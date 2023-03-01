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Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут

Что вообще происходит, и почему обещания уничтожать технику стран НАТО после пересечения украинской границы так и остались обещаниями
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Вчера в районе Бахмута были замечены те самые Leopard 2, которые под бурные аплодисменты стран НАТО вошли в Украину 24 февраля. Не исключено, что разведка ошиблась, поскольку сложно представить, как за такой короткий срок удалось перебросить танки с запада на восток, не привлекая лишнего внимания. Эксперты высказывают различные мнения, споря о реальной мощи немецкой техники. Проблема в том, что мнений слишком много, а возможных сценарий развития событий ещё больше. Никто не знает, что и когда предпримут обе стороны конфликта, а сами военкоры дают противоречивые сведения. Например, доподлинно известно, что в Украину зашли 2 танка Leopard 2 в модификации А4. Вчера мы с вами уже выяснили, что речь идёт о сильно устаревших машинах, которые никто не трогал на протяжение 35 лет. Ну а сегодня пишут, что в районе населённого пункта Часов Яр видели Leopard 2 в модификации А6. Кто в данной ситуации прав, покажет время, а пока аналитики спорят о сроках проведения наступательной операции и эффективности немецких кошек.

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Прежде всего утверждается, что из-за распутицы и бездорожья ожидать наступления одной из сторон в марте не стоит. Даже советские танки весят 42 тонны, тогда как Leopard 2 и вовсе может затянуть под 60 тонн в одой из новых модификаций и 55 тон в стандартной А4. Вытащить такой танк из грязи почти невозможно, поэтому риски потерять часть техники во время наступления очень велики. При этом эксперты пытаются понять, есть ли шансы у немецкой кошки пробить оборону российской армии. Наиболее взвешенное мнение на эту тему гласит следующее: многое будет зависеть от того, как командование распорядится находящимися в наличии возможностями, а значит решающее слово остаётся за генералами НАТО. Ну и не стоит забывать, что несокрушимых танков не существует, а прибывшие Leopard 2А4 сильно уступают модернизированному Т-72. 

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Предполагается, что украинское командование планирует провести наступление силами нескольких полностью укомплектованных техникой бригад, а немецкие танки послужат своеобразной мотивацией для солдат, но не будут вступать в открытый бой в дневных условиях. А вот ночью преимущества Leopard 2 перед российскими танками могут быть более значительны, поскольку на старых кошках стоят телевизоры и инфракрасные камеры, способные проводить идентификацию противника. Высказывается мнение, что украинские части начнут наступление именно ночью, надеясь продвинуться дальше за счёт грубой силы и преимуществ Leopard 2. И вот здесь всё те же эксперты задаются простым вопросом: «А как вообще немецкие танки попадают на фронт?».

Если вы помните, то некоторые российские политики посмеивались, когда стало известно о передаче Киеву немецких кошек. Нас уверяли в том, что всё это будет уничтожено ещё на границе, вот только передача Leopard 2 прошла в заранее назначенном месте, о котором стало известно заранее не только европейской, но и украинской прессе. Танки долго снимали, а после они какое-то время стояли под открытым небом, но ни одна российская ракета на место встречи не явилась. Судя по всему, есть несколько причин. Прежде всего нужно понимать, что потребовалось бы как минимум десяток калибров, поскольку ПВО в этом районе должно было работать с максимальной эффективностью. Эксперты поясняют, что сегодня российские самолёты не могут летать над территорией Украины, поскольку существуют высокие риски поражения средствами ПВО, а значит пришлось бы использовать действительно дорогие ракеты. Кроме того, на передаче присутствовал премьер Польши, поэтому прилёт ракет имел бы для России непредсказуемые последствия. Ну и не забывайте, что ракеты дорогие, а многие полагают, что гораздо дешевле уничтожить танке уже на Донбассе. Несомненно, что есть и другие причины, вот только не стоит забывать, что уничтожение танков стало бы первым реальным сигналом Западу. 

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Представители российского командования часто говорят о некой красной линии, вот только Европа и США давно перешли все границы, а прилёт Кинжала и уничтожение парочки старых немецких кошек стало бы неплохим намёком. Очевидно, что польский премьер больше бы не рискнул приехать в Украину, а другие страны подумали бы несколько раз о том, стоит ли вообще так рисковать, связываясь с Россией. Ответ от дядюшки Сэма просчитать достаточно сложно, но пока власти РФ на эскалацию конфликта не идут. Танки спокойно грузят на поезда, туда же ставят и другую технику, которая сутками курсирует по Украине. Возможно, есть какая-то недоступная нашему пониманию стратегия, но пока всё это вызывает массу вопросов у экспертов и обывателей. 

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