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Всем привет! С вами Zero. Курс рубля отнюдь не радует – на момент написания данной статьи за один доллар дают более 95 «деревянных». Тем не менее, многие геймеры планируют или хотят в 2023 году проапгрейдить свой компьютер, приобретя новенький графический ускоритель. Именно о видеокартах и пойдет речь в данной статье – я расскажу о 15 лучших GPU для игр, начав с моделей флагманского сегмента, ориментированных на 4K-гейминг, и закончив недорогими решениями, предназначенными для разрешения FullHD. Поехали!

Открывает сегодняшний список суперфлагман, самый производительный игровой графический ускоритель, доступный геймерам на лето 2023 года – NVIDIA GeForce RTX 4090. Если у вас солидный бюджет, и вы планируете играть в разрешении 4K в современные проекты, «четыре тысячи девяностая» станет наилучшим выбором – по своим характеристикам она значительно превосходит все остальные варианты, представленные на рынке. Судите сами: 18432 CUDA-ядер, 24 гигабайта скоростной видеопамяти, огромное количество RT- и тензорных ядер. При этом работает RTX 4090 на удивление не шумно.

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Объясняется это просто – система охлаждения карты проектировалась с расчетом на 600 Вт, но TGP в итоге был ограничен на уровне 450 Вт. Да, некоторые модификации позволяют нарастить его сверх обозначенного лимита, но производительность при этом растет не то, чтобы сильно, а вот тепловыделение и уровень шума – заметно. Если говорить о том, какую модификацию выбрать, то среди относительно недорогих я могу посоветовать две: Palit GameRock OC и GIGABYTE Gaming OC. Обе они лишены распространенной проблемы писка дросселей и обладают отличной системой охлаждения, оснащенной не только тепловыми трубками, но и испарительной камерой.

Преимущества:

Превосходная производительность в любых разрешениях и сценариях использования

Отличная приспособленность не только для игр, но и для ресурсоемкого ПО

Наличие 24 гигабайт быстрой видеопамяти

Поддержка новейших технологий DLSS 3/Frame Generation, обеспечивающих во многих играх «бесплатную» прибавку FPS

Невысокий уровень шума (если выбирать качественные модификации)

Недостатки:

Крайне высокая цена

Огромные габариты

Требовательность к блоку питания

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NVIDIA GeForce RTX 4080 – компромиссный вариант для геймеров, не готовых к приобретению RTX 4090. Эта видеокарта также позволяет играть в большинство проектов на ультра настройках с трассировкой лучей в разрешении 4K, если задействовать DLSS 3/FG, но при этом лишена такого колоссального запаса производительности, как «четыре тысячи девяностая». В большинстве случаев вариант «накопить/занять и купить RTX 4090» смотрится рациональнее, но, если вы совершенно точно не готовы отдавать за видеокарту порядка полутора-двух тысяч долларов, но хотите играть в 4K/QuadHD, не беспокоясь о возможных просадках частоты кадров, RTX 4080 – ваш выбор. Разумеется, эта видеокарта превосходит все решения предыдущего поколения, включая RTX 3090 и RTX 3090 Ti, нет у нее прямых конкурентов и в стане AMD – «красные» GPU все еще значительно хуже справляются с рейтрейсингом, нежели «зеленые».

Преимущества

Высокая производительность, достаточная для 4K- и QuadHD-гейминга

Выдающаяся для столь мощной видеокарты энергоэффективность

Наличие 16 ГБ быстрой видеопамяти

Низкий уровень шума (в случае большинства версий от авторитетных вендоров)

Поддержка технологий DLSS 3/FG

Недостатки

Завышенная в большинстве российских магазинов цена

Крупные габариты

Часто менее выгодная «стоимость одного FPS», чем в случае RTX 4090

Дальше по плану – модели, ориентированные на разрешение QuadHD. На то, что RTX 4070 Ti не предназначена для 4K, намекает даже объем видеопамяти – 12 гигабайт в 2023 году для подобных нагрузок уже маловато. Зато с 2K рассматриваемый графический ускоритель справляется без каких-либо проблем, с солидным запасом. В большинстве случаев вам даже не придется прибегать к технологиям масштабирования картинки и генерации дополнительных кадров, хотя бояться этого не стоит – технология DLSS во второй и третьей версии практически не ухудшает картинку, если не использовать режим Ultra-Performance. Разглядеть отличия в большинстве случаев можно только записав видео и остановив кадр, или уменьшив скорость воспроизведения.

