Sony Interactive Entertainment официально объявила о результатах продаж своей флагманской консоли. С момента запуска в 2020 году по всему миру было продано более 84 миллионов единиц PlayStation 5. Этот показатель не только подтверждает статус PS5 как одной из самых успешных платформ в истории игровой индустрии, но и позволяет ей обойти по совокупным продажам такого ветерана, как Xbox 360.
При этом динамика роста остаётся стабильно высокой. Согласно последнему финансовому отчёту компании, за последние три месяца было реализовано 3,9 млн консолей. Это на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и демонстрирует, что спрос на устройство ценой в 500 долларов далёк от насыщения. Для сравнения, главный конкурент текущего поколения, Xbox One, по последним данным, был продан тиражом около 53 миллионов единиц.
Успех PlayStation 5 во многом подпитывается сильной эксклюзивной линейкой игр. В отчёте также упомянуты продажи недавно вышедшего хита Ghost of Yotei, который разошёлся тиражом в 3,3 миллиона копий с момента релиза в октябре. К числу системных продавцов также относятся такие тайтлы, как God of War: Ragnarok и Astro Bot.
Параллельно с ростом продаж «железа» компания фиксирует и другие положительные тенденции. Во втором квартале 2025 года около 72% игр были куплены в цифровом формате, а сервисом PlayStation Online ежемесячно пользуются более 119 миллионов активных игроков.
С учётом грядущих крупных релизов, таких как Marvel's Wolverine и Intergalactic: The Heretic Prophet, у PS5 есть все шансы продолжить уверенный рост и укрепить свои позиции на рынке.