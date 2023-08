Проект от Sony по видеоигре Gran Turismo хорошо встретили критики и зрители.

Новинка от режиссера Нила Бломкампа, фильм по видеоигре "Гран Туризмо" (Gran Turismo), вышел на большие экраны. У картины большие шансы выбиться в топ, ведь она уже собрала 1.4 миллиона долларов на предварительном показе в четверг и, по прогнозам Deadline, заработает от 12 до 15 миллионов долларов за эти выходные в США. Критики неплохо оценили картину, Deadline писали: "Режиссер Нил Бломкамп и сценаристы Джейсон Холл и Зак Бейлин создали драму о гоночных автомобилях, которая довольно сильно отличается от других подобных фильмов. С большим количеством автомобильных экшн сцен, хорошо прописанными персонажами и уместными новыми решениями."

Выход потенциального блокбастера от Sony, был перенесен с 11 на 25 августа, чтобы избежать конкуренции с "Барби" и "Оппенгеймером", которые занимали топ самых успешных фильмов в течении месяца. За это время сборы картин в мировом прокате составили: Барби - $1 295 201 000, Оппенгеймер - $727 947 017.

Актерам запрещается рекламировать фильмы по причине продолжающихся забастовок, это несомненно мешает продвижению и сказывается на кассовых сборах. Sony попыталась выйти из этого положения разрешив прессе публиковать обзоры на "Гран Туризмо", до выхода фильма на экраны.

На данный момент одним из основных конкурентов "Гран Туризмо", является боевик с Лиамом Нисоном - Заложники (Retribution), фильм тоже вышел на большие экраны 25 августа и уже собрал 1.2 миллиона долларов.

Что потенциально может ограничить кассовый успех Gran Turismo в первые выходные, так это тот факт, что в воскресенье, 27 августа, в США отмечается Национальный день кино - все билеты в кинотеатры стоят 4 доллара, включая и новые релизы.

Фильм "Гран Туризмо" основан на реальной истории, а не на видеоигре. Геймер Янн Марденборо (Арчи Мадекве), воплощает в жизнь мечту стать автогонщиком, в этом ему помогает бывший гонщик Джейк Солтер (Дэвид Харбор). Главный злодей фильма маркетолог-идеалист Дэнни Мур (Орландо Блум). Так же одну из ролей исполнил номинант на премию Оскар, Джимон Хонсу ("Гладиатор", "Кровавый алмаз").

Президент компании Polyphony Digital и создатель серии игр Gran Turismo Кадзунори Ямаути, является исполнительным продюсером фильма, совместно с Херменом Хюльстом, президентом PlayStation Studios.

Фильм "Гран Туризмо" частично спродюсирован компанией PlayStation Productions, подразделением игрового гиганта по производству фильмов и телесериалов. Помимо "Гран Туризмо", PlayStation Productions стоит за предстоящими фильмами Days Gone и Ghost of Tsushima, а также телесериалами Twisted Metal, God of War, Horizon и The Last Of Us.