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Что делать, когда хочется эксклюзива по отношению с своему игровому ПК? Есть два пути: сложный и интересный, и простой, но скучно-дорогой. Начну с первого варианта.

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Ни для кого не секрет, что в последнее время в разделе «Блоги» появляются статьи о самом-самом игровом ПК или о личной супер-сборке, где каждый автор доказывает, что его вариант является самым лучшим. На самом деле здесь каждый прав по-своему, хотя в комментариях появляются десятки «специалистов» с сотнями советов.

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Один говорит, что не понимает, зачем сейчас использовать больше 32 ГБ оперативной памяти, второй доказывает, что его браузер захлебывается при 32 Гб и ему надо все 64 Гб. Отдельная категория вообще пишет о необходимости наличия 128 Гб, ведь на таком ПК не только играют и развлекаются, но еще и работают! Случается видеть приверед, которые не хотят видеть у себя SSD определённого брэнда или типа памяти. QLC для них - это мусор, а для других это двойной объем SSD по адекватной цене.

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Я уже молчу об извечной проблеме фанатов AMD и Intel, это вообще отдельная песня. А если затронуть тему видеокарт или не дай Бог их стоимости и места покупки, то пара страниц флейма в обсуждении обеспечена. И в результате получается, что человек старался что-то подобрать или собрать, но кроме него понять смысл его сборки никто не в состоянии.

И вот как раз для таких случаев, чтобы поняли все, есть вариант №2. Или простой, но скучно-дорогой. Простой относится лишь к системе конфигурирования. А сложный упирается в итоговую стоимость покупки. Я сейчас пишу о Брэндовых ПК, где 30% стоимости, если не больше, идет за саму марку и ее рекламу, оставшаяся стоимость идет на сборку и сами комплектующие.

Простота заключается в выборе нужного брэнда. Обычно это делается по внешниму виду, а также в проставлении галочек напротив основных компонентов ПК. Это не такой увлекательный процесс, как самосборка, но зато шильдик именитого бренда подымет ЧСВ на 200%. Ниже я приведу примеры таких эксклюзивных сборок и их стоимости, а в комментариях все узнают о них правду.

Начну с лидера отечественного ПК рынка – компьютеры от HyperPC.

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Направляемся в раздел EXCLUSIVE, не брать же самое дно. Вот, что написано про серию этих ПК на сайте самой компании: «Самая роскошная серия HYPERPC всех времен. И самая эксклюзивная. Строго ограничена несколькими уникальными экземплярами во всем мире». Скажу: сразу воодушевляет! Но что стоит за этим слоганом? Возьму пару моделей, самую младшую и ТОП. Начну с младшей - HYPERPCCONCEPT 1.

HYPERPC CONCEPT 1 продается за "скромные" 764 700 рублей. Вот его краткое описание: «HYPERPC CONCEPT 1 - уникальный каркасный компьютер, который поражает своим внешним видом! MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO в тандеме с Intel® Core™ i9-11900K(F)!».

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Вот так он выглядит. Скажу: на любителя, но на подсветку RGB явно не поскупились. Что же еще стот внутри него:

Intel® Core™ i9-11900K(F)

MSI MPG Z590 GAMING EDGE (WI-FI)

64GB HyperX Predator RGB DDR4-3600 (4 x 16GB)

1TB HYPERPC PRO M.2

8TB Seagate HDD

Cooler Master V1000 1000W

COUGAR Conquer II

Creative Sound Blaster Z

и даже лицензионная Microsoft Windows 10 Pro.

Клавиатуру, мышку и монитор придется докупать отдельно. А далее я пощёлкал основные ползунки в пол и этот конфиг вышел за пределы 1 млн. рублей.

Процессор и видеокарта не изменились, изменилась материнская плата и удвоился объём всего вида памяти, собственно, и все. Перехожу к самому ЖЫР’у!

Красавчик HYPERPC CONCEPT 4 стоит на старте - 1 838 000 рублей, хотя кого это волнует. Интересно, что можно получить за эти деньги и стоит ли начинка этих денег?

