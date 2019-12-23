Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Мы уже писали о топ-10 смартфонах стоимостью до 100 евро, а также в ценовом диапазоне 100-150 евро. На этот раз поговорим о десятке лучших решений уходящего года, которые можно приобрести, имея на руках не более 200 евро. Здесь мы также затронем модели Samsung, Realme и, конечно же, Xiaomi.

реклама

Начнём с самого популярного смартфона в этом ценовом сегменте. Это Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Его представили в последних числах августа, а в продаже он появится спустя несколько дней. Через три месяца компания заявила, что общий объём реализации всех смартфонов семейства Redmi Note 8 превысили отметку 10 млн штук. Сколько экземпляров Redmi Note 8 Pro было продано, производитель из Китая не уточнил. Напомним, что помимо версии Pro восьмое поколение линейки также включает модели Redmi Note 8 и Redmi Note 8T.

реклама

Старшая из трёх модификаций стала первым за несколько месяцев смартфоном китайского производителя, который получил мобильный процессор от MediaTek. Так, в основу устройства легла 12-нанометровая однокристальная система Helio G90T. По состоянию на ноябрь 2019 года это был самый мощный мобильный чип в среднем классе по версии бенчмарка AnTuTu. Вероятно, по итогам текущего месяца он сохранит это звание, но уже в январе 2020 года уступит его процессору Snapdragon 765G. В середине следующего месяца в продажу поступит модель Redmi K30 5G, оборудованная этой SoC.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro – это первый смартфон серии, в котором есть чип NFC. Кроме того, в данном аппарате состоялся дебют сенсора на 64 Мп. Он установлен на тыльной панели вместе с 8-мегапиксельным широкоугольным модулем и парой 2-мегапиксельных матриц для боке и макросъёмки. Фронтальная камера в смартфоне располагается в вырезе. Её разрешение составляет 20 Мп.

реклама

Модель Redmi Note 8 Pro комплектуется большим дисплеем. Его диагональ составляет 6,53”. Разрешение экрана – FHD+. Он построен на базе IPS матрицы, а дактилоскопический датчик установлен сзади. Вопросами обеспечения питания занимает несъёмная батарея на 4500 мАч. В смартфоне также нашлось место для USB-C, разъёма для гарнитуры и слота под microSD.

реклама

На AliExpress стоимость Redmi Note 8 Pro в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ энергонезависимой составляет примерно 180-190 евро в зависимости от расцветки. Китайская версия обойдётся в 170 евро в этой же комплектации. За встроенный флэш-накопитель объёмом 128 ГБ придётся отдать примерно 195-200 евро.

На AliExpress >>>>> (6/64 ГБ, глобальная/китайская версии)

реклама

Не отходя от кассы, сразу же поговорим о втором представителе серии, который уже был упомянут, Xiaomi Redmi Note 8T. Он оборудован ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+, диагональ которого составляет 6,3”. На лицевой панели есть логотип Redmi и вырез в форме капли, в котором обосновалась 13-мегапиксельная фронтальная камера. Над ней располагается решётка динамика.

Тыльная сторона изготовлена из стекла. Она содержит четыре объектива, вспышку и биометрический сканер. По сравнению с версией Pro основная камера в Redmi Note 8T отличается более скромным 48-мегапиксельным датчиком изображения вместо 64-мегапиксельного. Разрешение широкоугольного модуля также составляет 8 Мп, а двух дополнительных – по 2 Мп.

Xiaomi Redmi Note 8T тоже обзавёлся чипом NFC. В основе смартфона лежит 11-нанометровый чип Snapdragon 665. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мАч. Модель потеряла в цене и сейчас на AliExpress стоит лишь 145 евро. За эти деньги вы получаете глобальную версию смартфона с поддержкой Google Pay, 4 ГБ ОЗУ встроенным хранилищем вместимостью 64 ГБ. Что любопытно, на момент написания заметки о десятке лучших смартфонов стоимостью до 150 евро, цена это модели составляла свыше верхней отметки, и как итог телефон в топ-10 не попал.

На AliExpress >>>>> (4/64 ГБ, глобальная версия)

Далее поговорим о смартфоне среднего уровня Huawei Nova 5z. Это один из лучших представителей этого класса в ассортименте компании из Китая. Модель обзавелась процессором Kirin 810, выполненным по технологии 7-нм. В связи с этим в продаже умный телефон доступен официально только на территории Китая. Отсутствие поддержки диапазонов B7, B20 и B31 – главный недостаток устройства. Ещё один минус – отсутствие из коробки программного обеспечения от Google. Но это решается быстро путём ручной установки всего необходимого софта, включая магазин приложений.

