Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Украинские истребители продолжают падать, а в Киеве заявили, что у России снова закончились ракеты

Только за сутки в воздушном бою был сбит МиГ-29, а после Су-25 в районе проведения СВО
[ ] для раздела Блоги
1
-20% на 4070 Ti в Ситилинке
S23 Ultra - цены пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В последнее время из Евросоюза поступают противоречивое сведения. Премьер Англии даёт одно заявление за другим, а после уточняет свои слова, опровергая уже данные обещания. Так, на встрече с Зеленским Сунак уверенно заявил, что готов передать Украине истребители, но не стал уточнять сроки и другие подробности. Местная пресса раскопала, что в лучшем случае прибудут несколько Typhoon, которые окажутся непригодны в реальном бою. Якобы, это тренировочные самолёты, при этом другие европейские политики не устают давать обещания, сдерживать которые никто не планирует. Эксперты отмечают, что даже при благоприятном раскладе украинские пилоты смогут сесть за штурвал истребителей не раньше, чем через 2-3 года. В случае же, если на фронте будут замечены штурмовики стран НАТО, то в них со 100% вероятностью будут сидеть наёмники или действующие офицеры одной из европейских стран. 

реклама

Не устают обещать поставить некоторое количество самолётов и страны Восточной Европы, а всё те же европейские эксперты констатируют, что изменить положение в свою пользу Киев может только в том случае, если в небе появится сразу несколько сотен истребителей. Похоже, ничего подобного не случится, а пока украинские штурмовики продолжают падать. Как стало известно, только за сутки Киев потерял сразу 2 самолёта. Похоже, была дана команда нанести упреждающий удар при помощи авиации по позициям российских сил, что привело к тому, что в Херсонской области был сбит Су-25. Ещё один МиГ-29 был уничтожен в ходе непродолжительного воздушного боя с российским истребителем. Сообщается, что украинский пилот в какой-то момент оценил шансы не в свою пользу, но не рассчитал дальность действия ракеты. В итоге российский ас вышел из боя победителем, ну а злые языки уверяют, что у Киева большая проблема с кадрами. После начала СВО в бой бросались бывалые лётчики, после этого выпускники Харьковского училища, а сегодня берут даже студентов. Пилоты не успевают налетать достаточное количество часов, а многие и вовсе вынуждены тренироваться за пределами страны. В итоге уровень подготовки значительно уступает навыкам российских лётчиков, ну а отсутствие техники и контроль ПВО в зоне проведения СВО и вовсе делает полёты смертельно опасными. 

рекомендации
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-19% на 13900KF - цены рухнули
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Ну а пока всё это происходит, украинские чиновники в очередной раз завели рассказы о российских ракетах, которые вот-вот подойдут к концу. Подобные заявления раньше делал Арестович, но после громкого сандала бывший советник президента начал высказывать прямо противоположное мнение. Например, недавно он вдруг заявил о том, что Украина не может победить. Якобы, население обманывали очень долго, внушая ему миф, а уже вскоре придёт отрезвление. По словам Арестовича, после отступления России из Харьковской области и Херсона победа казалась близкой, но реальная помощь от Запада так и не пришла. Танков нет, самолёты будут через годы, а противопоставить российским вооружённым силам нечего. Что до действующих украинских чиновников, то некий Андрей Юсов, занимающий пост официального представителя Главного разведывательного управления, сегодня на встрече с прессой гордо заявил, что Россия потратила почти все свои ракеты.

