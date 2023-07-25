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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить о двенадцати неудачных технических решениях в области компьютерной и цифровой техники, которые раздражали или продолжают раздражать значительное количество пользователей. Статья носит познавательно-развлекательно-дискуссионный характер, поэтому буду рад увидеть дополнения и замечания в комментариях. Но хватит предисловий, поехали!

USB-разъемы Type-A, MicroUSB и USB Type-B

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Интерфейс USB – весьма полезное и удачное решение, которое оценили, без преувеличения, миллиарды людей. Именно благодаря USB ушли в прошлое проприетарные разъемы зарядки производителей мобильных телефонов, из-за которых в начале-середине двухтысячных у пользователя мог быть дома под десяток ненужных кабелей. Тем не менее, непосредственно у USB-разъемов Type-A, MicroUSB и USB Type-B есть серьезный недостаток. Это их несимметричность – одна позиция в данном случае правильная, а другая неправильная.

Что мешало сразу сделать разъем вроде USB Type-C, который можно вставлять любой стороной? Ума не приложу. Неужели люди, которые проектировали USB-порты не додумались, что пользователям не понравится по несколько раз переворачивать в руках флешку, пока та не окажется в пресловутой «суперпозиции»? Конечно, в те годы об удобстве массового потребителя и юзабилити думали гораздо меньше, чем сейчас, но такую простую вещь можно было бы и предусмотреть.

Проприетарные порты зарядки телефонов и смартфонов

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Раз уж я начал с разъемов и упомянул про использующиеся в старых кнопочных мобильных телефонах, выражу свое возмущение и по поводу них. Люди, активно пользовавшиеся такими телефонами в начале-середине двухтысячных и часто их менявшие, меня поймут. Чем больше в доме кабелей – тем сложнее найти нужный. Здесь можно вспомнить избитую цитату про «сложно найти, легко потерять и невозможно забыть». И это, не говоря уж о создаваемых из-за упертости производителей электронных отходах. Принять разъем USB в качестве единого стандарта зарядки и передачи данных можно было гораздо раньше, чем это сделали в Евросоюзе законодательно. Да, USB стал стандартом де-факто еще до того, но все же многие годы на рынке царил беспорядок. А все, потому что производители не хотели договариваться, предпочитая стараться привязать пользователя к своей продукции даже в ущерб его интересам. Сейчас так делает, например, Apple.

Негерметичные жесткие диски





От разъемов – к компьютерным комплектующим. Начну, пожалуй, с жестких дисков. До появления гелиевых HDD многие «винчестеры» были негерметичными, что порой приводило к преждевременному выходу их из строя. Что это – запланированное устаревание или непредусмотрительность инженеров? Сложно сказать. Тем не менее, даже в рамках мысленного эксперимента можно с уверенностью сказать, что оставить внутренним компонентам HDD сообщение с воздухом внутри системного блока, пусть и через пломбу или фильтр – не лучшая идея. Герметичный металлический корпус – оптимальный вариант, и диски с гелиевым наполнением – тому доказательство.

Неотключаемая подсветка комплектующих

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Никогда не понимал компьютерщиков и геймеров, которые «тащатся» по яркой подсветке комплектующих. Лично мне новогодняя елка на столе может нравиться неделю, ну, максимум, две. Потом начнет раздражать. Впрочем, вкусы и предпочтения у всех свои, и в подсветке самой по себе нет ничего плохого. Плохо – когда производители портят хороший во многих отношениях продукт, интегрируя в него компоненты с неотключаемой иллюминацией. Хороший пример – бюджетные игровые корпуса, оснащенные вентиляторами с подсветкой. Выключить ее без «колхозных» методов нередко просто-напросто невозможно. Примеры? Легко. Zalman i3 и i3 Edge. И еще множество шасси в ценовом сегменте до 5-6 тысяч рублей.