Huawei Nova 5z имеет IPS дисплей с разрешением FHD+ и может отображать цвета пространства DCI-P3. Диагональ экрана составляет 6,26 дюйма. Вверху есть сквозное отверстие, предусмотренное под 32-мегапиксельную фронтальную камеру, на базе которой реализована технология Face Unlock. Основная камера идентична той, что мы имеем в Redmi Note 8T – 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Вместе с квартетом объективов на тыльной панели устройства располагаются вспышка и дактилоскопический сенсор, который может применяться не только для разблокировки смартфона. С его помощью можно принимать вызовы, листать изображения, открывать панель уведомлений и сбрасывать звонок будильника.

В Huawei Nova 5z установлен аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки по проводу мощностью 20 Вт. На борту смартфона есть разъём для наушников и порт USB-C. Сейчас на китайской площадке AliExpress минимальная стоимость модели составляет порядка 190 евро в модификации с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ в чёрной расцветке корпуса. За изумрудную модель нужно доплатить около 3 евро, а цена синей версии составляет 200 евро.

На AliExpress >>>>> (6/64 ГБ, китайская версия)

Продолжая тему недорогих смартфонов на базе китайской версии программного обеспечения, поговорим о такой модели, как Realme X. Её мы затрагивали в рамках статьи о десяти лучших смартфонах ценового сегмента 100-150 евро, но тогда речь шла о модификации 4/64 ГБ, а на этот раз мы также рассмотрим конфигурации с 6/8 ГБ ОЗУ при 64/128 ГБ постоянной памяти.

Под капотом Realme X в поте лица трудится мобильный процессор Snapdragon 710, изготовленный по нормам 10-нанометровой технологии. Питание ему обеспечивает аккумуляторная батарея на 3765 мАч. Зарядить АКБ можно до 55% за полчаса. Для этого предусмотрена 20-ваттная зарядка по фирменной технологии VOOC 3.0.

Realme X комплектуется OLED панелью, которая дала возможность китайским разработчикам интегрировать в неё дактилоскопический сканер. Экран смартфона характеризуется разрешением 1080 точек по узкой стороне и имеет диагональ 6,53”, а прикрывает его стекло Gorilla Glass пятого поколения. Двойная основная камера позаимствована у OnePlus 7. Её разрешение составляет 48 Мп + 5 Мп. Селфи-камера в смартфоне располагается внутри корпуса на выдвижном модуле. Ей достался сенсор разрешением 16 Мп.

Смартфон анонсировали в мае. Сейчас на AliExpress стоимость версии 6/64 ГБ составляет 155 евро. Модель с удвоенным объёмом накопителя и 8 ГБ ОЗУ обойдётся на 45 евро дороже. Realme X в модификации 4/64 ГБ оценён в 145 евро.

На AliExpress >>>>> (4/64 ГБ, китайская версия)

На AliExpress >>>>> (6/64 ГБ, китайская версия)

На AliExpress >>>>> (8/128 ГБ, китайская версия)

Одной из многих тенденций на рынке смартфонов в последние годы является уменьшение цикла перевыпуска моделей. Как мы уже писали, Realme X был анонсирован в мае текущего года, а девайс второго поколения вышел в сентябре, т.е. между релизами двух устройств не прошло и полгода.

Realme X2 оборудован процессором Snapdragon 730G. Чипсет дополнен 6 ГБ ОЗУ, а для хранения данных пользователя и под операционную систему предусмотрен накопитель на 64 ГБ. Если в Realme X основная камера такая, как у Redmi Note 8T, то у Realme X2 камера идентична той, что установлена в Realme Note 8 Pro – 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. А вот фронталка в смартфоне 32 – мегапиксельная.

Китайская компания на этот раз отказалась от выдвижного механизма, разместив фронтальную камеру в каплевидном вырезе вверху OLED экрана диагональю 6,4”. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев. В Realme X2 есть NFC и аккумулятор на 4000 мАч, который за 30 минут заряжается до 67%. Стоимость модели второго поколения составляет без малого 200 евро.

На AliExpress >>>>> (6/64 ГБ, китайская версия)

Компания Lenovo в середине года анонсировала смартфон Lenovo Z6, который обзавёлся мобильным процессором Snapdragon 730, выполненным по технологии 8-нм. От версии Snapdragon 730G эта однокристальная система отличается более низкой частотой CPU и GPU. Но производительность SoC всё равно находится на приличном уровне.

Lenovo Z6 также выделяется OLED экраном с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10 и DCI-P3. Диагональ – 6,39”, а разрешение – 1080 х 2340 точек. Вверху дисплея есть каплевидный вырез с камерой на 16 Мп. Под экраном располагается ещё одна камера – она отвечает за сканирование отпечатка пальца. Китайская компания не пошла на поводу у моды, оставив смартфон без 48-Мп сенсора. Разрешение основной камер составляет 24 Мп + 8 Мп + 5 Мп. 8-мегапиксельный телеобъектив имеет 2-кратный оптический зум по отношению к главному модулю.

