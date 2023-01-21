Разработка идет медленнее, чем ожидала компания.

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Самое главное отличие второй части Overwatch от первой — наличие сюжетного режима, однопользовательская кампания с удивительной историей должна стать фишкой второй части. Но, пока что у разработчиков все идет не по тому плану, по которому они все задумывали. Создатели обещали выкатить кампанию еще на релизе, однако потом попросили нас "немного подождать", но это немного затянулось и вероятнее всего, ждать придется еще очень долго. Разработка режима идет медленнее, чем ожидала Activision Blizzard.

Директор Аарон Келлер не сказал нам, когда ждать выход сюжетного режима, однако в интервью NME он отметил, что разработка идет медленно, так как разделить мультиплеер и PVE сложная задача. До момента релиза сюжетного режима, также будет выходить и малое количество контента, поскольку таков план компании, а планы нарушились из-за медленной разработки самого главного нововведения Free-to-play проекта.

Мы вынуждены скрывать весь доступный контент от игроков, поскольку желаем выпустить все, следуя, нашей первоначальной стратегии — релиз всего с сюжетной кампанией, либо нам придется изменить подход к разработке.

Директор заявил, что задержка сюжетного режима, это правильное решение, а ожидать релиза стоит ближе к концу года. В данный момент компания не может дать точную дату релиза обновления с кампанией, поскольку студия все еще выясняет детали работы над будущим контентом. Команда разработчиков уже подготовила основу и ждет решения сверху. Директор сказал, что Overwatch ждет хорошее будущее, но я бы поспорил, что у него удастся это сделать вместе с нынешним руководством американской компании.

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Директор также отметил и работы над мультиплеерной частью проекта. Разработчикам еще предстоит проделать много работы над наградами, прогрессией и мероприятиями. Вероятно, создатели желают переработать концепцию ивентов, поскольку в данный момент они довольно скудны, направлены на донат либо гринд и не привносят в игру особых изменений, тогда как раньше у них получалось создавать и специальный временный режим, а также радовать игроков подарками. Последний пример испытаний в Overwatch 2 - празднование лунного Нового года, там разработчики предложили лишь один скин ценой в 10 долларов, да и то, это был просто перекрашенный базовый скин для героя. Очевидно, этого недостаточно, чтобы порадовать сообщество, а событие совершенно не нужно. Вот это и хотят поменять разработчики, но пока раздумывают над новой стратегией.