Термопаста под крышкой процессоров





Нельзя в рамках данной статьи не вспомнить и о пресловутом термоинтерфейсе Intel, который пришел на смену припою в поколении Ivy Bridge. Термопаста была столь низкого качества, что многие продвинутые пользователи предпочитали приобретать не новенький Core i5-3570K, а проверенный временем Core i5-2500K. Sandy Bridge не только меньше грелись, но и гораздо лучше разгонялись. Прибегали некоторые компьютерщики и к так называемому скальпированию – снятию крышки процессора, удалению термопасты и замене ее на жидкий металл, хотя это приводило к потере гарантии. Использование «терможвачки» стоило Intel огромных репутационных потерь, при этом просуществовала эта порочная практика, если мне не изменяет память, как минимум до поколения Coffee Lake Refresh. С Core i5-3570K и до Core i5-9600K, у которого уже снова был припой. Дизлайк как за само решение использовать термопасту, да еще такую плохую, так и за то, что для возвращения к припою потребовалось больше пяти лет. Большие корпорации, конечно, неповоротливы, но не настолько же.

Контактные ножки процессоров

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Еще один недостаток многих процессоров прошлого – контактные ножки. Они (в изображенном на скриншоте виде) не обладают достаточным уровнем «защиты от дурака» а потому не должны использоваться. Введите в поисковик запрос вроде «процессор погнутые ножки» – виноваты в этом не только криворукие пользователи, но и производитель, который мог реализовать более надежное решение. Здесь стоит руководствоваться принципом: «если пользователи могут что-то сломать, то часть из них это сломает». Разъем USB Type-A, о котором я говорил, как о неудачном техническом решении, в этом плане как раз хорош, хотя, конечно, хуже, чем Type-C. Если вы попытаетесь неправильно вставить Type-A флешку, она просто не вставится, но разъем вы вряд ли повредите, если не обладаете силой Геракла. А вот погнуть ножки процессора – проще простого. Идеальные разъемы и коннекторы – те, которые невозможно вставить неправильно, или которые при неправильном подключении (почти) никогда не ломаются.

Миниатюрные вентиляторы





Помните видеокарты из начала двухтысячных? Всякие там NVIDIA GeForce 6600 GT, 7600 GS, и так далее. Их система охлаждения часто состояла из небольшого радиатора и миниатюрного вентилятора, лопасти которого вращались на крайне высоких скоростях. Такие вентиляторы чаще всего были довольно шумными, ненадежными и недолговечными. Сейчас мини-вертушки пытаются использовать для M.2 PCI-Express SSD. И это вряд ли хорошее решение – лучше уж сразу переходить к твердотельным накопителям, похожим по форм-фактору на видеокарты, как в серверном/HEDT сегментах. Это позволит нарастить объем и скоростные показатели, а также отказаться от использования шумных и не слишком внушающих доверие вентиляторов малого диаметра, которым, к тому же, сложно найти замену.

Форм-фактор M.2





Сам форм-фактор M.2 я тоже считаю неудачным. Когда он только завоевывал верхние сегменты рынка твердотельных накопителей, я уже понял, что рано или поздно возникнет проблема перегрева. Сверхтонких радиаторов будет недостаточно – законы физики никто не отменял. Да, можно на время снижать скоростные показатели, чтобы контроллер и чипы успели охладиться. Да, можно устанавливать радиаторы на сами разъемы M.2. Да, можно использовать мини-вентиляторы. Но все это «костыли» – оптимальным же решением, на мой взгляд, будет переход на полноценный форм-фактор PCI-Express, как у графических ускорителей и плат расширения. Полностью отказываться от M.2 не следует – PCI-E 3.0 и PCI-E 4.0 накопители можно продолжать выпускать в том же формате. Но более скоростные модели – другое дело. К тому же, использование более габаритной печатной платы позволит не только нарастить площадь поверхности радиатора, но и задействовать больше чипов памяти. Игры с каждым годом весят все больше – где наши SSD по 20-40 терабайт? Почему они есть только в серверном сегменте и по конским ценам? Чипы NAND ведь значительно подешевели.

Переключатели 110/115В-220/230В на блоках питания





Существует крылатая фраза, ну или короткий анекдот про дурака и стеклянное мужское достоинство. В переносном смысле ее можно применить и к переключателю 110/115В-220/230В, который присутствует на некоторых компьютерных блока питания. Сейчас его можно встретить достаточно редко, но в начале двухтысячных он попадался гораздо чаще, а незадачливые пользователи иногда путали его с кнопкой включения/выключения блока питания, после чего оный выходил из строя, порой унося за собой и часть другого железа. Это почти как кнопка самоуничтожения на пульте телевизора.