Девайс обзавёлся портом USB-C, разъёмом для подключения проводных наушников и поддержкой Dolby Atmos. Ёмкость аккумулятора составила 4000 мАч. На AliExpress Lenovo Z6 в модификации с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ стоит лишь 170 евро. Версия с удвоенным объёмом хранилища обойдётся примерно на 20 евро дороже. Смартфон поддерживает диапазоны B1, B3, B7, B8, B20 и B38.

На AliExpress >>>>> (6/64 ГБ, 6/128 ГБ, китайская версия)

Последним китайским смартфоном в этой подборке станет модель Meizu 16Xs. Производитель из Поднебесной выпускал в этом году похожие друг на друга устройства. Но зато они не напоминают телефоны других производителей.

Meizu 16Xs не имеет ни выреза, ни выдвижной камеры, ни второго экрана на тыльной стороне. Отказываться от фронтальной камеры производитель тоже не решился. Она имеет разрешение 16 Мп и располагается в отступе над экраном. При этом рамки вокруг 6,2-дюймовой Full HD+ матрицы являются чуть ли не самыми тонкими в этом сегменте. Под экраном смартфона скрывается дактилоскоп, а на тыльной панели расположена основной камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп.

Сердцем Meizu 16Xs выступает мобильный чип Snapdragon 675, выполненный по технологии 11-нм. Версия с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ на AliExpress стоит около 190 евро. За эти деньги вы также получаете аккумулятор на 4000 мАч, USB-C и аудиовыход под наушники. Отметим, что речь идёт о модели на базе глобальной прошивки Flyme OS.

На AliExpress >>>>> (6/64 ГБ, глобальная версия)

А теперь поговорим о смартфонах южнокорейского гиганта Samsung. Их будет сразу три. Начнём с модели Galaxy A40s. Её анонсировали весной. Модель получила 6,4-дюймовый экран с вырезом под камеру для селфи на 16 Мп. Сзади в девайсе установлена основная камера на базе трёх модулей: основного на 13 Мп, широкоугольного на 5 Мп и портретного на 5 Мп. Биометрический сканер тоже размещён на тыльной стороне смартфона.

Samsung Galaxy A40s оборудован фирменным мобильным процессором Exynos 7904. Ёмкость встроенного аккумулятора – основной козырь устройства. Она составляет 5000 мАч. Модель ориентирована на китайский рынок и осталась без поддержки 20-го и 31-го бэндов.

На AliExpress стоимость Samsung Galaxy A40s составляет примерно 190 евро. За эти деньги пользователи получают модификацию с 6 ГБ ОЗУ и постоянным запоминающим устройством на 64 ГБ.

На AliExpress >>>>> (6/64 ГБ, китайская версия)

В начале этого года компания Samsung начала активно продвигать свою продукцию, в частности, смартфоны на индийском рынке, пытаясь не отставать от Xiaomi. В рамках этой кампании уже в январе производитель выпустил три умных телефона, самым мощным из которых стал Samsung Galaxy M30. Модель была заявлена как эксклюзив для индийского рынка, но через некоторое время появилась и в других странах.

Телефон принёс OLED панель с разрешением Full HD+ в среднебюджетный сегмент. Она имеет диагональ 6,4”. Смартфон получил фронталку на 16 Мп, для которой предусмотрен каплевидный островок вверху лицевой части. Основная камера обзавелась сразу тремя модулями – 13 Мп, 5 Мп и 5 Мп. Один из 5-мегапиксельных модулей может похвастаться широкоугольной оптикой.

В основу смартфона лёг фирменный 14-нм чип Exynos 7904. Процессор дополнен 3 Гб оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя – 32 ГБ. В Samsung Galaxy M30 есть аккумулятор на 5000 мАч, который является основной фишкой устройства, и Mini-Jack. На AliExpress купить смартфон можно примерно за 175 евро.

На AliExpress >>>>> (3/32 ГБ, глобальная версия)

А завершать подборку будет весьма любопытная модель компании из Сувона, которая называется Samsung Galaxy A60. Этот же смартфон вам может встретиться как Galaxy M40.

Samsung Galaxy A60 несёт на борту чип Snapdragon 675 в паре с 6 ГБ ОЗУ. Вместимость встроенного хранилища составляет 64 ГБ и в китайской версии, и в международной. За автономность отвечает АКБ на 3500 мАч.

В смартфоне установлен TFT экран с отверстием под 16-Мп камеру. Разрешение дисплея – Full HD+, а диагональ – 6,3”. Основная камера с модулями на 32 Мп, 8 Мп и 5 Мп располагается на тыльной панели. Там же нашлось место и для биометрического сканера. Отметим, что в устройстве есть USB-C и чип NFC, а вот разъём для наушников отсутствует.

В зависимости от расцветки глобальная версия Samsung Galaxy A60 стоит 193/198 евро. Китайская версия без поддержки B20 обойдётся в 190/195 евро.

На AliExpress >>>>> (6/64 ГБ, китайская версия)

На AliExpress >>>>> (6/64 ГБ, глобальная версия)