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Моддеры подготовили бета-версию VR-мода Half-Life 2
Данный мод позволит владельцам Half-Life 2 окунуться в оригинальный сюжет от начала до конца в виртуальной реальности
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  Разработчики и моддеры уже почти десять лет пытаются сделать легендарную Half-Life 2 от Valve доступной для игры в виртуальной реальности. Последняя попытка, долгострой, которому еще предстоит пройти до полного завершения, но в следующем месяце она достигнет важной вехи разработки. На этой неделе моддеры объявили , что в сентябре они выпустят бета-версию VR-мода для Half-Life 2. Основные аспекты мода кажутся завершенными, но команда все еще хочет его улучшить.

  Бета-версия позволит владельцам Half-Life 2 окунуться в основной сюжет от начала до конца в виртуальной реальности. Все оружие будет поддерживать функции виртуальной реальности, такие как ручная перезарядка, двойное оружие и опциональные лазерные прицелы. У игроков также будет возможность движения в масштабе комнаты, движения головы или контроллера, резкого поворота, плавного поворота и дополнительной виньетки для предотвращения укачивания.

  Half-Life 2 VR должен работать на различных гарнитурах, поддерживающих Steam VR, включая Index, Quest, Vive и Pimax. Однако бета-версия может не появиться в Steam. Разработчики модификаций планируют предложить независимый установщик, для которого потребуется существующая установка Half-Life 2. Будем надеяться, что у финального релиза будет страница Steam, с которой пользователи смогут легко добавить его в свои библиотеки, как и многие другие моды для Half-Life 2.

  После бета-тестирования моддеры планируют добавить эпизоды Half-Life 2, которые требуют другой сборки для исправления некоторых ошибок. Они также хотят улучшить анимацию рук, элементы управления движением, текстуры, освещение и другие детали. Команда обещает, что визуальные улучшения с использованием масштабирования AI и ручных ретушей будут соответствовать внешнему виду оригинальной классики 2004 года.

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  Первый VR-мод для Half-Life 2 был запущен в 2013 году, но прекращенная поддержка движком Source VR сделала его несовместимым с более поздними гарнитурами VR. Текущие усилия, разработка которых началась в 2017 году, направлены на то, чтобы исправить это, переместив кадры из игры DirectX 9 в современные гарнитуры, для которых требуется DirectX 10 или 11.

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