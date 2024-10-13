Компания Ubisoft совместно со студией Unfrozen представила новый геймплейный ролик долгожданной игры Heroes of Might & Magic: Olden Era, демонстрирующий механику исследования мира и пошаговые сражения.
В видеоролике игроки могут увидеть, как герой перемещается по разнообразным локациям на стратегической карте, собирает ресурсы, взаимодействует с объектами и захватывает лесопилку. Исследуя окрестности замка, герой сталкивается с различными монстрами, включая бесов, что приводит к классическим пошаговым сражениям, знакомым фанатам серии.
Разработчики обещают три режима игры: классический, «Один герой» и арена, а также шесть фракций, среди которых Храм, Некрополь, Лесной союз, Подземелье и Рой. Шестая фракция пока держится в секрете, что подогревает интерес фанатов.
Визуальный стиль Heroes of Might & Magic: Olden Era представляет собой гармоничное сочетание элементов третьей и пятой частей серии.
Ранний доступ к игре запланирован на второй квартал 2025 года.