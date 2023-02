Sony доминирует на рынке, выпуская популярные сериалы.

реклама

Сериал The Last of Us стал довольно успешным продуктом от Sony. Лучшая адаптация видеоигры. На прошлой неделе вышел 3 эпизод, который стал одним из самых эмоциональных для фанатов, в том числе для Лулу Ченг Месерви. Лулу является членом совета директоров Activision Blizzard. Как вы понимаете, директора времени зря не теряют и ищут любые способы, чтобы сделку с Microsoft одобрили. Лулу воспользовалась популярностью сериала и аргументировала сделку с Microsoft тем, что Sony доминирует на рынке выпуская такие продукты.

Лулу считает, что популярность и успех The Last of Us показывают, что сделка с Microsoft не сможет подавить конкуренцию в игровой индустрии. Лулу пытается обесценить обвинения Sony. Она также сказала, что количество франшиз у Sony настолько велико, что компания может выпускать фильмы и сериалы хоть каждый год в дополнение к релизам видеоигр. Это и доказывает, что Sony доминирует на рынке, и будет продолжать это делать дальше. Если, конечно, сделка с Activision не состоится. В ином случае, по мнению Лулу справедливость восторжествует, и конкуренция вернется на рынок.

В общем и целом манипуляция чистой воды, которая строится на популярности сериала. Не забываем также и про франшизы Microsoft, которые используются для сериалов и фильмов. Скажите, у Microsoft нет популярных сериалов? Будете не правы - Halo от Paramount. В прошлом году вышел данный сериал, и он был довольно успешным, если сравнивать с Halo Infinite.

Но, а если посмотреть на дело без предвзятости, то заявление Лулу действительно имеет некую силу. Если в будущем сериал будет расти, зарабатывать еще больше денег, то Sony вполне можно назвать компанией, которая доминирует на рынке, выпуская различные сериалы для укрепления позиции на рынке. Ну а пока, данный аргумент очень просто оспорить, имея хороших адвокатов. Тем более, Sony продолжает обвинять Microsoft в Брюсселе, так что, регуляторы обращать внимание на Activision не будут, наверное. А вот после State of Play будет сложнее, если она пройдет весной до апреля. В ином случае, дело с Microsoft будет завершено раньше.