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Если резюмировать, RTX 4070 Ti можно считать идеальным вариантом для QuadHD-гейминга – она обеспечивает безоговорочно комфортную частоту смены кадров в любых сценариях использования в рассматриваемом разрешении. К ее дополнительным преимуществам можно отнести высокую энергоэффективность и скромный по меркам нынешних видеокарт уровень шума, а также неплохой оверклокерский потенциал – при желании вы можете выжать из решения дополнительную производительность.

Преимущества

Отличный вариант для QuadHD-гейминга

Сравнительно невысокие по меркам сегмента показатели энергопотребления и тепловыделения

Ощутимый оверклокерский потенциал (до 5-15% FPS)

Значительное превосходство над RTX 3090 при 60-70% от ее TGP

Недостатки

Высокая цена, особенно в магазинах РФ

Не очень подходит для 4K-гейминга

NVIDIA могла бы установить и 16 ГБ видеопамяти

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Если ваш бюджет не позволяет приобрести RTX 4070 Ti, но играть в разрешении QuadHD вы все равно планируете, отличным вариантом станет другая видеокарта NVIDIA Ada Lovelace, также оснащенная 12 гигабайтами видеопамяти. Речь идет об «обычной» RTX 4070. Да, у нее только 5888 CUDA-ядер против 7680 у старшей сестры, но с любыми играми в разрешении 2560x1440 пикселей она справляется на максимальных настройках, пусть и не обеспечивает такого запаса вычислительной мощности, как RTX 4070 Ti, или, тем более, флагманские GPU. Причем играть можно и с трассировкой лучей – если в наиболее требовательных играх не хватит чистой производительности, то помогут технологии DLSS 3/FG. Если же у вас FullHD монитор, то они не понадобятся.

Преимущества

Хороший вариант для разрешения QuadHD

Высокая энергоэффективность

12 гигабайт скоростной видеопамяти

Достойный разгонный потенциал

Недостатки

Высокая цена, особенно в России, с учетом курса рубля

Не подходит для 4K-гейминга

Не стоит полностью сбрасывать со счетов и графические ускорители предыдущей линейки NVIDIA. Да, они не поддерживают технологии DLSS 3/Frame Generation, но если вы в принципе предпочитаете не использовать подобные «фишки», то NVIDIA GeForce RTX 3070 может стать для вас хорошим выбором. К сожалению, для разрешения QuadHD я ее порекомендовать не могу – в некоторых играх 8 гигабайт видеопамяти будет категорически недостаточно, хотя в других проектах проблем и не будет. Зато в качестве ультимативного варианта для разрешения FullHD карточка более, чем подходит – вы сможете комфортно играть в Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей на максимальных настройках. Для разрешения же QuadHD я предложу интересный вариант чуть ниже. Если точнее, интересный, но не лишенный компромиссов.

Преимущества

Ультимативный уровень производительности для разрешения FullHD

Позволяет играть в большинство игр и в QuadHD

Превосходит не только RTX 4060, но и RTX 4060 Ti, если не задействовать DLSS 3

Имеет тенденцию к дальнейшему удешевлению

Недостатки

TGP ощутимо выше, чем у конкурирующих карт RTX 4000

Малый для видеокарты такого класса объем видеопамяти

Отсутствие поддержки DLSS 3/FG – только DLSS 2





А вот и тот самый интересный, но при этом компромиссный вариант – AMD Radeon RX 6700 XT. C такой видеокартой вы сможете без проблем играть в разрешении QuadHD в любые проекты на максимальных настройках…но без трассировки лучей. Если рейтрейсинг вас не интересует, то RX 6700 XT – определенно ваш вариант, поскольку 12 гигабайт видеопамяти обеспечивают этому графическому ускорителю определенный «запас прочности» по сравнению с большинством конкурирующих продуктов NVIDIA из того же ценового сегмента. Минусы «красного» GPU тоже хорошо известны – к ним относятся отсутствие поддержки технологии DLSS 2/3 (FSR работает куда хуже), а также гораздо более низкая производительность, чем у «зеленых» в сценариях с трассировкой лучей. Так что, если вам не интересен рейтрейсинг – берите, если же вы хотите наслаждаться игрой света и тени, а также реалистичными отражениями – смотрите в сторону субфлагманских или флагманских моделей NVIDIA.