Якобы, в последнее время удары с применением авиации наносят всё менее существенный ущерб по украинской инфраструктуре. При этом ПВО сбивает большую часть ракет и дронов, а западные ЗРК в значительной степени усилили оборонные возможности. Ну а тот факт, что Россия использует всё меньше ракет и вовсе подтверждает, что они заканчиваются. Сложно сказать, откуда черпают информацию украинские политики, вот только даже американские эксперты уверены, что проблем с производством ракет у России нет. Причина в том, что боезапас постоянно пополняется, а значит может находиться на том уровне, что был до начала СВО или даже выше. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сво военные технологии
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
9 февраля 2023 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
24
Западные СМИ сообщают о подготовке ВС РФ масштабного наступления с участием колоссального количества бронетехники и авиации
11
Появились кадры применения танка Т-14 «Армата» в зоне СВО
11
Смартфон Realme GT Neo 5 представлен с зарядкой мощностью 240 Вт
1
ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
16
Россия покажет на Аero India более 200 образцов военной техники, включая самолеты Су-57Э и Checkmate
1
Номенклатура военных поставок Украине меняется для возвращения украинских территорий - Блинкен
6
С начала СВО в акватории Черного моря впервые появился ударный корабль ВМС США
7
Украинцы передали молдавской разведке план по дестабилизации молдавского режима
3
Навязчивая реклама в Windows 10 стала работать как вирус-вымогатель, требуя данных банковской карты
3
Le Figaro: Российский робот «Маркер» не сможет справиться с танками Leopard или Abrams
37
Илон Маск запретил использовать Starlink в военных целях в Украине – запускать дроны уже нельзя
4
Акции Google потеряли более 100 миллиардов долларов после того, как чат-бот Бард дал ложный ответ
5
Ученые работают над экранированием солнечных лучей для торможения глобального потепления
5
Intel Core i9-13980HX и 13900HX подвинули AMD Ryzen 9 7845HX в рейтинге ноутбучных ЦП PassMark
+
CATL удалось увеличить свою долю рынка тяговых аккумуляторов до 37%
+
Microsoft анонсировала поисковик Bing на базе ChatGPT и браузер Edge
+
В России создали гранаты, способные защитить бойцов и технику от управляемых ракет
1
Минобороны РФ показало ночную охоту усовершенствованного РСЗО "Торнадо-С" за американским HIMARS
8
В Кремле прокомментировали возможные поставки британских истребителей Украине
1

Популярные статьи

Почему советский МиГ-25 лучше американского F-22 даже спустя полвека и причем здесь китайский шар
18
Вместо истребителей F-16 Англия даст Украине старые Тайфуны, которые не пригодны для боевых условий
7
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
32
В США считают, что Китай разрабатывает истребитель 6-го поколения на базе J-20 - новые кадры
10
Стоит ли покупать Xbox series X
21
ТОП-12 модулей и комплектов оперативной памяти DDR4 и DDR5 для игрового компьютера в 2023 году
25
Какая видеокарта понадобится для Hogwards Legacy - тест 50 графических ускорителей
34
Ryzen 5 5600X стоит дешевле Core i5-12400F и, похоже, стал лучшим выбором для игровых ПК в 2023 году
17
Обзор Gigabyte APP Center: Как Gigabyte навязывает проблемную утилиту пользователям Windows 10/11
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26

Сейчас обсуждают

Andron Andron
22:59
какой икспёрд нарисовался. давай, расскажи нам про талантливейшее укроруководство.
На Украине сообщили об огромных потерях в электрогенерации после ракетных ударов ВС РФ
warmuza
22:59
а чём будет писать эта шайка, когда закончится СВО, в видеокарты перестанут дешеветь/дорожать ???
Украинские истребители продолжают падать, а в Киеве заявили, что у России снова закончились ракеты
Mr. Night
22:59
Надо будет и 10 лет будем работать. Сейчас у нас предприятие круглосуточно работает, включая выходные, "перевооружается", по деньгам хорошо выходит - ипотека сама себя не погасит. Боевые действия идут...
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, сколько ещё времени продлится СВО
nutty8704
22:58
У военных есть независимые источники... Так что военная машина в любом случае продолжит свою работу...
На Украине сообщили об огромных потерях в электрогенерации после ракетных ударов ВС РФ
am8086
22:56
И где обложки Фаргуса? Тут одни фейки созданные больным мозгом пятилетнего имбецила.
Уроки маркетинга и оформления видеоигр от... Фаргуса
Dzhereli
22:55
Уничтожение энергетической энергоструктуры даёт два выбора. Переводить мощности для снабжение людей или кормить военную машину. Это ещё не лупили по нефтезаводам. Хотя думаю скоро
На Украине сообщили об огромных потерях в электрогенерации после ракетных ударов ВС РФ
Дарья Подкопова
22:51
Зачем упоротому что-то доказывать, он тут не для этого!?
ВС РФ ужесточили ракетные удары по объектам энергетики Украины: целями стали машинные залы электростанций
HonGillDon
22:51
... на Большом Каретном :)
Уроки маркетинга и оформления видеоигр от... Фаргуса
Death_Arrow
22:48
Ну есть генераторы в частях, дальше что? Речь в основном о заводах и ж/д. Как ты их от генераторов запитаешь, ты себе представляешь себе размеры и мощность такого генератора?
ВС РФ ужесточили ракетные удары по объектам энергетики Украины: целями стали машинные залы электростанций
[IRanPast]
22:47
Решаемо когда есть деньги и экономика работает, ни первого, ни второго на шенездохле нет
ВС РФ ужесточили ракетные удары по объектам энергетики Украины: целями стали машинные залы электростанций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем