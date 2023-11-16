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Yuri_Grant
Авторы экранизации Bioshock поделились некоторыми подробностями относительно проекта
Также стало известно, что ведется подготовка к съемкам Gears Of War.

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Киноадаптации видеоигр сейчас на пике популярности. Компании выделяют огромные бюджеты на такие проекты, поэтому их качество за последние годы заметно выросло. Далеко не все подобные проекты являются успешными, но большинство фильмов и анимационных фильмов и сериалов по играм получают хорошие оценки от критиков и рядовых зрителей и, соответственно, являются финансово успешными. 

Сейчас ведется подготовка к съемкам экранизации Bioshock. Режиссером фильма будет Фрэнсис Лоуренс (Francis Lawrence), известный по таким фильмам, как: I Am Legend (Я — легенда), Constantine (Константин: Повелитель тьмы) и квадрологией The Hunger Games (Голодные игры). Над сценарием работает Майкл Грин (Michael Green), он известен своими работами над сценариями к фильмам: Blade Runner 2049 (Бегущий по лезвию 2049), Logan (Логан), The Call of the Wild (Зов предков), Murder on the Orient Express (Убийство в Восточном экспрессе), Death on the Nile (Смерть на Ниле) и A Haunting in Venice (Призраки в Венеции). Как видно из его фильмографии, сценарист преуспел в адаптации книг Джека Лондона и Агаты Кристи. Логично предположить, что для Майкла Грина не составит трудностей адаптировать сценарий видеоигры для переноса на большие экраны.

Режиссер Фрэнсис Лоуренс недавно рассказал некоторые подробности касательно сценария Bioshock. Действие фильма будет разворачиваться в подводном городе Восторг. Сюжет экранизации будет полностью повторять сюжет первой игры. Однако в сценарии есть несколько незначительных отличий, не нарушающих канон. В фильме будут сюжетные повороты, которые удивят людей, хорошо знакомых с сюжетом игры. По словам режиссера - "все это укладывается в рамки".

Кинопродюсер Скотт Штубер (председатель правления Netflix Films), тоже поделился некоторыми подробностями по поводу экранизации Bioshock. По словам Штубера, работа над сценарием к фильму была замедлена из-за забастовок сценаристов, продлившихся почти пять месяцев. Однако сейчас, когда все забастовки завершены, работа над проектом полностью возобновлена и идет полным ходом. Штубер утверждает, что вселенная Bioshock имеет очень богатый мир, интересных и проработанных персонажей, поэтому все это будет отлично смотреться в формате кинематографа.

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Также Штубер рассказал, что работа над экранизацией Gears of War тоже возобновлена. Авторы экранизации работают с создателями игры, чтобы сделать проект аутентичным и не разочаровать фанатов. В данный момент почти завершена работа над черновыми вариантами сценария.

#игровая индустрия #netflix #киноиндустрия #bioshock #gears of war #экранизация #экранизация игры
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