Преимущества:

Достаточная для QuadHD и избыточная для FullHD производительность

Солидный объем видеопамяти – 12 ГБ

Имеет запас производительности на будущие годы

Недостатки:

Цена в российских магазинах выглядит несколько завышенной

Не лучший вариант для гейминга с трассировкой лучей

Дальше по списку – видеокарты, предназначенные для разрешения FullHD. И первой из них я рассмотрю недавно вышедшую новинку. Речь идет о NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Да, если не использовать DLSS 3/FG, эта модель уступает даже RTX 3070, но, во-первых, она и стоит дешевле, во-вторых, использовать эти технологии стоит, и в-третьих, у Ada Lovelace имеются дополнительные преимущества, например, превосходная энергоэффективность. Безусловно, RTX 4060 Ti – продукт достаточно спорный, от которого геймеры ожидали большего, но для разрешения FullHD возможностей рассматриваемой карты более, чем достаточно. В наиболее ресурсоемких играх для комфортного гейминга с трассировкой лучей придется включать DLSS 3/FG, но это не приводит к видимому невооруженным глазом ухудшению картинки. Нетребовательные же проекты RTX 4060 Ti щелкает как орешки. Только не покупайте эту видеокарту для материнских плат без поддержки PCI-Express 4.0 – она задействует лишь 8, а не 16 линий интерфейса, а потому в таком случае неизбежно снижение производительности.

Преимущества

Адекватная стоимость

Достойная для разрешения FullHD производительность

Малое энергопотребление и тепловыделение

Большой выбор скромных по габаритам модификаций

Поддержка технологий DLSS 3/FG

Недостатки

Слабее, чем RTX 3070 Ti и RTX 3070

Только 8 гигабайт видеопамяти

Не рекомендуется устанавливать в материнские платы без поддержки PCI-E 4.0

Новенькая видеокарта AMD Radeon RX 7600 не подходит для того, чтобы комфортно играть с трассировкой лучей, зато если отключить рейтрейсинг, она является отличным вариантом для FullHD-гейминга, сравнимым по производительности с NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Конечно, если все-таки включить трассировку, «зеленая» видеокарта вырывается далеко вперед, но для ее полноценного использования в любом случае следует приобретать более производительные и дорогие графические ускорители. Что же касается «семь тысяч шестисотой» – это универсальный вариант для геймеров, желающих выставлять высокие или максимальные настройки в разрешении FullHD. Проблем не будет даже в таких требовательных проектах, как Cyberpunk 2077 – все-таки наиболее сильно влияющей на производительность опцией является именно рейтрейсинг. В последние годы в обзорах видеокарт даже появилось разделение: максимальные настройки или максимальные настройки плюс трассировка лучей.

Преимущества

Сравнительно невысокая цена

Более, чем достаточная для разрешения FullHD производительность

Малое энергопотребление и тепловыделение

Превосходит Radeon RX 6600 XT

Недостатки

Категорически не подходит для гейминга с трассировкой лучей

Малый выбор модификаций в российских магазинах

NVIDIA GeForce RTX 4060 – еще одна видеокарта, позволяющая запускать подавляющее большинство актуальных игр в разрешении FullHD на максимальных настройках. Для своего ценового сегмента модель неплохо показывает себя и в проектах с трассировкой лучей, хотя в том же «Киберпанке» крайне желательно при этом активировать DLSS 3/FG. В противном случае придется мириться с «консольной» частотой кадров – 30+. К несомненным преимуществам «четыре тысячи шестидесятой» относятся ее крайне скромные энергопотребление и тепловыделение, а также, в случае большинства вариантов, небольшие габариты. Установить эту видеокарту можно почти в любой корпус, за исключением совсем уж тесных офисных или устаревших шасси. Требования к блоку питания у решения также достаточно скромные.

Преимущества

Доступная по нынешним меркам цена

Достаточная для FullHD-гейминга производительность

Высокая энергоэффективность

Обилие недорогих модификаций на любой вкус

Поддержка DLSS 3/FG

Недостатки

Уступает по производительности даже RTX 3060 Ti

Использует только 8 линий PCI-Express

AMD Radeon RX 6650 XT – очередная видеокарта, хорошо подходящая для того, чтобы играть в разрешении FullHD без трассировки лучей. В рейтрейсинге она, как и другие карты AMD данного ценового сегмента, проявляет себя крайне слабо, но ее обычно для подобных сценариев использования и не покупают. В диапазоне от 30 до 45 тысяч рублей сейчас представлено большое количество видеокарт, и иногда для того, чтобы сделать оптимальный выбор, необходимо разбираться в нюансах. Так, если вы хотите играть с «лучами», однозначно стоит смотреть в сторону моделей NVIDIA 4000-й серии. Если же рейтрейсинг вас не интересует совсем – смотрите на чистую производительность или на «стоимость одного FPS». По последнему параметру RX 6650 XT сейчас – одна из лучших видеокарт, ведь она примерно равна RX 7600, хотя и не столь энергоэффективна.

