рынке сохраняется переизбыток чипов DRAM и NAND.

SSD: ADATA Legend 750 500 ГБ


Твердотельного накопителя емкостью 500 гигабайт в 2023 году требовательному геймеру надолго не хватит, но в наш скромный бюджет более серьезная модель просто-напросто не влезет. Так что для начала придется обойтись полутерабайтным M.2 PCI-Express бюджетником, таким, как ADATA Legend 750. В дальнейшем можно докупить один или два SATA III SSD – да, они значительно медленнее в операциях последовательных чтения и записи, но если говорить о скорости случайных операций, то разница не столь значительна. В игровых сценариях использования и на не самой мощной конфигурации ПК вы вряд ли заметите разницу между условным субфлагманским Samsung 980 Pro и хорошим бюджетным SSD. А вот если сравнивать SSD и HDD, то разница в скорости загрузки игр и локаций в них, а также в отзывчивости системы колоссальная. Даже при использовании не самых новых и требовательных операционных систем и софта.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti/Super 6 ГБ


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Первый раз за много месяцев комплектующие настолько подорожали, что в конфигурацию за 50 тысяч рублей приходится ставить видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или GTX 1660 Super, оснащенную 6 гигабайтами видеопамяти. В 2023 году подобный графический ускоритель позволяет играть в большинство требовательных проектов с комфортной частотой смены кадров только на средних настройках графики – на «максималки» рассчитывать не приходится. Поэтому если у вас есть возможность добавить несколько тысяч рублей и приобрести хотя бы RTX 3050 –непременно ей воспользуйтесь, не пожалеете. Еще один отличный вариант из того же ценового сегмента – AMD Radeon RX 6600. Эти видеокарты не сильно дороже, чем GTX 1660 Ti/Super, но значительно производительнее, да и видеопамяти у них больше. Если же средств не хватает, берите одну из «тысяча шестьсот шестидесятых» – поиграть с ней удастся в любые проекты, просто придется снижать настройки.

Блок питания: Chieftec Value APB-500B8 500 Вт


На блоке питания, как обычно, сэкономим, но в меру, не обращаясь к решениям китайских Noname-производителей, а также к ним же, но под российскими брендами. Предлагаю вместо этого обратиться к продукции тайваньской компании Chieftec – она проверена временем. В бюджетном сегменте рынка БП у Chieftec мало конкурентов – да, есть Zalman, Deepcool и Cooler Master, но интересных предложений у них далеко не так много, как у тайваньского бренда. В нашем случае качественного блока питания на 450-500 Вт хватит с большим запасом, поэтому можно рассмотреть, например, Chieftec Value APB-500B8. У него всего один разъем PCI-Express 6+2 pin, но для недорогих игровых видеокарт этого достаточно. Что же касается сверхвысокого КПД, отстегивающихся кабелей и новомодной подсветки – в рассматриваемом ценовом сегменте подобных бонусов не предусмотрено.

Корпус: ACCORD ACC-B022 Black 


Корпус на этот раз я выбрал не просто бюджетный, а сверхбюджетный. Благо, тепловыделение у комплектующих невысокое, поэтому не требуются ни хорошая продуваемость, ни наличие корпусных вентиляторов, хотя одну «вертушку» на борту иметь все-таки рекомендуется, чтобы горячий воздух не застаивался внутри системного блока. На рынке практически нет хороших шасси в ценовой категории до 3000 рублей – в основном только закрытые офисные «гробы». Тем не менее, условный ACCORD ACC-B022 нам вполне подойдет – жаль только, что на лицевой панели у него нет ни одного разъема USB 3.0. А вот USB 2.0 портов хватает – их целых четыре. Внешне шасси выглядит довольно неказисто, как в начале двухтысячных, но, как я уже говорил, в сборке за 50 тысяч без компромиссов не обойтись.

Подводим итоги

Все компоненты ПК выбраны, внимание – на таблицу:

Процессор

Intel Core i3-10100F OEM

Материнская плата

Gigabyte H510M H

Система охлаждения

ID-COOLING SE-213V2

Оперативная память

16 ГБ DDR4 3200MHz HP V6 (7TE41AA) (2x8Gb KIT)

SSD

ADATA Legend 750 500 ГБ

Видеокарта

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti/Super 6 ГБ

Блок питания 

Chieftec Value APB-500B8 500 Вт

Корпус

ACCORD ACC-B022 Black

Увы, но ослабление российской национальной валюты значительно сказалось на стоимости комплектующих в магазинах, поэтому июльская конфигурация в рассматриваемом бюджете оказалась гораздо слабее июньской. В первую очередь – за счет видеокарты, ведь между GTX 1660 Ti/Super с 6 гигабайтами видеопамяти и RTX 3050 с 8 гигабайтами есть ощутимая разница. Пришлось сэкономить и на корпусе, хотя это изменение, в отличие от предыдущего, на производительность ПК не влияет. Да, народная сборка за 50 тысяч по-прежнему позволяет играть в любые актуальные проекты, включая самые требовательные, но настройки во многих играх придется снизить. Что ж, будем надеяться, что рубль в этом году укрепится, и железо подешевеет, хотя, честно говоря, вероятность этого не слишком высока.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить без потери производительности?

Практически ни на чем – можно, конечно, купить корпус со встроенным блоком питания, но эти БП обычно настолько отвратительного качества, что их просто-напросто небезопасно использовать. При выходе из строя они могут унести за собой и часть остальных комплектующих.

А если бюджет немного больше – во что вложить дополнительные средства?

В графический ускоритель – советую взять RTX 3050, RX 6600, или, если хватит денег, RTX 4060. Также можно рассмотреть вариант с приобретением шестиядерного процессора, но видеокарта для игровой сборки важнее.

Есть ли смысл сейчас собирать новый компьютер или лучше подождать более выгодных цен?

На этот вопрос ответить достаточно трудно, но я считаю, что собирать новый ПК, если он нужен, есть смысл почти всегда. Да, бывают исключения – например, майнинг-лихорадка, в разгар которой многие видеокарты стоили 300-500% от рекомендованной цены. Но в ближайшие месяцы экономисты и финансовые аналитики не видят значимых причин для укрепления курса рубля. А значит, не будет и серьезного удешевления комплектующих. Есть ли смысл в таких условиях ждать? Я в этом не уверен.

Не лучше ли обратиться ко вторичному рынку или китайским интернет-магазинам?

Что первый, что второй варианты больше подходят для опытных компьютерщиков, а им в принципе не слишком нужны подобные статьи. И на вторичке, и на китайских сайтах есть стоящие предложения, но «фуфла» на них гораздо больше – и его нужно уметь отличать.

А как себя проявляют в играх процессоры со встроенным графическим ядром? Без видеокарты.

Достаточно слабо – они подходят для легких киберспортивных и сессионных онлайновых игр, да и то с натяжкой, но не для требовательных AAA-проектов.

Заключение

На отечественном рынке компьютерных комплектующих сложилась удручающая ситуация – рубль закрепился на уровне «более 90 единиц за доллар», соответственно, и цены на железо выросли до таких значений, которых мы не видели уже давно – с весны 2022 года. Соответственно, июльская сборка за 50 тысяч рублей получилась самой слабой за много месяцев. Надеюсь, что в августе цены немного откатятся вниз, хотя произойдет ли это – зависит от множества факторов, включая курс рубля и геополитическую ситуацию. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации? Пишите в комментариях!

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