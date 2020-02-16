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Все владельцы геймпадов DUALSHOCK 4, использующие эти замечательные контроллеры совместно с персональным компьютером, знакомы с приложением DS4Windows, которое является сильно переработанной версией утилиты ds4tools . Проблема тут в том, что автор DS4Windows (Jays2Kings) давно забросил разработку приложения, но большинство пользователей, не углубляясь в вопрос, вбивают в гугл: "Скачать DS4Windows", попадают на сайт программы и качают устаревшую версию. На самом деле, поддержка и разработка приложения активно продолжается , но уже другим энтузиастом Ryochan7. Им, со времени выхода последней версии DS4Windows от Jays2Kings, сделано немало изменений. Самым значимым является тот факт, что приложение сменило старый враппер ScpVBus на более новый и продвинутый ViGEmBus . К слову, этот же враппер использует, находящаяся в стадии вечного бета теста, утилита SC Controller , предназначенная для полноценной работы Steam Controller в отвязке от Steam. Для версии от Ryochan7, постоянно вносятся улучшения и исправления. В отличие от старой DS4Windows, в новой поддерживается не только проводное и Bluetooth сопряжение, но и подключение через родной беспроводной адаптер от Sony:

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Кроме этого в приложении реализована поддержка некоторых сторонних PS4-совместимых геймпадов, например Hori Fighting Commander и Nacon Revolution Unlimited Pro. Возможно есть и другие, но я не нашёл списка совместимости.

Вернёмся к работе с DS4Windows. Первым делом скачиваем архив с актуальной версией программы. Извлекаем папку с приложением в любое место на вашем жёстком диске, желательно не в системную папку, в этом случае вам постоянно придётся запускать утилиту от администратора:

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При первом запуске нам предлагается выбрать место сохранения файлов конфигурации:

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Я настоятельно советую выбирать вариант Program Folder. В таком случае все настройки будут храниться в папке с программой, что позволит вам не заниматься настройкой "с нуля", каждый раз, когда вы переустановите Windows или при других форс-мажорных обстоятельствах. Такой себе вариант Portable. Достаточно просто периодически бэкапить папку с программой, целиком.

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В следующем окне выбираем Step 1, для установки ViGEmBus драйвера (если он у вас не был установлен до этого):

Сам драйвер можно скачать и установить заранее:

Если у вас на ПК всё ещё стоит ОС Windows 7, дополнительно нажмите на кнопку Step 2 и установите XInput драйвер. Для Windows 10 этого делать не нужно, можно сразу нажимать на "Finished":

Для перестраховки заглянем в диспетчер устройств и убедимся, что ViGEmBus драйвер на месте:

Всё. Приложение установлено, драйвер встал корректно и при первом запуске DS4Windows в системе появляется дополнительный XBox 360 контроллер:

Но! Сам DUALSHOCK 4 никуда не исчез из игровых устройств и остался видимым для системы. Такой "двойной расклад" может привести к проблемам с нормальной инициализацией геймпада в играх. На этот случай в приложении есть чудесный чекбокс, который называется: "Hide DS4 Controller". При включении этого режима в системе остаётся только эмулируемый контроллер:

Далее по списку во вкладке "Settings" идут чекбоксы:

Swipe Touchpad to Switch Profiles . Этот флажок включает\отключает возможность переключения свайпом двумя пальцами созданных вами профилей;

. Этот флажок включает\отключает возможность переключения свайпом двумя пальцами созданных вами профилей; Run as Startup добавляет приложение в автозагрузку;

добавляет приложение в автозагрузку; Show Notification предлагает выбрать варианты уведомлений в сайдбаре Windows;

предлагает выбрать варианты уведомлений в сайдбаре Windows; Disconnect from BT when stopping отключает геймпад при выходе из приложения;

отключает геймпад при выходе из приложения; Flash Lightbar at High Latency позволяет выставить задержку в миллисекундах, по достижению которой световая панель геймпада начнёт моргать красным цветом;

позволяет выставить задержку в миллисекундах, по достижению которой световая панель геймпада начнёт моргать красным цветом; Start Minimized запуск приложения в свёрнутом состоянии;

запуск приложения в свёрнутом состоянии; Minimize to Taskbar\Close Minimize сворачивать окно приложение в трей (окно не висит в панели задач);

