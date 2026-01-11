Новые поставки распродаются моментально, а некоторые ритейлеры даже ввели жёсткие ограничения

Токийский район Акихабара столкнулся с острой нехваткой видеокарт. По данным японского издания ITmedia, новые партии GPU раскупаются моментально, а полки в магазинах стремительно пустеют. Ситуация с поставками, и без того напряжённая с конца прошлого года, резко ухудшилась в январе. Сотрудники магазинов описывают её как «острую». Как сообщают из PC Studio Akihabara Parts Museum, любая карта, попавшая на витрину, уходит практически мгновенно.

Магазин TSUKUMO eX

Особенно тяжело пришлось с топовыми моделями. В магазине TSUKUMO eX. примерно половина витрин для видеокарт закрыта занавесками — выставлять просто нечего. Больше всего проблем с картами уровня GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и выше. Представители ритейла отмечают, что запасы моделей AMD Radeon пока есть, но ситуация также может измениться в любой момент. Чтобы хоть как-то контролировать ситуацию, магазины вводят ограничения. Dospara Akihabara Main Store и PC SHOP Ark вывесили объявления, ограничивающие покупку видеокарт независимо от модели, причём в последнем такие меры действуют с конца 2025 года.

Причина проблем, по мнению продавцов, кроется «наверху» цепочки поставок. Они говорят о возможных временных задержках или даже остановке отгрузок со стороны дистрибьюторов, что не позволяет магазинам прогнозировать, когда на складах появятся новые высокопроизводительные карты. Хотя отчёт описывает ситуацию в Японии, проблема носит глобальный характер, просто в данном регионе она особенно тяжёлая.

Видеокарты с большим объёмом памяти сильнее всего страдают от мирового дефицита и роста цен на чипы памяти. Ожидается, что давление на рынок будет только нарастать, а пустые полки в Акихабаре — лишь первая ласточка. Для покупателей по всему миру это означает, что в ближайшие месяцы найти топовую видеокарту по нормальной цене станет ещё сложнее.