Преимущества

Невысокая цена с тенденцией к дальнейшему снижению

Одна из лучших видеокарт в плане «стоимости одного FPS»

Хорошая производительность для FullHD-гейминга без рейтрейсинга

Нетребовательность к БП и корпусу

Недостатки

Неприспособленность для трассировки лучей

Немного переплатив, можно приобрести более интересные решения

NVIDIA GeForce RTX 3060 могла бы стать «народной видеокартой», как в свое время GTX 1060, но этому помешала майнинг-лихорадка. А ведь перспективы у модели были огромные, особенно с учетом того, что изначально версии с 8 гигабайтами видеопамяти не было – доступна была только 12-гигабайтная. Соответственно, проблема нехватки памяти для карты была неактуальна. Стоит ли покупать эту модель сейчас, после выхода RTX 4060? В некоторых случаях, возможно, и стоит – в первую очередь, если вы не планируете использовать технологии DLSS 3/FG. Все-таки стоит «три тысячи шестидесятая» примерно на 5 тысяч рублей дешевле своей преемницы, и возможно, еще подешевеет. И это при том, что она позволяет играть в любые проекты в разрешении FullHD на средневысоких, высоких или максимальных настройках (без лучей). Проще говоря, RTX 3060 – по-прежнему неплохой вариант для экономных геймеров, хотя я рекомендовал бы подкопить или занять и взять RTX 4060/RTX 4060 Ti.

Преимущества:

Низкая цена

Возможность играть в любые проекты в разрешении FullHD, хотя и не всегда на ультра

Широкая доступность в магазинах

Скромные требования к питанию и охлаждению

Недостатки:

Отсутствие поддержки DLSS 3/FG – только DLSS 2

Добавив немного средств, можно взять RTX 4060

Что ж, переходим к видеокартам начального игрового сегмента, предлагающимся дешевле 30 тысяч рублей. Эх, а ведь меньше 10 лет назад столько стоили графические ускорители субфлагманского уровня – например, NVIDIA GeForce GTX 970. Но нет смысла сокрушаться о прошлом – лучше вспомнить крылатое выражение из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!».

Впрочем, хватит отступлений – поговорим об AMD Radeon RX 6600. На ультра настройки в наиболее требовательных проектах с этой моделью рассчитывать не стоит даже в разрешении FullHD – частота смены кадров будет ощутимо ниже комфортных 60. Тем не менее, поиграть удастся в любые игры, хотя порой придется снижать параметры графики до высоких или даже средневысоких. Выбирать здесь, к сожалению, не приходится – «шесть тысяч шестисотая» в настоящий момент остается самой производительной видеокартой в ценовой категории «до 30 тысяч рублей», если не обращаться ко вторичному рынку. Но учтите: карта задействует только 8 линий PCI-Express, и устанавливать ее в конфигурации, не поддерживающие PCI-E 4.0 нецелесообразно.

Преимущества:

Доступная цена

Достаточная для разрешения FullHD производительность (но не для ультра настроек)

Выгодное соотношение стоимости и характеристик

Малый по меркам игровых видеокарт TGP

Недостатки:

Задействует только 8 линий PCI-Express – нежелательно устанавливать в материнские платы без поддержки PCI-E 4.0

Совершенно не подходит для гейминга с трассировкой лучей

NVIDIA GeForce RTX 3050 для меня является некой точкой отсчета – на мой взгляд, это минимально приемлемая видеокарта для игровой конфигурации в 2023 году. И то, если меня спросят о том, целесообразно ли ее приобретать, я посоветую любыми законными и честными путями достать еще немного денег и купить что-то более производительное. К сожалению, «три тысячи пятидесятая» уже не выдерживает конкуренции – ее возможностей хватит для нетребовательных и легких киберспортивных проектов, но что-то серьезное с приемлемым FPS на максимальных, а часто и высоких настройках она уже не потянет. Но не списывайте «три тысячи пятидесятую» со счетов совсем – на средних можно играть со стабильными 60 FPS даже в Cyberpunk 2077.

