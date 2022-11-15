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Разработчики Modern Warfare 2 добавят новый тип косметики
Однако впервые такая кастомизация появилась в Vanguard.
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Серия игр Call of Duty хорошо известна своим количеством косметики, которую продают за реальные деньги, однако согласно последним слухам от авторитетного инсайдера, мы узнали, что в игре скоро появятся полностью настраиваемые киллкамеры, разумеется, чтобы кастомизировать их, придется заплатить реальные деньги, и немало. Это дополнит и без того внушительный список возможной кастомизации в шутере с выходом Warzone 2 и первого сезона 16 ноября, по всей видимости создатели не собираются останавливать свой конвейер. С одной стороны контента станет еще больше, а с другой — больше его станет лишь для того, кто готов отдавать всю зарплату на игру.

Хочу сразу отметить, что Modern Warfare 2 не является первой игрой в серии Call of Duty где появится такая функция, ранее киллкамы можно было наблюдать в провальной Vanguard, там было множество настроек для камеры, однако по словам инсайдеров, новая версия киллкамов выйдет далеко за рамки того, что игроки могли видеть раньше.

Авторитетный инсайдер в кругах Call of Duty RalphsValve в своем Твиттере сообщил, что в будущем в Modern Warfare 2 появятся редактируемые и настраиваемые "киллкамы". Инсайдер заявил, что пользователи смогут выбирать между двумя категориями настроек: Play of the Game и Final Kill. Для настройки киллкамов можно будет использовать различные шаблоны и даже GIF-файлы, однако спешу всех разочаровать, скорее всего, функция вряд ли станет частью первого сезона Modern Warfare 2, релиз которого намечен на 16 ноября.

Никаких сроков инсайдер дать не может, однако авторитетный инсайдер полностью уверен в появлении дополнительной кастомизации камеры и завершающих убийств. К слухам всегда нужно относится с долей скептицизма, однако имеется еще одна маленькая деталь: Activision запатентовала пользовательскую систему повтора в начале текущего года, что придает уверенности фанатам и подтверждает версию инсайдера. Похоже разработчики разобрались в том, что помешало сделать функцию приятной в Vanguard, избавились от ошибок и ввели новый функционал в кастомизацию, и теперь студия готова представить финальную версию своей работы сообществу в следующих сезонах.

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Напомню, первый сезон стартует 16 ноября и принесет с собой релиз Warzone 2, бесплатный революционный "лутер" режим DMZ, две новые карты для мультиплеера, новый боевой пропуск, испытания и рейтинговый режим от команды Treyarch.

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#activision #infinity ward #call of duty #modern warfare 2
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