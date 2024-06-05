Ежегодная игровая презентация Summer Game Fest состоится уже на этой неделе, она пройдет в ночь с пятницы на субботу 8 июня в 00:00 по МСК. Шоу Джеффа Кили пришло на замену выставке Е3, которую окончательно закрыли в 2023 году.

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Крупнейшие издатели готовятся представить еще не анонсированные игры, и раскрыть подробности касательно горячо ожидаемых проектов. Список заявленных участников довольно впечатляющий, стоит отметить, что Summer Game Fest это только первое шоу в расписании летних презентаций.

Мероприятия будут проходить вплоть до 10 июня включительно, вот их список:

8 июня

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Summer Game Fest - 00:00 по МСК.

Day Of Devs - 01:30 по МСК.

Devolver Direct - 03:00 по МСК.

Future of Play Direct - 18:00 по МСК.

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Wholesome Direct - 19:00 по МСК.

Future Games Show - 22:00 по МСК.

9 июня

Xbox Games Showcase - 20:00 по МСК.

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PC Gaming Show - 23:00 по МСК.

10 июня

Ubisoft Forward - 22:00 по МСК.

Эта статья посвящена проектам которые должны быть представлены в рамках самых основных из этих мероприятий.

Начинаем с информации не подтвержденной официально. По слухам компания Capcom в данный момент работает над ремейками Resident Evil 0 и Code Veronica. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Dusk Golem, он часто рассказывает о проектах японской компании, особенно о серии Resident Evil. Вероятно ремейк Code Veronica является для студии приоритетным, поскольку именно эту игру фанаты серии ждут больше всего, об этом стало известно из результатов опроса, который Capcom проводила почти два года назад. Таким образом существует вероятность, что в рамках Summer Game Fest нам покажут первый трейлер ремейка Resident Evil: Code Veronica. Также Dusk Golem рассказывал о приключенческом научно-фантастическом проекте Pragmata, возможно Capcom проведет его презентацию на грядущем мероприятии.

О том, что Mafia 4 находится в разработке было объявлено еще в 2022 году, однако больше никакой официальной информации о проекте не поступало. Инсайдеры утверждают, что проект представляет собой приквел, рассказывающий о событиях до Mafia: The City of Lost Heaven. Инсайдер Kurakasis поделился информацией о грядущих проектах 2К, по его словам компания представит Mafia 4 на Summer Game Fest. Это звучит вполне логично, работа над игрой началась еще в 2020 году, по слухам проект создается на Unreal Engine 5.

Новый Doom еще не был представлен официально, однако в сети появилась информации от инсайдеров по поводу этого проекта. Том Хендерсон рассказал, что игра будет называться DOOM: The Dark Ages (рабочее название DOOM: Year Zero), и это приквел DOOM (2016). Также журналист сказал, что игра будет официально анонсирована на грядущей презентации Xbox Games Showcase.

Некоторые слухи указывают на то, что в рамках презентации Xbox представят еще не анонсированную официально, шестую часть Gears Of War. Пожалуй это все самые достоверные слухи о грядущих играх.

Официально объявлено, что в рамках Xbox Games Showcase состоится крупная презентация Call of Duty: Black Ops 6, боевику от Treyarch будет уделено немало времени.

Electronic Arts должны поделиться подробностями касательно ролевой игры Dragon Age: Dreadwolf, долгострой находится в разработке уже почти 10 лет, а релиз игры скорее всего состоится в этом году.

Выход многострадального проекта S.T.A.L.K.E.R. 2 от студии GSC могут снова перенести, однако игру покажут в любом случае.

Ubisoft Forward будет посвящена как минимум двум играм. Star Wars Outlaws выходит уже 30 августа, а информации об игре не так уж много, соответственно разработчики обязаны рассказать подробнее об этом проекте. Скандально известный Assassin's Creed: Shadows, также станет одной из игр о которых расскажет Ubisoft.

От Summer Game Fest в этом году не стоит ожидать большого количества мировых премьер. Шоу Джеффа Кили в основном затронет уже анонсированные проекты, так же известно, что на мероприятии не покажут ремейк Metal Gear Solid 3 и проект от Кена Левина Judas, однако эти игры могут появиться на одной из презентаций, которые начнутся позже.



