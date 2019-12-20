Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В ассортименте практически каждой компании есть смартфоны начального уровня. Вы можете думать, что за маленькие деньги невозможно получить качественный продукт, но на самом деле это не так. Вернее, отчасти не так. Естественно, не стоит ожидать от смартфона начального уровня прекрасных фотовозможностей и запуска требовательных игр на максимальных настройках графики. Однако, даже при самом скромном бюджете можно найти телефон, который будет справляться без подтормаживания при решении базовых задач. В этой статье мы разберём десять смартфонов стоимостью до 7000 рублей (~100 евро) на AliExpress, которые были анонсированы в течение 2019 года.

реклама

Начнём с модели Honor 8A. Она стала одним из первых смартфонов 2019 года, появившись на рынке в январе. Телефон имеет HD+ экран размером 6,09” по диагонали, в верхней части которого есть каплевидный вырез с 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Тыльная камера в смартфоне тоже построена на базе одной матрицы, но она имеет разрешение 13 Мп и фазовую автофокусировку.

реклама

Мозгом Honor 8A выступает мобильный чип Helio P35 от MediaTek. Изделие изготовлено по технологии 12-нм и дебютировало в конце 2018 года в Xiaomi Mi Play. Однокристальная система дополнена 2/3 ГБ ОЗУ в зависимости от комплектации. Во всех модификациях памяти вместимость накопителя составляет 32 ГБ. За автономность смартфона отвечает АКБ ёмкостью 3020 мАч.

На AliExpress Honor 8A доступен в нескольких версиях. За 7000 рублей вы можете купить глобальную версию смартфона в конфигурации 2/32 ГБ. Модель для рынка Латинской Америки с теми же объёмами памяти обойдётся в 5200 рублей, а для рынка Китая предусмотрена модификация 3/32 ГБ стоимостью 6400 рублей. Отметим, что смартфон для Латинской Америки поддерживает бэнды B1, B3, B7, B8, B38, а для Поднебесной ещё и поддержка B7 не заявлена.

реклама

На AliExpress >>>>> (2/32 ГБ, латиноамериканская версия)

реклама

Вдогонку рассмотрим ещё один смартфон бренда Honor, Honor 8s. Его представили в середине весны, и внешне он сильно напоминает предыдущую модель. Девайс оборудован чипом MediaTek Helio A22, который изготовлен по 12-нанометровому технологическому процессу. Дополнен он 2 ГБ оперативки, а ёмкость накопителя составляет 32 ГБ.

реклама

Спереди в Honor 8s установлен 5,71” IPS экран формата HD+ с вырезом под фронталку. Её разрешение составляет 5 Мп. Основная камера имеет один 13-мегапиксельный датчик изображения. Питание обеспечивает аккумулятор на 3020 мАч.

Стоимость Honor 8s на торговой площадке AliExpress составляет 6395 рублей. Это с учётом скидки в размере 23% от полной цены смартфона.

AliExpress >>>>> (2/32 ГБ, глобальная версия)

У компании Xiaomi в этом году тоже вышло два устройства с ценником ниже 7000 рублей. Первое – Redmi 7A. Это смартфон начального уровня, оборудованный 5,45” дисплеем на базе LCD панели с разрешением 1440 х 720 пикселей. Модель отличается отсутствием выреза. Основная камера имеет разрешение 12 Мп, а фронтальная – 5 Мп.

Xiaomi Redmi 7A

Аппаратная платформа смартфона строится на базе чипа Snapdragon 439, который дополнен 2 ГБ оперативки. Под пользовательские файлы предусмотрен встроенный накопитель на 16/32 ГБ. Ёмкость несъёмной батареи составила 4000 мАч.

Глобальная версия Xiaomi Redmi 7A с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ стоит 5225 рублей на AliExpress. Цена модификации с накопителем на 32 ГБ составляет 5550 рублей.

На AliExpress >>>>> (2/16 ГБ, глобальная версия)

На AliExpress >>>>> (2/32 ГБ, глобальная версия)

Вторая дешёвая модель Xiaomi текущего года называется Redmi 8A. Она тоже оборудована мобильным процессором Snapdragon 439 в паре с 2 ГБ ОЗУ. Постоянной памяти под капотом устройства установлено 32 ГБ, как и в случае с моделью предыдущего поколения, Redmi 7A. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч.

