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В последнее время из Евросоюза поступают противоречивое сведения. Премьер Англии даёт одно заявление за другим, а после уточняет свои слова, опровергая уже данные обещания. Так, на встрече с Зеленским Сунак уверенно заявил, что готов передать Украине истребители, но не стал уточнять сроки и другие подробности. Местная пресса раскопала, что в лучшем случае прибудут несколько Typhoon, которые окажутся непригодны в реальном бою. Якобы, это тренировочные самолёты, при этом другие европейские политики не устают давать обещания, сдерживать которые никто не планирует. Эксперты отмечают, что даже при благоприятном раскладе украинские пилоты смогут сесть за штурвал истребителей не раньше, чем через 2-3 года. В случае же, если на фронте будут замечены штурмовики стран НАТО, то в них со 100% вероятностью будут сидеть наёмники или действующие офицеры одной из европейских стран.

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Не устают обещать поставить некоторое количество самолётов и страны Восточной Европы, а всё те же европейские эксперты констатируют, что изменить положение в свою пользу Киев может только в том случае, если в небе появится сразу несколько сотен истребителей. Похоже, ничего подобного не случится, а пока украинские штурмовики продолжают падать. Как стало известно, только за сутки Киев потерял сразу 2 самолёта. Похоже, была дана команда нанести упреждающий удар при помощи авиации по позициям российских сил, что привело к тому, что в Херсонской области был сбит Су-25. Ещё один МиГ-29 был уничтожен в ходе непродолжительного воздушного боя с российским истребителем. Сообщается, что украинский пилот в какой-то момент оценил шансы не в свою пользу, но не рассчитал дальность действия ракеты. В итоге российский ас вышел из боя победителем, ну а злые языки уверяют, что у Киева большая проблема с кадрами. После начала СВО в бой бросались бывалые лётчики, после этого выпускники Харьковского училища, а сегодня берут даже студентов. Пилоты не успевают налетать достаточное количество часов, а многие и вовсе вынуждены тренироваться за пределами страны. В итоге уровень подготовки значительно уступает навыкам российских лётчиков, ну а отсутствие техники и контроль ПВО в зоне проведения СВО и вовсе делает полёты смертельно опасными.

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Ну а пока всё это происходит, украинские чиновники в очередной раз завели рассказы о российских ракетах, которые вот-вот подойдут к концу. Подобные заявления раньше делал Арестович, но после громкого сандала бывший советник президента начал высказывать прямо противоположное мнение. Например, недавно он вдруг заявил о том, что Украина не может победить. Якобы, население обманывали очень долго, внушая ему миф, а уже вскоре придёт отрезвление. По словам Арестовича, после отступления России из Харьковской области и Херсона победа казалась близкой, но реальная помощь от Запада так и не пришла. Танков нет, самолёты будут через годы, а противопоставить российским вооружённым силам нечего. Что до действующих украинских чиновников, то некий Андрей Юсов, занимающий пост официального представителя Главного разведывательного управления, сегодня на встрече с прессой гордо заявил, что Россия потратила почти все свои ракеты.

Якобы, в последнее время удары с применением авиации наносят всё менее существенный ущерб по украинской инфраструктуре. При этом ПВО сбивает большую часть ракет и дронов, а западные ЗРК в значительной степени усилили оборонные возможности. Ну а тот факт, что Россия использует всё меньше ракет и вовсе подтверждает, что они заканчиваются. Сложно сказать, откуда черпают информацию украинские политики, вот только даже американские эксперты уверены, что проблем с производством ракет у России нет. Причина в том, что боезапас постоянно пополняется, а значит может находиться на том уровне, что был до начала СВО или даже выше.