Преимущества:

Одна из самых доступных видеокарт, пригодных для FullHD-гейминга

8 гигабайт видеопамяти

По-прежнему позволяет играть в любые проекты, хотя и не на ультра

Компактные габариты и невысокое энергопотребление

Недостатки:

Не самый высокий уровень производительности

В наиболее требовательных играх придется снижать настройки до средних или даже средне-низких

Напоследок рассмотрим два совсем уж компромиссных решения. Первое из них – GTX 1660 Ti/Super. Разница в производительности между этими двумя видеокартами не превышает нескольких процентов. Для комфортного гейминга в 2023 году они уже не очень подходят, но, если вы собираетесь играть в старые и нетребовательные игры, или просто сильно ограничены в бюджете, а возможно, собираете первый компьютер ребенку, «тысяча шестьсот шестидесятая» может стать неплохим компромиссным выбором. В Cyberpunk 2077 вы сможете играть только на средне-низких настройках, а вот DOTA 2 или даже Fortnite легко пойдут и на высоких-ультра. Хотя, как всегда в таких случаях, оговорюсь – если есть возможность изыскать дополнительные средства – берите хотя бы RTX 3050, а лучше – RTX 3060.

Преимущества:

Низкая цена

Достаточный уровень производительности для старых и легких киберспортивных игр

Нетребовательность к БП и корпусу

Обилие доступных модификаций как на первичном, так и на вторичном рынках

Недостатки:

Не позволяет комфортно играть в требовательные игры на настройках выше средних

Видеокарта близка к моральному устареванию

NVIDIA GeForce GTX 1650 – это уже нечто среднее между «затычкой» и игровой видеокартой. Не советую ее покупать, если вы планируете играть в проекты AAA-класса. А вот если вам нужен графический ускоритель для легких киберспортивных, сессионных и онлайновых игр, либо для прохождения шедевров прошлых лет, «тысяча шестьсот пятидесятая» может подойти. Только учтите – 4 гигабайт видеопамяти в 2023 году не хватит даже для того, чтобы играть в разрешении FullHD. Большинству требовательных игр нужно больше. Поэтому покупайте эту видеокарту только если точно знаете, что не будете играть во что-то более ресурсоемкое, нежели DOTA 2 или Counter-Strike 2. А лучше не покупайте вообще.

Преимущества:

Крайне низкая цена

Малые энергопотребление и тепловыделение

Позволяет кое-как играть в нетребовательные или старые игры

Недостатки:

Неудовлетворительный уровень производительности для большинства игр

4 ГБ видеопамяти не хватает для современных AAA-проектов

FAQ (Вопросы и ответы)

Есть ли смысл покупать флагманские/субфлагманские графические ускорители для FullHD или QuadHD монитора?

Да. Во-первых, вы получите более низкий фреймтайм, если выключить программную вертикальную синхронизацию. Во-вторых, при желании вы можете использовать технологии суперсэмплинга DLDSR и DSR. Нагрузка на видеокарту увеличится, зато заметно вырастет и качество картинки – как при использовании топовых алгоритмов сглаживания, а возможно, и больше.

GTX 1650-1660 Ti/Super вообще не стоит покупать, если есть возможность купить более производительную видеокарту?

Верно. Их возможности вас быстро разочаруют, если вы будете играть в хоть сколько-нибудь требовательные проекты.

Какую видеокарту стоит рассматривать для сборки за 75 тысяч рублей? А за 100 тысяч?

Я бы в первую очередь смотрел в сторону RTX 4060 и RTX 4060 Ti.

Есть ли информация по поводу выхода RTX 4050?

Внушающей доверия нет – ранние утечки по поводу ее выхода в июне не подтвердились. Но вполне возможно, что она будет слабее, чем RTX 3060. И почти наверняка будет задействовать только 8 линий PCI-Express.

Будут ли видеокарты в российских магазинах дешеветь или дорожать?

Это зависит от многих факторов – в первую очередь, от курса рубля. Российская национальная валюта значительно ослабла, поэтому цены на компьютерные комплектующие выросли. При этом многие эксперты не ожидают дальнейшего падения рубля, и говорят о его возможном укреплении. Верить этому или нет – решать вам. Лично я сомневаюсь, что «деревянный» в ближайшие месяцы вернется хотя бы к курсу 80 единиц за доллар. Скорее, мы увидим преодоление психологически важной отметки «100 за доллар».

Заключение

В этой статье я рассказал о 15 заслуживающих внимания игровых видеокартах, актуальных в 2023 году – от суперфлагманской RTX 4090 до устаревшей и едва-едва тянущей многие проекты GTX 1650. Надеюсь, что каждый геймер сможет подобрать себе вариант, исходя из потребностей и бюджета – наиболее оптимальными же с точки зрения выгодности вложений я считаю карты уровня RTX 3060-RTX 4070. А какая видеокарта установлена в вашем ПК, и почему именно она? Пишите в комментариях!

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