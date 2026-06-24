Авиационный эксперт Виктор Низовцев заявил, что лётчики-испытатели выражают уверенность в новом российском двигателе ПД-8. Это заявление прозвучало на фоне предыдущих сообщений о возможных проблемах с тягой силовой установки.

Российские лётчики-испытатели, задействованные в программе облёта импортозамещённого самолёта SJ-100, выражают полное доверие к новому отечественному двигателю ПД-8. Такую оценку озвучил авиационный эксперт Виктор Низовцев, комментируя ход сертификационных и лётных испытаний силовой установки.

Изображение: Qwen

Эксперт высоко оценил работу коллектива рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн», разработавшего двигатель. По его словам, наличие официального сертификата типа является главным подтверждением того, что агрегат соответствует всем заявленным техническим параметрам. Однако, как отметил Низовцев, ещё более важным индикатором служит мнение пилотов, которые непосредственно управляют самолётом в воздухе. Именно доверие лётчиков, по его выражению, является ключевой характеристикой любой авиационной системы.

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В декабре 2025 года сообщалось, что ПД-8 не всегда обеспечивал необходимую тягу при взлёте с полной пассажирской загрузкой. Эта информация породила волну слухов о возможных проблемах с энерговооружённостью будущего лайнера.

Тем не менее, полученный сертификат типа свидетельствует о том, что двигатель успешно прошёл все необходимые проверки и подтвердил свои характеристики. В настоящее время ПД-8 официально допущен к установке на обновлённый SJ-100, и серийные поставки самолётов с этим двигателем ожидаются в ближайшей перспективе. Представители авиастроительной отрасли рассчитывают, что ПД-8 станет полноценной заменой импортных силовых установок, обеспечив лайнеру независимость от зарубежных поставщиков.