Xiaomi Redmi 8A

Главная особенность смартфона – 12-мегапиксельная матрица IMX363 от Sony, которая легла в основу тыльной камеры. Фронталка построена на 8-мегапиксельном датчике изображения. Он обосновался в каплевидном вырезе. Экран Redmi 8A имеет диагональ 6,22”, разрешение 720p по узкой стороне и построен на базе LCD панели.

Стоимость смартфона на AliExpress составляет 6455 рублей. Доступна модель Redmi 8A в чёрном и синем цветовых решениях.

Н AliExpress >>>>> (2/32 ГБ, глобальная версия)

У компании ZTE в ассортименте есть тоже модель начального уровня. Она называется Blade A7. В смартфоне установлен 6,09” IPS дисплей с пропорциями 19,5 к 9. Разрешение экрана составляет 1560 х 720 точек.

ZTE Blade A7

В ZTE Blade A7 нет сканера отпечатков пальцев. Сзади располагается одинарная основная камера на базе 16-Мп сенсора. Камера для селфи в смартфоне имеет матрицу разрешением 8 Мп. Сердцем модели выступает мобильный процессор Helio P60, благодаря которому результат устройства в программном обеспечении AnTuTu составляет около 135 000 баллов. Ёмкость АКБ равна 3200 мАч.

На AliExpress примерно за 6640 рублей можно приобрести модификацию с 2 ГБ ОЗУ в паре с накопителем на 32 ГБ. Речь идёт о китайской версии с поддержкой частотных диапазонов B1, B3, B7 и B8.

На AliExpress >>>>> (2/32 ГБ, китайская версия)

Далее рассмотрим весьма любопытную модель Blackview A60 Pro. Телефон получил 12-нанометровый чип Helio A22 с пиковой частотой процессорных ядер 2 ГГц. Однокристальная система смартфона трудится в паре с 3 ГБ ОЗУ, а вместимость флэш-накопителя составляет 16 ГБ.

Blackview A60 Pro

Blackview A60 Pro имеет основную камеру с сенсором на 8 Мп и 5-мегапиксельную фронтальную. Выделяется модель сканером отпечатков пальцев, который располагается на тыльной панели. Дисплей в смартфоне не радует. Он имеет диагональ 6,1” и разрешение 600 х 1280 пикселей. За питание отвечает аккумулятор на 4080 мАч.

Стоимость глобальной версии Blackview A60 Pro составляет примерно 5800 рублей. Смартфон поддерживает B1, B3, B7, B8, B20 и B40, т.е. проблем с работой в сетях 4G и 3G не будет.

На AliExpress >>>>> (3/16 ГБ, глобальная версия)

Следующая модель стоит чуть дороже. Она называется Realme C2. Смартфон оснащён ЖК-дисплеем, который характеризуется 6,2-дюймовым размером по диагонали и разрешением HD+ при соотношении сторон 19,5 к 9. Камера для селфи на 5 Мп размещена в вырезе, исполненном в форме небольшой капли.

Realme C2

На тыльной панели установлена пара модулей разрешением 13 Мп и 2 Мп. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 4000 мАч. Мозгом устройства выступает мобильный 12-нм чип Helio P22, который набирает в AnTuTu около 75 000 баллов.

В глобальной версии смартфона оперативной памяти предусмотрено 2 ГБ, а постоянной – 16 ГБ. Цена на AliExpress составляет примерно 6500 рублей. Индийский вариант стоит в идентичной комплектации на 500 рублей дешевле. Кроме того, версию для рынка Индии можно приобрести за 7000 рублей в модификации 3/32 ГБ, но в ней не предусмотрена поддержка B7, B20 и B31.

На AliExpress >>>>> (2/16 ГБ, глобальная версия)

На AliExpress >>>>> (2/16 ГБ, индийская версия)

На AliExpress >>>>> (3/32 ГБ, индийская версия)

Весьма интересным вариантом в своей ценовой категории является модель Lenovo K9 Note. Она может предложить пользователям 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ энергонезависимой. Также предусмотрена конфигурация 3/32 ГБ.

