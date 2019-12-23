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Топ-10 смартфонов 2019 года до 150 евро на AliExpress

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В одной из подборок мы писали о десятке лучших смартфонов текущего года в ценовом сегменте от 0 до 7000 рублей или 100 евро. Сейчас поговорим о десятке моделей, которые попали в ценовую категорию 100-150 евро. На этот раз мы затронем устройства пяти производителей: Samsung, Honor, Xiaomi, Realme, Lenovo.

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Начнём мы с самой дешёвой модели. За 120 евро можно приобрести международную версию Lenovo Z6 Lite в модификации 4/64 ГБ. За дополнительные 2 ГБ оперативной памяти заплатить нужно примерно на 5 евро больше. Конфигурация 6 ГБ + 128 ГБ обойдётся в 145 евро.

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Lenovo Z6 Lite оборудован 10-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 710 с графическим ядром Adreno 616, а за питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4050 мАч. В AnTuTu устройство набирает чуть более 200 000 «попугаев». Также под капотом установлен модуль NFC.

Смартфон может похвастаться парой 16-мегапиксельных камер. Фронтальная установлена вверху 6,3-дюймового Full HD+ экрана. Дисплей выделяется поддержкой расширенного динамического диапазона. В основной камере помимо сенсора на 16 Мп есть 8-мегапиксельный телеобъектив c 2-кратным оптическим зумом и 5-мегапиксельный модуль для портретной съёмки. Сзади вместе вспышкой и тремя объективами располагается биометрический сканер.

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В магазин >>>>>

Чуть дороже стоит, возможно, один из самых продаваемых смартфонов сегмента 100-150 евро. Это Xiaomi Redmi Note 8. В рамках семейства восьмого поколения китайская компания продаёт ещё две модели, а суммарный объём продаж перевалил за отметку в 10 млн единиц за три месяца. Сколько из них приходится на долю Redmi Note 8 – не уточняется.

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Как бы там ни было, свою популярность модель обрела благодаря техническим параметрам. Смартфон предлагает 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной. Есть и версия с 6 ГБ ОЗУ, но стоит она чуть больше, чем 150 евро, поэтому её мы не рассматриваем. Стоимость модификаций 3/32 ГБ и 4/64 ГБ составляет до 137 евро и до 143 евро соответственно.

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На момент анонса, который состоялся в августе 2019 года, Redmi Note 8 был самым дешёвым смартфоном на рынке с Quad-камерой. Её разрешение составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Универсальный модуль, «ширик», а также пара сенсоров для макросъёмки и портретного режима – весьма популярная конфигурация для камеры смартфона этого ценового диапазон. Селфи-камера, установленная в каплевидном вырезе, имеет разрешение 13 Мп.

Xiaomi Redmi Note 8 может похвастаться аккумулятором на 4000 мАч, разъёмом для наушников и портом USB-C. На лицевой панели располагается IPS экран формата FHD+ диагональю 6,3”. Дактилоскопический сенсор размещён на стеклянном заднике.

В магазин >>>>> (3/32 ГБ)

В магазин >>>>> (4/64 ГБ)

В топ-10 самых лучших смартфонов текущего года попало сразу два решения компании Samsung. В текущем году производитель из Южной Кореи пересмотрел свой подход к умным телефонам начального и среднебюджетного ценовых сегментов.

Сперва поговорим о модели Samsung Galaxy A10s. На заключена в пластиковый корпус, при этом южнокорейский производитель называет материал «Glasstic», поскольку внешне он напоминает стекло. На лицевой панели установлен HD+ экран размером 6,2” по диагонали с соотношением сторон 19 к 9. В каплевидном вырезе располагается 8-мегапиксельная фронталка для любителей фотографировать себя.

Задник получил традиционный набор компонентов: дактилоскопический сенсор, вспышку и основную камеру разрешением 13 Мп + 2 Мп. Под задней крышкой скрывает несъёмный аккумулятор, ёмкость которого составляет 4000 мАч.