HYPERPC CONCEPT 4 состоит из:

AMD Ryzen Threadripper 3990X

ASUS ROG ZENITH II EXTREME ALPHA

128GB HyperX Predator RGB DDR4-3600 (4 x 32GB)

2 х ASUS GeForce RTX 3090 SLi

2TB HYPERPC PRO M.2 SSD

2 x 12TB Seagate HDD

Super Flower Leadex Platinum 1600W

А также Microsoft Windows 10 Pro. Монитор, клавиатуру и мышку придется приобрести отдельно. А теперь посмотрю, сколько будет стоить этот конфиг на максималках.

С монитором получилось 2 млн 350 тысяч рублей. И это без таких фишек, как эксклюзивная фотосъемка этого ПК 10 тысяч рублей. Просто удвоилась память всех типов, добавился монитор, клавиатура, мышь, коврик и колонки.

Следующий отечественный бренд игровых ПК это – INVASION. Самая мощная линейка - это REVOLT Х. Вот, что о ней сказано на сайте компании: «Ваш персональный игровой болид. Разгон до 200 FPS за 0 секунд. Системные требования игр для REVOLT X не имеют никакого значения. Как и сложность профессиональных проектов в 3D и рендеринге, монтаже, обработке звука или серьезных вычислений».

На мой взгляд, это решение выглядит симпатичнее, чем два предыдущих. В начальной конфигурации, очень близкой к HYPERPC CONCEPT 4 с AMD Ryzen Threadripper 3990X и парой RTX 3090, стоимость этого ПК начинается с отметки 1 739 360 р или на 100 тысяч дешевле ПК от HYPERPC. Видимо, таким приемом что-то хотят доказать конкуренту, хотя при таких шестизначных цифрах, 100 тысяч - сюда, 100 тысяч - туда, не имеет значения.

REVOLT X состоит из:

AMD Ryzen Threadripper 3990X

Asus ROG Zenith II Extreme

64GB (4x16GB), CORSAIR Dominator Platinum RGB 3600 МГц

500GB, Gigabyte AORUS NVMe Gen4

2 Tb, Gigabyte AORUS NVMe Gen4

2TB, Samsung 860 QVO

8TB, WD Gold (WD8004FRYZ) HDD

1200W, ASUS ROG THOR 1200P

ASUS Strix Raid DLX

Blu-Ray привод ASUS SBC-06D2X-U

Собственно, и все. Я бы, конечно, кое-что поменял, но это не мое дело, у меня только один вопрос к мощности блока питания. Есть сомнения по этому параметру. У аналогичной сборки от HYPERPC мощность хотя бы равняется 1600 Вт.

Со всеми дополнительными опциями удалось еле добраться до 2 млн рублей. Это с клавиатурой, мышкой и монитором. INVASION, в плане дополнительных опций или выкачивания денег, уступает HYPERPC. В пересчёте - это две новеньких LADA Vesta =)

А теперь отправлюсь за океан в поисках такого же счастья. Самые быстрые эксклюзивные ПК делает компания из Великобритании – Overclockers UK, с помощью своего сотрудника чемпиона-оверклокера – 8Pack.

Похожая сборка называется SUPERNOVA. Особенность сборок от 8Pack заключается в том, что это будет тюнингованный и разогнанный ПК, в отличие от стока у HYPERPC и INVASION, а значит на старте этот болид разгонится до 350 FPS за 0 секунд. Стоимость в рублях такого монстра начинается с 1 млн. 860 тысяч.

В данной конфигурации особо менять ничего нельзя. Видимо, это готовый собранный и настроенный на максимальную производительность ПК. Счастливому покупателю останется только его включить в розетку.

Если сравнить эти сборки, то я лично остановился бы на последней. По-моему, не интересующему никого мнению, в этом случае баланса намного больше.

Еще интересный вопрос, почему сборка от 8Pack дешевле? Неужели наши производители делают все качественнее, быстрее и лучше? Если здесь кто-то купил наш супер-мега ПК, напиши, какая это модель и почему был сделан такой выбор.

Спасибо за внимание, надеюсь было интересно.