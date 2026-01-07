В игровую линейку войдут графические процессоры GR202, GR203, GR205, GR206 и GR207. При этом будут и другие модели, недоступные для обычных потребителей.

Инсайдер Kopite7kimi раскрыл первые подробности о следующем поколении графических ускорителей от Nvidia — серии GeForce RTX 60. Архитектура, получившая кодовое имя Rubin, должна увидеть свет во второй половине 2027 года.

Сгенерированное изображение GeForce RTX 6090

Согласно новым данным, семейство будет построено на основе графических процессоров GR20x. При этом Nvidia продолжает стратегию разделения линеек на потребительские GeForce и решения для центров обработки данных. Флагманский чип для дата-центров, как ожидается, получит название GR100 и будет включать в себя два кристалла GR102. Однако, что важно для геймеров, GR102, вероятно, не появится в игровых видеокартах.

Предполагается, что игровая линейка Rubin будет представлена чипами GR202, GR203, GR205, GR206 и GR207, следуя логике текущего поколения Blackwell (RTX 50). Также в сообщениях фигурирует чип GR212 (Rubin CPX), который, по утверждению инсайдера, также не предназначен для игрового сегмента.

Эти слухи появляются на фоне неопределённости с релизом предшествующего поколения — серии RTX 50 Super. По последним данным, её выход, ранее намеченный на первую половину 2026 года, был перенесён на середину года, а в дальнейшем возможны новые задержки. Причиной называют кризис на рынке памяти DRAM, вызванный дефицитом из-за повышенного спроса со стороны ИИ-сектора.