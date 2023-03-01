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Западные эксперты пояснили, почему Украина и Россия не начнут наступательную операцию в марте
Изучаем мнение журналистов Reuters
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Обычным людям сложно понять причины тех или иных действий властей. Происходит это не потому, что мы такие разные, а всего лишь из-за непонимания общей картины. Тот факт, что нам с вами не всё говорят, не только не вызывает сомнений, но и постоянно подтверждается политиками и представителями государственных компаний. Есть секретная информация, о которой предпочитают молчать, но наряду с этим существуют и определённые договорённости, вынуждающие политиков действовать совсем не так, как нам бы с вами хотелось. При этом решения приходится корректировать не только исходя из сложившейся обстановки, но и с учётом уже ранее подписанных предшественниками обязательств. Очень часто политики становятся заложниками ситуации и даже спустя годы не способны проводить те или иные решения. Можно было бы привести многочисленные примеры, ну а мы лишь назовём действующего президента Украины, который хотел своей стране другого будущего, но по неизвестным нам причинам совершил разворот на 180 градусов, полностью отдавая страну под контроль США. 

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Вчера в сети появилась информация о том, что несколько немецких танков уже переброшены под Бахмут. Сложно сказать, насколько данные соответствуют действительности, хотя сам источник достаточно серьёзный, а данные озвучены Яном Гагиным, занимающим пост ВРИО главы Донецкой народной республики (ДНР). И вот здесь возникает любопытный вопрос о реальности весеннего наступления в ближайшие месяцы, ну а ответы мы поищем у экспертов. Прежде всего стоит обратиться к Reuters, ссылающихся на военных аналитиков. Эти ребята полагают, что шансы весеннего наступления со стороны Украины и России в марте ничтожно малы. Ключевая причина кроется в так называемой распутице, поскольку на востоке Украины проходимы только ключевые трассы, тогда как поля и маленькие дорожки, соединяющие сёла, превратились в жидкое месиво. Даже пехоте сложно проводить маршевые наступления, ну а техника и вовсе может утонуть в грязи. 

А ведь есть ещё танки, скорость передвижения которых окажется крайне мала, что сделает технику лёгкой мишенью для противника. Но если российские и советские машины весят относительно немного, то с немецкими всё очень плохо. Приводятся следующие данные. Leopard 2 в сильно устаревшей модификации А4 весит 55 тонн. В случае, если в Украину поставят немецкую кошку в более современной модификации А6, то придётся решать ещё более глобальную проблему, ведь весит такое чудо все 63 тонны. Если обратить внимание на советскую и российскую технику, то Т-72 весит 41 тонну, более современный Т-80 потяжелел до 42 тонн (модифицированная версия Т-80У достигает 46 тонн), ну а Т-90 весит 46.5 тонны. В сети встречаются кадры тщетных попыток военных вытащить Т-72 из грязевого плена. Так вот, приходится привлекать несколько десятков солдат с лопатами, а также ещё один Т-72, а вся операция может занимать несколько часов. Представьте себе какой хорошей целью станет Leopard 2 на Донбассе после того, как попытается съехать с главной дороги. 

Украинские паблики пестрят заголовками об очередной победе, ведь Германия решила передать дополнительные мостоукладчики Biber, способные выдержать вес Leopard 2. В данном случае инженерные войска действительно получат ощутимую поддержку, вот только не совсем ясно, каким образом это поможет при передвижении по украинским дорогам. Кстати, эксперты указывают на значительное количество мин на полях и в лесопосадках, которые под действием дождей могли уйти на несколько сантиметров вглубь и теперь не видны невооружённым взглядом. А значит передвигаться по бездорожью станет не только сложно, но и опасно. В таких условиях наступление становится невозможным, хотя нельзя исключать, что под давлением из США президент Украины всё же отдаст приказ идти вперёд. Повторимся, что очень часто власти вынуждены принимать те или иные решения, противоречащие здравому смыслу и даже военной логике. Именно поэтому мы не будем так категоричны, как западные эксперты. И всё же, есть все основания ожидать чего-то серьёзного после того, как весенние дожди прекратятся.

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А ведь это только часть проблемы. Есть ещё сложности комплектации техники, подготовки личного состава, выстраивания линий снабжения, логистических поставок и многое другое, что также стоит брать в расчёт, и о чём мы поговорим в одном из следующих материалов. 

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#сво #политика
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