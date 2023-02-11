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Сложно сказать, сколько истребителей осталось на вооружении в Украине. Точных данных на этот счёт нет, а если оперировать теми цифрами, что предоставляют официальные российские источники, то вся авиация должна была исчезнуть ещё полгода назад. А между тем штурмовики постоянно поднимаются в воздух, решая те или иные задачи. В российской прессе то и дело пишут о сбитых украинских самолётах. Совсем недавно стало известно о падении сразу двух истребителей, один из которых был уничтожен в кратковременном воздушном бою. Часть оставшихся в строю самолётов находится на секретных аэродромах, тогда как другие и вовсе взлетают с территории Польши. Существует проблема с квалифицированными пилотами, а в Восточной Европе осталось не так много советской авиации, а отдавать последнее там не намерены. Эксперты констатируют, что любой вылет для украинского самолёта может окончиться уничтожением, поэтому авиацию киевские власти стараются беречь.

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Ну а эксперты констатируют, что требуется срочное пополнение, поскольку дела идут всё хуже. Украинские чиновники уже давно просят передать им штурмовики, а наиболее вероятным вариантом станут американские F-16. Официально Байден отверг все запросы Киева, но мы прекрасно понимаем, что сонный Джо в любой момент может передумать, а значит появление американских штурмовиков в СВО – это только вопрос времени. К слову, производитель F-16 уже намекнул на то, что может начать выпускать больше самолётов, ну а украинские военные подали запрос на создание 2 авиационных эскадрилий по 12 штурмовиков в каждой. Очевидно, что изменить такое количество истребителей ничего не сможет, но осложнить жизнь российским лётчикам на одном направлении точно способно. И вот здесь возникает главная проблема, ведь даже если все решения будут приняты, требуется где-то взять достаточное количество пилотов. По данным украинской стороны, в наличии около 30 лётчиков, знающих английских и готовых отправиться в США в любой момент.

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Ну а у янки есть специализированные программы, одна из которых нацелена на переучивание с МиГ-29 на F-16. Для молодых пилотов, никогда не летавших на истребителей программа называется «B-course» и длится несколько месяцев. За это время студенты постигают теорию, работают с тренажёрами, а после вместе с инструкторами поднимаются в воздух. «B-course» строго регламентирован, но может быть сокращён для украинских лётчиков, поскольку они уже обладают целым набором знаний. По мнению американских инструкторов, нужно понимать разницу между пилотом, который просто умеет управлять F-16, а также тем, кто будет использовать его в боевых условиях. Приводятся следующие данные. Полный курс включает 210 часов теории, до 20 часов практики на симуляторах, а после 6 реальных вылетов, где пилот научится взлетать и безопасно садиться. Прибавьте к этом 15 вылетов, где проходит базовое обучение системы наведения, корректировки, сброса бомб и овладение многими другими навыками. Всего 500 часов, которые при необходимости можно сжать до 69 дней.

Для мирного времени достаточно, после чего пилот сможет годами оттачивать свои умения, а только после этого можно говорить о том, что он освоил все тонкости боевого применения американского истребителя. Теоретически, если будет создана новая учебная программа, то можно уложиться в 1 год, но пока подобных прецедентов в истории не было. Проще говоря, не было нужды брать пилотов МиГ-29, а после за короткий промежуток времени превращать их в асов, сражающихся на F-16. Нужно понимать, что система управления, электроника и в целом логика пилотирования американского истребителя кардинально отличается от советских аналогов, а воздушный бой и вовсе стоит особняком. Американские специалисты не готовы давать комментариев на эту тему, поскольку даже не могут представить себе, сколько времени потребуется на решение всех озвученных проблем. Прибавьте к этому тот факт, что США не поставят все современные ракеты, ограничившись малой дальностью действия, ну а вопрос передачи самолётов и вовсе не решён. Теоретически, даже если Киев получит F-16 вместе с украинскими пилотами, то их будут использовать на удалении от линии соприкосновения, нанося удары по тем или иным объектам, или для перехвата ракет. Даже это потребует немалого опыта, а в реальном бою украинские пилоты станут лёгкой целью, не говоря уже о том, что российский Су-30 ничем не уступает американскому штурмовику, а во многом превосходит его.