сворачивать окно приложение в трей (окно не висит в панели задач); Quick Charge эта функция позволяет на лету заряжать геймпад не отрываясь от игрового процесса. Избавляет от эффекта двойного подключения, когда система видит ваш геймпад и по проводу, и по беспроводу;

эта функция позволяет на лету заряжать геймпад не отрываясь от игрового процесса. Избавляет от эффекта двойного подключения, когда система видит ваш геймпад и по проводу, и по беспроводу; White DS4Windows включает белый цвет иконки приложения в трее;

включает белый цвет иконки приложения в трее; Check for DS4Windows Update at Startup проверка обновлений при запуске приложения (можно выбрать интервал проверки обновлений);

проверка обновлений при запуске приложения (можно выбрать интервал проверки обновлений); UDP Server этот чекбокс нужен для подключения гироскопа в эмулятор CEMU;

этот чекбокс нужен для подключения гироскопа в эмулятор CEMU; Use language pack выбор языка локализации. Есть и русский, но я привык к дефолтному, английскому, языку приложения;

выбор языка локализации. Есть и русский, но я привык к дефолтному, английскому, языку приложения; Use custom Steam Folder сюда можно прописать путь до основной папки Steam, если он установлена не в дефолтную директорию.

Вкладка "Auto Profiles" позволяет добавлять пути до папок и отдельных игр\приложений к которым будут автоматически применяться созданные вами профили:

На вкладке "Controllers" можно посмотреть статус вашего геймпада и заряд аккумулятора. Помимо этого, можно быстро включить доступный профиль и выбрать цвет подсветки:

И наконец вкладка "Profile". На этой вкладке вы можете: создать, отредактировать, удалить, скопировать, импортировать и экспортировать ваши профили:

Давайте рассмотрим возможности профайлера подробнее. Настроек огромное количество. Я не буду расписывать всё, просто пробегусь по самым значимым возможностям. На вкладке "Other" наибольший интерес представляет меню "Controller", тут можно выбрать, какой контроллер будет эмулироваться в систему: XBox 360 или проводной DUALSHOCK 4 v1. С первым вариантом всё понятно. Зачем нужен второй? Вариант с эмуляцией DUALSHOCK 4 v1 нужен для тех ПК-игр, которые нативно поддерживают DUALSHOCK 4, но только при подключении по проводу и\или только первую ревизию:

Вкладка Gyro позволяет выбрать варианты эмуляции для управления гироскопом и назначить направления осей стиков, на которые вы примените действия сенсора:

Вкладка Lightbar управляет настройкой подсветки. Кроме статического цвета профиля, можно назначить эффект радуги для процесса зарядки, изменение цвета лайтбара в зависимости от уровня заряда и световую сигнализацию для низкого заряда батареи:

Вкладка Axis Config предназначена для тонкой настройки осей:

Для любой кнопки, курка и направления стика можно назначить или записать макрос, например комбинацию кнопок клавиатуры, кликов мыши или управление курсором мыши:

Важно, что прямо "из коробки" с помощью тачпанели геймпада можно управлять курсором мыши. Включение и отключение осуществляется комбинацией PS + тап по тачпанели. По-умолчанию эта функция включена, но можно поставить галку "Start with Slide/Scroll Off" и функция будет включаться только после активации вышеуказанной комбинацией. Прочие настройки подбираются индивидуально. Вот мои:

На вкладке Special Action доступны специальные возможности, их можно назначить на сочетания кнопок геймпада:

Вкладка Controller Reading предназначена для проверки работы элементов управления, а также проверки задержки связи в миллисекундах:

Вроде всё. Вот вам моя уже сконфигурированная версия DS4Windows. В ней создано три профиля:

Зелёная подсветка - стандартный XBox 360 controller;

Жёлтая подсветка - проводной DUALSHOCK 4 v1;

Синяя подсветка - профиль для управления ПК с дивана (геймпад скрыт от системы).

Управление курсором на тачпанели в положении OFF для всех профилей, кроме синего. Для переключения используйте комбинацию PS + тап по тачпанели.

Варианты Special Action видны на этом скриншоте:

Например, комбинацией PS + левый стик вверх\вниз можно управлять системной громкостью, а комбинация PS + L3 отключает системный звук. Комбинация OPTION + PS показывает заряд аккумулятора. Остальное можно удалить, там специфические настройки.

Всем Ку!