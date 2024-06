Стартовая стоимость данного автомобиля будет составлять всего около 15550 долларов

Honda Motor Co. планирует выпустить свой долгожданный электрический фургон в октябре этого года по цене, начиная с 15550 долларов, вернувшись на японский рынок электромобилей с коммерческим автомобилем. К концу десятилетия компания планирует занять 40% продаж электрических автомобилей.

Новый электрический фургон N-Van E с запасом хода 245 км будет доступен в четырех вариантах, вмещающих от одного до четырех пассажиров. Автомобиль будет ориентирован на транспортные компании, строительную отрасль и на тех, кто нуждается в дополнительном месте для хранения. Зарядить фургон можно будет за 4,5 часа при обычной скорости зарядки 6 киловатт и за 30 минут при быстрой зарядке.

Vice President Honda по операциям в Японии Нориюки Такакура заявил, что автомобиль будет доступен по достаточно низким ценам для широкой публики, особенно после применения субсидий. Несмотря на замедление спроса на электромобили, Honda нацелена на продолжение процесса электрификации. В то время как другие крупные компании, такие как Ford Motor Co., General Motors Co., Volkswagen AG и Tesla Inc., уменьшили свои амбиции, Honda остается решительной.

Такакура отметил, что хотя есть изменения в глобальных тенденциях в отношении электромобилей, некоторые страны, такие как Таиланд, показывают хорошие продажи электромобилей. Honda остается на пути к углеродной нейтральности.

Honda провела успешное испытание фургона N-Van E с крупной логистической компанией Yamato Transport Co. перед его выходом на рынок. Также компания объявила о создании совместного предприятия под названием Altna Co. с Mitsubishi Corp. для улучшения электрификации и повышения долговечности аккумуляторов. Партнеры будут владеть по 50% акций в новом предприятии.