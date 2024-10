Отправляйтесь в захватывающее путешествие по миру Героев, где исследование неизведанных земель, сбор ресурсов и эпические сражения с фантастическими существами ждут вас

Фото: Unfrozen

Компания Ubisoft совместно со студией Unfrozen представила новый геймплейный ролик долгожданной игры Heroes of Might & Magic: Olden Era, демонстрирующий механику исследования мира и пошаговые сражения.



В видеоролике игроки могут увидеть, как герой перемещается по разнообразным локациям на стратегической карте, собирает ресурсы, взаимодействует с объектами и захватывает лесопилку. Исследуя окрестности замка, герой сталкивается с различными монстрами, включая бесов, что приводит к классическим пошаговым сражениям, знакомым фанатам серии.



Разработчики обещают три режима игры: классический, «Один герой» и арена, а также шесть фракций, среди которых Храм, Некрополь, Лесной союз, Подземелье и Рой. Шестая фракция пока держится в секрете, что подогревает интерес фанатов.



Визуальный стиль Heroes of Might & Magic: Olden Era представляет собой гармоничное сочетание элементов третьей и пятой частей серии.



Ранний доступ к игре запланирован на второй квартал 2025 года.