Мозгом Samsung Galaxy A10s стал мобильный чип Helio P22 производства MediaTek. 12-нанометровая однокристальная система дополнена 2 ГБ ОЗУ. Вместимость встроенного накопителя равна 32 ГБ. Стоимость смартфона на AliExpress составила чуть более 140 евро.

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Второе устройство производителя из Сувона – Samsung Galaxy M10. Оно было представлено в начале года, став эксклюзивом индийского рынка, но ненадолго. Уже сейчас на AliExpress примерно за 137 евро можно купить глобальную версию в модификации 2/16 ГБ, а доплатив ещё около 10 евро сверху в вашем распоряжении будет конфигурация 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ ПЗУ.

Под капотом смартфона установлен процессор производства Samsung, который называется Exynos 7870. Ёмкость встроенной батареи равна 3400 мАч. Galaxy M10 стал одним из первых телефонов компании из Южной Кореи с экраном с каплевидным вырезом вверху. В нём установлена 5-Мп селфи-камера. Дисплей характеризуется размером 6,22” по диагонали и разрешением 720 х 1520 точек. В основу положена PLS TFT панель.

Камера, установленная на тыльной панели, имеет два объектива, причём один из них ультраширокоугольный. Он соединён с 5-мегапиксельной матрицей. Разрешение основного модуля в Samsung Galaxy M10 составляет 13 Мп.

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В топ-10 попадают два смартфона компании Xiaomi, выпущенные с января по февраль – Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Начнём со стандартного издания. Китайская версия без поддержки B31 и B20 (хотя на AliExpress она подписана как глобальная) обойдётся в модификации 6/64 ГБ в 147 евро. Полноценная европейская версия стоит примерно столько же, но предлагает вдвое меньше как оперативной памяти, так и постоянной.

За эти деньги помимо указанных объёмов ОЗУ/ПЗУ вы получаете IPS матрицу диагональю 6,3” с разрешением FHD+, 13-Мп селфи-камеру, мобильный чип Snapdragon 660, аккумулятор на 4000 мАч, биометрический сенсор сзади и разъём для наушников с портом USB-C. Разрешение основной камеры в смартфоне составляет 48 Мп + 5 Мп. Каркас изготовлен из пластика, а спереди и сзади установлено стекло Gorilla Glass пятого поколения. Корпус Redmi Note 7 отличается защитой от брызг.

В магазин >>>>> (6/64 ГБ, китайская версия)

В магазин >>>>> (3/32 ГБ, глобальная версия)

О Redmi Note 7 Pro много писать не будем. Внешне это точная копия младшей модели. В техническом плане есть только два отличия. Так, вместо сенсора Samsung в основной камере установлен датчик Sony IMX586, тоже на 48 Мп, а сердцем смартфона выступает чип Snapdragon 665, выполненный по технологии 11-нм.

Xiaomi Redmi Note 7 Pro доступен с китайской прошивкой без поддержки 20-го и 31-го бэндов. При этом цена смартфона в конфигурации с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной составляет менее 145 евро.

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Третий и последний смартфон Xiaomi в этом списке называется Mi A3. Её презентовали во второй половине года. Это также первая модель из топ-10, которая работает под управлением операционной системы Android без проприетарного программного обеспечения от ОЕМ-компании. За примерно 150 евро на AliExpress предлагается модификация с 4 ГБ ОЗУ и постоянным запоминающим устройством на 64 ГБ.

В смартфоне установлена однокристальная система Snapdragon 665, которая выполняется по 11-нанометровой технологии. Вопросами автономности занимается встроенный аккумулятор на 4030 мАч, который обзавёлся поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Хорошей автономности также способствует наличие HD+ матрицы. Она имеет диагональю 6,09” и выполняется по технологии Super AMOLED.

