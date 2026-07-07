Объединённая двигателестроительная корпорация продлила ресурс французско-российских двигателей SaM146 до 3000 полётных циклов, вдвое превысив базовый показатель. Однако в перспективе эти двигатели всё равно будут заменять на ПД-8, и экономическая эффективность этой программы пока остаётся неочевидной.

ОДК увеличила живучесть двигателей SaM146, установленных на самолётах SSJ-100. Как сообщил авиационный блогер SkyExpert, ресурс силовой установки официально продлён до 3000 полётных циклов вместо базовых 1000. Ранее из-за конструктивных особенностей французской камеры сгорания Snecma микродефекты появлялись уже на 1000–1500 циклах, однако этот порог удалось сдвинуть минимум в два раза.

Изображение: Qwen

По информации специалиста, в перспективе ресурс могут увеличить ещё больше. Кроме того, ОДК без участия французской стороны наладила капитальный ремонт двигателей. В 2025 году в работу вернули 33 двигателя SaM146, а всего с 2022 года — более 150.

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Несмотря на это, замена SaM146 на российские ПД-8 остаётся в планах. В конце 2029 года на первых версиях SSJ-100 начнут менять двигатели — речь идёт о партии примерно в 50 лайнеров. Однако эксперты сомневаются в экономической целесообразности этой программы.

Автор блога Skyexpert проанализировал параметры ремоторизации и пришёл к выводу, что эффективность проекта будет зависеть от стоимости владения самолётами. Предварительная оценка программы, появившаяся в СМИ, составляла 115 млрд рублей. Помимо замены двигателей потребуется адаптация самолётов, организация обслуживания новых силовых установок и обеспечение производства необходимого количества ПД-8.

Отбор воздушных судов будут проводить с учётом их технического состояния, остаточного ресурса и возможности дальнейшей эксплуатации. При интенсивном использовании дополнительные расходы распределятся на весь срок службы и увеличат стоимость каждого лётного часа, что для авиакомпаний означает рост затрат.

С другой стороны, увеличение выпуска ПД-8 может снизить себестоимость двигателя за счёт роста серийного производства. Эти силовые установки потребуются не только для модернизированных Superjet, но и для новых самолётов, а также других проектов, включая самолёты-амфибии Бе-200.

Глава ОАК Вадим Бадеха ранее опроверг оценку стоимости ремоторизации в 115 млрд рублей, назвав эти данные недостоверными, однако реальных сумм так и не назвал. Таким образом, техническая возможность замены двигателей уже прорабатывается, но экономические параметры проекта остаются открытым вопросом.