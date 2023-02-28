Первые танки Leopard 2 уже в Бахмуте – ржавые немецкие вёдра станут лёгкой добычей российского Т-72

Если вы послушаете польские власти, то можете сделать вывод о том, что эти ребята тянут на себе непосильный груз, ведь за прошлый год эта страна приняла более полутора миллиона беженцев из Украины. И всё бы ничего, вот только дивиденды от конфликта в соседнем государстве намного превышают затраты, а перспективы огромны. Если говорить о перспективах, то где-то на горизонте маячит возможность присоединения нескольких украинских областей, которые долгое время входили в состав Польши в 20-м веке. Польские солдаты давно трутся на границе, не решаясь перейти её официально и заявить о своих правах, поскольку опасаются удара от российской авиации и наступательной операции с территории Беларуси. Словом, пока с перспективами сложно, а некоторые эксперты и вовсе говорят о том, что недальновидная политика польских властей способна привести к потере независимости самой Польши. Что до экономических преференций, то здесь всё куда проще. Так, США платят чеканной монетой за каждый поставленный ствол, а также щедро раздают кредиты фабрикам, занимающимся ремонтом повреждённой техники.

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Словом, дела у Польши идут неплохо, ну а совсем недавно власти этой страны отличились тем, что поставили первые танки Leopard 2 в Украину. Произошло это спустя год после начала СВО. В момент передачи присутствовали премьеры двух стран, делавшие красивые фотографии и громкие заявления. Официально сказано о пересечении границы всего двумя танками, но на снимках явно больше техники, поэтому мы не берёмся судить о количественных показателях, а вот качество машин удручающее. Автор данного материала не может похвастать экспертными знаниями на тему танкостроения, но беглого взгляда достаточно, чтобы увидеть подвох. Как оказалось, в Украину прибыли жутко устаревшие Leopard 2А4 с изрядным налётом ржавчины, последняя модернизация которых состоялась 35 лет назад. Танк почти голый и имеет только ту броню, которую поставили немецкие производители на заводе. Нет никакого обвеса и других средств, позволяющих защитить экипаж после прямого попадания.

Что любопытно, ранее сообщалось, что Киев получит машины не старше модификации Leopard 2А5, которая отличается более внушительными характеристиками, ну а указанные выше танки станут лёгкой наживой для российских Т-72. Похоже, украинское командование так верит в мощь немецкой техники, что уже приняло решение бросить потрёпанных временем кошек в бой. Так, по данным Яна Гагина, временно занимающего пост главы Донецкой народной республики (ДНР), несколько Leopard 2 переброшены в район Бахмута (ранее город назывался Артёмовск). Очевидно, что немецкая сталь должна встать на пути продвижения российских войск, а первыми с Leopard 2 встретятся бойцы ЧВК «Вагнер». На фотографии можно увидеть несколько танков, стоящих возле какого-то объекта. Все они прикрыты защитной тканью, что должно скрыть их от посторонних глаз. Вот только от зорких экспертов не скрыться. Отметим, что других подтверждений факта появления под Бахмутом немецких кошек не было. В целом довольно странно, что их решили пустить в бой. Возможно, склад находится далеко от линии фронта, а в будущем там готовят контрнаступление.

Польские власти уверяют, что планируют отправить ещё несколько Leopard 2 в ближайшие недели. Назвать точное количество техники, на которое может рассчитывать Киев, почти невозможно. Дело в том, что постоянно появляются всё новые подробности. Например, представители НАТО в Европе заявили, что только 30% Leopard 2 находятся в сносном состоянии, тогда как остальные требуется модернизировать и ремонтировать. При этом всё больше стран готовы поделиться последним. Сегодня стало известно о том что Швеция передаст стазу 10 единиц Stridsvagn 122. Это основной боевой танк Швеции, который создан на основе немецкого Leopard 2 в модификации А5. Шведские специалисты поставили более продвинутую систему управления и как следует поработали над бронёй. Танк способен разгоняться до 68 км/ч и обладает запасом хода до 550 километров.

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Нельзя сказать, что российские солдаты рады приходу западной техники на фронт, но в последнее время несколько компаний заявили, что готовы платить сотни тысяч рублей за каждый подбитый танк западного производства. Очевидно, что это подстегнёт решимость бойцов, ну а если тот же Stridsvagn 122 попадёт в руки российских специалистов в рабочем состоянии, то это нанесёт критический удар по боеспособности немецкой военной машины. Германия старательно хранит свои секреты, ну а отправка танков на фронт может лишить этих ребят всех технологических преимуществ.