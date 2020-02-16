DS4Windows: рассматриваем возможности приложения
рекламаВсе владельцы геймпадов DUALSHOCK 4, использующие эти замечательные контроллеры совместно с персональным компьютером, знакомы с приложением DS4Windows, которое является сильно переработанной версией утилиты ds4tools. Проблема тут в том, что автор DS4Windows (Jays2Kings) давно забросил разработку приложения, но большинство пользователей, не углубляясь в вопрос, вбивают в гугл: "Скачать DS4Windows", попадают на сайт программы и качают устаревшую версию. На самом деле, поддержка и разработка приложения активно продолжается, но уже другим энтузиастом Ryochan7. Им, со времени выхода последней версии DS4Windows от Jays2Kings, сделано немало изменений. Самым значимым является тот факт, что приложение сменило старый враппер ScpVBus на более новый и продвинутый ViGEmBus. К слову, этот же враппер использует, находящаяся в стадии вечного бета теста, утилита SC Controller, предназначенная для полноценной работы Steam Controller в отвязке от Steam. Для версии от Ryochan7, постоянно вносятся улучшения и исправления. В отличие от старой DS4Windows, в новой поддерживается не только проводное и Bluetooth сопряжение, но и подключение через родной беспроводной адаптер от Sony:
рекламаКроме этого в приложении реализована поддержка некоторых сторонних PS4-совместимых геймпадов, например Hori Fighting Commander и Nacon Revolution Unlimited Pro. Возможно есть и другие, но я не нашёл списка совместимости.
Вернёмся к работе с DS4Windows. Первым делом скачиваем архив с актуальной версией программы. Извлекаем папку с приложением в любое место на вашем жёстком диске, желательно не в системную папку, в этом случае вам постоянно придётся запускать утилиту от администратора:
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При первом запуске нам предлагается выбрать место сохранения файлов конфигурации:
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Я настоятельно советую выбирать вариант Program Folder. В таком случае все настройки будут храниться в папке с программой, что позволит вам не заниматься настройкой "с нуля", каждый раз, когда вы переустановите Windows или при других форс-мажорных обстоятельствах. Такой себе вариант Portable. Достаточно просто периодически бэкапить папку с программой, целиком.
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В следующем окне выбираем Step 1, для установки ViGEmBus драйвера (если он у вас не был установлен до этого):
Сам драйвер можно скачать и установить заранее:
Если у вас на ПК всё ещё стоит ОС Windows 7, дополнительно нажмите на кнопку Step 2 и установите XInput драйвер. Для Windows 10 этого делать не нужно, можно сразу нажимать на "Finished":
Для перестраховки заглянем в диспетчер устройств и убедимся, что ViGEmBus драйвер на месте:
Всё. Приложение установлено, драйвер встал корректно и при первом запуске DS4Windows в системе появляется дополнительный XBox 360 контроллер:
Но! Сам DUALSHOCK 4 никуда не исчез из игровых устройств и остался видимым для системы. Такой "двойной расклад" может привести к проблемам с нормальной инициализацией геймпада в играх. На этот случай в приложении есть чудесный чекбокс, который называется: "Hide DS4 Controller". При включении этого режима в системе остаётся только эмулируемый контроллер:
Далее по списку во вкладке "Settings" идут чекбоксы:
- Swipe Touchpad to Switch Profiles. Этот флажок включает\отключает возможность переключения свайпом двумя пальцами созданных вами профилей;
- Run as Startup добавляет приложение в автозагрузку;
- Show Notification предлагает выбрать варианты уведомлений в сайдбаре Windows;
- Disconnect from BT when stopping отключает геймпад при выходе из приложения;
- Flash Lightbar at High Latency позволяет выставить задержку в миллисекундах, по достижению которой световая панель геймпада начнёт моргать красным цветом;
- Start Minimized запуск приложения в свёрнутом состоянии;
- Minimize to Taskbar\Close Minimize сворачивать окно приложение в трей (окно не висит в панели задач);
- Quick Charge эта функция позволяет на лету заряжать геймпад не отрываясь от игрового процесса. Избавляет от эффекта двойного подключения, когда система видит ваш геймпад и по проводу, и по беспроводу;
- White DS4Windows включает белый цвет иконки приложения в трее;
- Check for DS4Windows Update at Startup проверка обновлений при запуске приложения (можно выбрать интервал проверки обновлений);
- UDP Server этот чекбокс нужен для подключения гироскопа в эмулятор CEMU;
- Use language pack выбор языка локализации. Есть и русский, но я привык к дефолтному, английскому, языку приложения;
- Use custom Steam Folder сюда можно прописать путь до основной папки Steam, если он установлена не в дефолтную директорию.
