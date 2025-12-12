По мнению экспертов, у функции генерации кадров с искусственным интеллектом есть некоторые проблемы, которые AMD ещё предстоит решить.

Накануне AMD представила пакет технологий FSR Redstone, который позиционируется как «новая эра игровых инноваций». Однако, независимый анализ Hardware Unboxed указывает на серьёзные проблемы в ключевой новинке пакета — нейросетевой генерации кадров (Frame Generation).

AMD FSR Redstone

Тесты, проведенные с использованием высокоскоростной камеры, выявили критическую проблему с распределением кадров (frame pacing) на мониторах с адаптивной синхронизацией. Вместо плавной и равномерной выдачи сгенерированных кадров, технология AMD производит «рваный» вывод: два кадра выводятся почти одновременно, затем следует пауза, что создаёт эффект дёрганости.

Проблема наблюдается в большинстве протестированных игр, включая Cyberpunk 2077, God of War Ragnarok и Hogwarts Legacy. В идентичных условиях технология генерации кадров NVIDIA DLSS Frame Generation демонстрирует плавный и стабильный вывод без подобных артефактов.

Эксперты полагают, что проблема кроется в некорректной временной задержке сгенерированных кадров перед их выводом на дисплей, что является фундаментальным недостатком текущей реализации. AMD подтвердила получение отчёта об этой проблеме и ведёт её изучение.

Ещё одним минусом стала эксклюзивность ключевых технологий Redstone для новейших видеокарт серии RX 9000. Для владельцев более старых GPU доступна только стандартная версия FSR 3. При этом, если закрыть глаза на проблемы с распределением кадров, качество изображения новой ИИ-генерации было оценено положительно. Она значительно улучшилась по сравнению с FSR 3.1, особенно в стабилизации теней, и в ряде сцен напрямую конкурирует с DLSS, а иногда и превосходит его в обработке определенных деталей, например, деревьев в движении.