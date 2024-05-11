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Yuri_Grant
Инсайдер поделился информацией о долгострое Pragmata от Capcom
Pragmata - самый амбициозный новый IP от Capcom.

В июне 2020 года компания Capcom представила амбициозный проект Pragmata -  красивый научно-фантастический боевик в декорациях лунной станции будущего. Релиз игры был запланирован на 2022 год, но осознав, что времени на разработку не достаточно, дату выхода перенесли на 2023-й. Но в прошлом году релиз игры, тоже не состоялся. Однако, в июне был представлен сюжетный трейлер, содержащий небольшое количество геймплейных кадров, тем самым разработчики продемонстрировали, что проект не заброшен, и находится в разработке.

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Capcom не спешит делиться информацией относительно Pragmata, на данный момент неизвестна даже приблизительная дата релиза. Но из неофициальных источников удалось узнать некоторые подробности относительно сюжета игры. 

Известный инсайдер Dusk Golem, специализирующийся на сливах данных о серии Resident Evil и других проектах Capcom, рассказал, что действие Pragmata развернется на заброшенной лунной станции. В результате неудачной попытки колонизации, люди вынуждены покинуть Луну, которая захвачена враждебным ИИ. Связь с Землей полностью отключена. Главными героями будут два эволюционировавших и довольно человечных андроида, которые стремятся попасть на Землю.

Возможно, разработчики покажут игру летом на Capcom Showcase.

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