Lenovo K9 Note

В основу смартфона положен мобильный процессор Snapdragon 450. Результат в AnTuTu составляет около 75 000 баллов. Lenovo K9 Note получил 6-дюймовую IPS матрицу без выреза. Разрешение – HD+. Основная камера представлена двумя модулями на 16 Мп и 2 Мп. Разрешение фронталки составило 8 Мп. Аккумулятор характеризуется ёмкостью 3760 мАч.

Lenovo K9 Note в модификации 4/64 ГБ стоит 6500 рублей. Версия 3/32 ГБ обойдётся примерно на 1200 рублей дешевле.

На AliExpress >>>>> (3/32 ГБ, глобальная версия)

На AliExpress >>>>> (4/64 ГБ, глобальная версия)

vivo U1 – ещё одна модель стоимостью менее 7000 рублей. Она обзавелась 3 ГБ ОЗУ и интегрированным накопителем вместимостью 32 ГБ. В качестве вычислительного центра выступает SoC Snapdragon 439, а работу без подзарядки смартфону обеспечивает встроенный аккумулятор на 4030 мАч.

vivo U1

vivo U1 получил HD+ матрицу, диагональ которой составляет 6,2”. В каплевидном вырезе установлена камера для любителей селфи. Ей достался сенсор на 8 Мп. 13-мегапиксельная основная камера располагается сзади в паре с 2-мегапиксельным датчиком глубины. Задник также содержит сканер отпечатков пальцев для разблокировки устройства.

На AliExpress стоимость vivo U1 составляет 6900 рублей. Речь идёт о китайской версии без поддержки 7-го, 20-го и 31-го бэндов. Однако, в сетях 3G модель будет работать за счёт поддержки B3 и B8.

На AliExpress >>>>> (3/32 ГБ, китайская версия)

Завершим нашу подборку самых лучших смартфонов 2019 год с AliExpress стоимостью менее 7000 рублей защищённым устройством. Оно называется Ulefone Armor X3, хотя по непонятным причинам на AliExpress подписано как Power X3.

Ulefone Armor X3

Модель заключена в корпус размерами 77,5 х 158 х 13,9 мм. Изготовлен он из металла. Заявлена защита от воды в соответствии с требованиями стандартов IP68 и IP69K. Кроме того, Ulefone Power X3 устойчив к высоким и низким температурам, а также не боится падений на твёрдую поверхность. Всё это обеспечивает защита класса MIL-STD-810G.

Ulefone Armor X3 получил 5,5” IPS дисплей формата HD+ с плотностью пикселей 293 точки/дюйм. Смартфон имеет пару одинарных камер разрешением 8 Мп (сзади) и 5 Мп (спереди). Ёмкость встроенной батареи составила 5000 мАч.

В основу Ulefone Armor X3 положен скромный четырёхъядерный мобильный процессор MediaTek MT6580, дополненный 2 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет объём 32 ГБ. Смартфон поддерживает только мобильные сети третьего поколения, а его стоимость на AliExpress составляет около 6500 рублей. Купить Ulefone Armor X3 и другие смартфоны из этой статьи в любой из доступных модификаций можно по ссылках, указанных в таблице ниже.

На AliExpress >>>>> (2/32 ГБ, глобальная версия)

Смартфон Цена, рубли 2/16 ГБ 3/16 ГБ 2/32 ГБ 3/32 ГБ 4/64 ГБ Honor 8A - - ~7000 ~5200 ~6400 - Honor 8s - - ~6400 - - Xiaomi Redmi 7A ~5225 - ~5550 - - Xiaomi Redmi 8A - - ~6455 - - ZTE Blade A7 - - ~6640 - - Blackview A60 Pro - ~5800 - - - Realme C2 ~6500 ~6000 - ~7000 - - Lenovo K9 Note - - - ~5300 ~6500 vivo U1 - - - ~6900 - Ulefone Armor X3 - - ~6500 - -