Xiaomi Mi A3 располагает Mini-Jack, USB-C и встроенным в дисплей дактилоскопическим сканером. В смартфоне есть 32-Мп сенсор для любителей делать селфи и тройная основная камера с широкоугольным модулем на 8 Мп, универсальным на 48 Мп и вспомогательным на 2 Мп.

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Далее поговорим о двух смартфонах бренда Realme, который смог неплохо выстрелить в уходящем году. Компания была создана в 2018 года как производитель бюджетных решений для индийского рынка, а сейчас в её ассортименте есть флагманские решения стоимостью свыше 500 долларов. Но сейчас не о них.

Realme Q – смартфон, который ориентирован на китайский рынок. Он не имеет поддержки 7-го, 20-го и 31-го бэндов, но зато есть поддержка B1 и B8 для нормальной работы в сетях 3G на территории России. Стоимость модели составляет чуть более 135 евро за модификацию 4/64 ГБ. Международная версия смартфона называется Realme 5 Pro, но стоит она на 40 евро дороже в той же комплектации.

Realme Q оснащён чипом Snapdragon 712 (10-нм), который в своё время был самым мощным мобильным процессором среднего класса. Но недолго, до выхода Snapdragon 730 и Snapdragon 730G. Ёмкость аккумулятора в смартфоне составляет 4035 мАч.

Модель является практически точной копией Redmi Note 8 в остальном. Realme Q также получил IPS экран формата FHD+ диагональю 6,3”, основную камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, порт USB-C и Mini-Jack. Дактилоскоп располагается сзади. Камера для селфи, установленная в вырезе, характеризуется 16-мегапиксельным разрешением.

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Ещё один девайс бренда, который доступен на китайском рынке, называется Realme X. Он, как и предыдущая модель, предлагается в модификации с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Цена на AliExpress составляет 145 евро. Поддержка диапазонов B7, B31 и B20 отсутствует.

Фишка смартфона – выдвижная фронтальная камера с 16-мегапиксельным датчиком изображения. В основной камере Realme X установлены модули на 48 Мп и 5 Мп. Экран телефона построен на базе OLED панели с разрешением 1080 точек по узкой стороне. Размер дисплея равен 6,53”.

Аппаратным базисом выступает 10-нанометровая платформа Snapdragon 710. Ёмкость несъёмного аккумулятора составляет 3765 мАч. За счёт быстрой зарядки мощностью 20 Вт АКБ заряжается до 55% за полчаса через порт USB-C.

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И в завершение поговорим о китайской версии Honor 9X. Это ещё одна модель с выдвижной камерой для селфи на 16 Мп. Смартфон оснащён чипом Kirin 810, выполненным по технологии 7-нм. Стоимость составляет около 145 евро за модификацию 4/64 ГБ. Доступна модель и с глобальной прошивкой, но стоит она почти на 100 евро дороже и предлагает при этом более скромный чип Kirin 710F.

В китайской версии Honor 9X установлен IPS экран диагональю 6,59” с разрешением FHD+, а биометрический сканер располагается на правой грани. Ёмкость встроенной батареи в смартфоне составляет 4000 мАч.

Основной камере досталась пара модулей разрешением 48 Мп и 2 Мп. Есть в смартфоне порт USB-C и разъём под наушники. С ценами на все устройства из этой статьи вы можете ознакомиться в таблице ниже.

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Смартфон
Цена
2/16 ГБ
2/32 ГБ
3/32 ГБ
4/64 ГБ
6/64 ГБ
6/128ГБ
Lenovo Z6 Lite
-
-
-
Xiaomi Redmi Note 8
-
-
-
-
Samsung Galaxy A10s
-
-
-
-
-
Samsung Galaxy M10
-
-
-
-
Xiaomi Redmi Note 7
-
-
-
-
Xiaomi Redmi Note 7 Pro
-
-
-
-
-
Xiaomi Mi A3
-
-
-
-
-
Realme Q
-
-
-
-
-
Realme X
-
-
-
-
-
Honor 9X
-
-
-
-
-
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