Кнопки Power и Sleep рядом со «стрелками» на клавиатуре

В моем личном топе самых идиотских технических решений, связанных с компьютерной техникой уверенное первое место держит размещение кнопок Power и Sleep рядом со «стрелками». Как, ну как можно было додуматься расположить их именно там? Когда я был ребенком, и моя первая клавиатура вышла из строя, вторую мне купили примерно такую, как на фото. Сколько же раз я во время игровых баталий задевал одну из ненавистных кнопок – не сосчитать. В итоге я просто подцепил их и выдрал, после чего заклеил злополучное место синей изолентой. Просто издевательство над пользователями. Даже если человек использует для передвижения в играх клавиши WASD или и вовсе не увлекается геймингом, задеть так неудачно расположенные клавиши – легче легкого.

Отсутствие автобэкапа BIOS

Следующая моя претензия – к производителям материнских плат. Если во время обновления BIOS у пользователя пропадет электричество, плату придется перепрошивать с использованием специальных инструментов. А ведь этого было бы легко избежать – нужна лишь дублирующая микросхема, BIOS которой подгружался бы в том случае, если не удается загрузить основной. Сейчас крупнейшие производители материнских плат применяют такую схему для ряда своей продукции, но так было далеко не всегда. В результате невезучим гражданам приходилось нести свою «окирпичившуюся» плату в сервисный центр, и хорошо, если ее там принимали. Можно ведь углядеть на текстолите царапину, а если ее нет – сделать самостоятельно и сослаться на наличие механических повреждений.

Яркие индикаторные светодиоды

Я уже говорил о том, что неотключаемая подсветка комплектующих – не лучшее решение. Эта претензия – из той же оперы. Мониторы, клавиатуры, мыши, роутеры, корпуса и не только порой оснащаются чрезмерно яркими светодиодными индикаторами, которые отвлекают и раздражают пользователя. Взять, например, шасси Fractal Design Define R5. Это великолепный кейс, настоящий шедевр корпусостроения. Но яркий светодиод на стыке передней и верхней панелей все портит – в темноте он светит чуть ли не как подсветка клавиатуры. Это непредусмотрительность со стороны производителя, которая вынуждает часть пользователей отказываться от покупки товара или использовать «колхозные» методы вроде закрашивания светодиода черным маркером или заклеивания непрозрачным материалом.

Примеры хороших технических решений

Что ж, неудачных решений я в этой статье разобрал уже навалом. Теперь расскажу о примерах решений, которые я считаю удачными.

Сочетание испарительных камер, тепловых трубок, массивных радиаторов и вентиляторов. Такой комплект демонстрирует превосходные результаты по отводу тепла, что подтверждается примерами флагманских графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 4090. Корзины для накопителей. Позволяют пользователю экономить значительное количество времени при замене SSD/HDD. Разъем USB Type-C. Избавляет от необходимости искать «суперпозицию» для флешки и поддерживает сверхскоростную зарядку – до 240 Вт. Управляемая подсветка. Позволяет включать и выключать иллюминацию по желанию – в таком режиме она не надоедает. Крепления VESA. Экономят время и деньги, обеспечивают удобство.

Какие здесь можно сделать выводы? Довольно очевидные. Стандартизация (USB Type-C, VESA) и забота о клиентах – хорошо, экономия на спичках (термопаста, неотключаемая подсветка), непродуманность и попытки привязать потребителя к своей продукции в ущерб ему – плохо.

Заключение

В этой статье я рассказал о двенадцати неудачных, на мой взгляд, технических решений в сфере компьютерных технологий и цифровой техники. А что вы думаете по поводу перечисленных моментов? Раздражал ли вас какой-либо из них? Возможно, вы хотите покритиковать несколько пунктов, или, напротив, пополнить список, рассказав о решениях, про которые я не упомянул? Пишите в комментариях!

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