Вкладка "Auto Profiles" позволяет добавлять пути до папок и отдельных игр\приложений к которым будут автоматически применяться созданные вами профили:
На вкладке "Controllers" можно посмотреть статус вашего геймпада и заряд аккумулятора. Помимо этого, можно быстро включить доступный профиль и выбрать цвет подсветки:
И наконец вкладка "Profile". На этой вкладке вы можете: создать, отредактировать, удалить, скопировать, импортировать и экспортировать ваши профили:
Давайте рассмотрим возможности профайлера подробнее. Настроек огромное количество. Я не буду расписывать всё, просто пробегусь по самым значимым возможностям. На вкладке "Other" наибольший интерес представляет меню "Controller", тут можно выбрать, какой контроллер будет эмулироваться в систему: XBox 360 или проводной DUALSHOCK 4 v1. С первым вариантом всё понятно. Зачем нужен второй? Вариант с эмуляцией DUALSHOCK 4 v1 нужен для тех ПК-игр, которые нативно поддерживают DUALSHOCK 4, но только при подключении по проводу и\или только первую ревизию:
Вкладка Gyro позволяет выбрать варианты эмуляции для управления гироскопом и назначить направления осей стиков, на которые вы примените действия сенсора:
Вкладка Lightbar управляет настройкой подсветки. Кроме статического цвета профиля, можно назначить эффект радуги для процесса зарядки, изменение цвета лайтбара в зависимости от уровня заряда и световую сигнализацию для низкого заряда батареи:
Вкладка Axis Config предназначена для тонкой настройки осей:
Для любой кнопки, курка и направления стика можно назначить или записать макрос, например комбинацию кнопок клавиатуры, кликов мыши или управление курсором мыши:
Важно, что прямо "из коробки" с помощью тачпанели геймпада можно управлять курсором мыши. Включение и отключение осуществляется комбинацией PS + тап по тачпанели. По-умолчанию эта функция включена, но можно поставить галку "Start with Slide/Scroll Off" и функция будет включаться только после активации вышеуказанной комбинацией. Прочие настройки подбираются индивидуально. Вот мои:
На вкладке Special Action доступны специальные возможности, их можно назначить на сочетания кнопок геймпада:
Вкладка Controller Reading предназначена для проверки работы элементов управления, а также проверки задержки связи в миллисекундах:
Вроде всё. Вот вам моя уже сконфигурированная версия DS4Windows. В ней создано три профиля:
- Зелёная подсветка - стандартный XBox 360 controller;
- Жёлтая подсветка - проводной DUALSHOCK 4 v1;
- Синяя подсветка - профиль для управления ПК с дивана (геймпад скрыт от системы).
Управление курсором на тачпанели в положении OFF для всех профилей, кроме синего. Для переключения используйте комбинацию PS + тап по тачпанели.
Варианты Special Action видны на этом скриншоте:
Например, комбинацией PS + левый стик вверх\вниз можно управлять системной громкостью, а комбинация PS + L3 отключает системный звук. Комбинация OPTION + PS показывает заряд аккумулятора. Остальное можно удалить, там специфические настройки.
Всем Ку!
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