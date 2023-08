Ремейк The Elder Scrolls IV Oblivion выглядит просто отлично.

В сети появился 20-ти минутный ролик Skyblivion, фанатского ремейка The Elder Scrolls IV Oblivion на версии движка The Elder Scrolls V Skyrim. Разработку ведут опытные модмейкеры, ранее работавшие над созданием TESR Skywind ремейка The Elder Scrolls III Morrowind, который до сих пор находится в разработке.

В свежем ролике продемонстрировано прохождение небезызвестного побочного квеста TES IV - "Мазога Орк". В конце ролика показан монтаж демонстрирующий кадры приключений в открытом мире и некоторые моменты из других квестов под комментарии разработчиков.

реклама





Ролик демонстрирует самую актуальную версию билда Skyblivion. Ремейк Oblivion, ждет огромное количество фанатов серии The Elder Scrolls, а так же проект несомненно будет интересен всем поклонникам приключенческих игр в открытом мире. На релизе проект будет модульным, что даст игрокам возможность выбора компонентов для подключения. Модификация будет поддерживать две версии The Elder Scrolls V - это версия Skyrim Legendary Edition на ревизии движка 2011 года, и Skyrim Special Edition на ревизии движка от 2016 года.

Первый полноценной демонстрацией Skyblivion, стал трейлер опубликованный разработчиками 6 лет назад на своем YouTube канале. Релиз ремейка запланирован на 2025 год.