Компания сможет расширить группировку спутников Starlink и внедрить множество новых функций.

SpaceX получила от Федеральной комиссии по связи США (FCC) разрешение на эксплуатацию до 15 000 спутников второго поколения для своей группировки Starlink. Это позволит запустить еще примерно 7 500 новых устройств, что вдвое увеличит запланированный флот спутников нового поколения.

Спутники

По данным компании, спутники Starlink второго поколения обеспечат рост пропускной способности в 20 раз, дальнейшее снижение задержек и повышенную маневренность на орбите. При этом система станет умнее: спутники получат улучшенную автономную защиту от столкновений. Однако главным нововведением станет поддержка прямой связи с обычными сотовыми телефонами.

Развитие Starlink Gen2 происходит на фоне растущих слухов о потенциальном сближении интересов SpaceX и Apple в области спутниковой связи. Уже подтверждено, что новые спутники SpaceX поддерживают радиочастотный спектр, используемый iPhone. Сейчас Apple использует для своих сервисов спутники компании Globalstar, инвестировав в неё около 2 млрд долларов.

Однако отношения Apple и Globalstar, по данным инсайдеров, охладевают. Председатель Globalstar Джеймс Монро якобы рассматривает возможность продажи компании более чем за 10 млрд долларов, что ставит под вопрос долгосрочность партнёрства. Сама Apple вряд ли захочет покупать Globalstar, так как это сделает её регулируемым оператором связи.

В то же время SpaceX активно готовит почву для работы со смартфонами. Компания уже приобрела беспроводной спектр EchoStar за 17 млрд долларов для улучшения услуг связи, а её президент Гвинн Шотвелл объявила о сотрудничестве с производителями чипов по прямой интеграции спутниковой связи в устройства.