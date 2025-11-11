При этом в компании отмечают, что динамика остаётся на высоком уровне.

Sony Interactive Entertainment официально объявила о результатах продаж своей флагманской консоли. С момента запуска в 2020 году по всему миру было продано более 84 миллионов единиц PlayStation 5. Этот показатель не только подтверждает статус PS5 как одной из самых успешных платформ в истории игровой индустрии, но и позволяет ей обойти по совокупным продажам такого ветерана, как Xbox 360.

PlayStation 5

При этом динамика роста остаётся стабильно высокой. Согласно последнему финансовому отчёту компании, за последние три месяца было реализовано 3,9 млн консолей. Это на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и демонстрирует, что спрос на устройство ценой в 500 долларов далёк от насыщения. Для сравнения, главный конкурент текущего поколения, Xbox One, по последним данным, был продан тиражом около 53 миллионов единиц.

Успех PlayStation 5 во многом подпитывается сильной эксклюзивной линейкой игр. В отчёте также упомянуты продажи недавно вышедшего хита Ghost of Yotei, который разошёлся тиражом в 3,3 миллиона копий с момента релиза в октябре. К числу системных продавцов также относятся такие тайтлы, как God of War: Ragnarok и Astro Bot.

Параллельно с ростом продаж «железа» компания фиксирует и другие положительные тенденции. Во втором квартале 2025 года около 72% игр были куплены в цифровом формате, а сервисом PlayStation Online ежемесячно пользуются более 119 миллионов активных игроков.

С учётом грядущих крупных релизов, таких как Marvel's Wolverine и Intergalactic: The Heretic Prophet, у PS5 есть все шансы продолжить уверенный рост и укрепить свои позиции на рынке.