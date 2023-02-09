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Вместо истребителей F-16 Англия даст Украине старые Тайфуны, которые не пригодны для боевых условий

Но это исключительно в теории, ведь пока Британия не дала своего согласия, а подготовка пилотов займёт целых 3 года
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Вчера Президент Украины совершил неожиданный визит в Лондон. До этого Зеленский побывал в США, а после планирует ещё ряд встреч. Злые языки сообщают, что есть все основания предполагать, что за всем этим стоит переговорный процесс, который ведётся в кулуарах закрытых кабинетов. Не исключается так называемый Минск-3, а громкие заявления о поддержке – это всего лишь очередной предлог для давления на Россию. Якобы, если русские увидят, что Запад готов передать Киеву не только танки, но и истребители, то станет более сговорчивым. Сложно сказать, насколько всё это соответствует реальности, но за время проведения СВО уже было несколько неожиданных поворотов, в рамках которых принимались непопулярные решения. Например, отступления из Киевской области, а также северных и восточных областей. Ну и не забывайте о Херсоне, который формально является частью России. Словом, ожидать можно чего угодно, ну а пока пресса муссирует тему накачивания Украины современной техникой.

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По мнению экспертов, всё это не больше, чем информационный шум, поскольку на пути реализации озвученных планов встанут непреодолимые факторы. Давайте к примерам. Если говорить о танках, то нужно вначале подготовить достаточное количество техников, ремонтных бригад и сотни членов экипажа. Только один танкист проходит подготовку в течение 3 месяцев, а если речь идёт о 200 машинах и больше, то потребуется как минимум 1000 специалистов различных специальностей. Где взять столько инструкторов и тренировочных танков, никто не знает, хотя первые украинские солдаты уже находятся на полигонах НАТО в восточной Европе. Но даже если в танки посадят польских наёмников, то остаётся нерешённым вопрос логистики. Танки Британии и Германии используют различные типы снарядов, и в целом очень сложны в управлении. Американцы и вовсе не готовы поставлять свои машины до конца 2023 года, ну а эксперты отмечают, что сегодня нет такой технической возможности. Предприятие в США может расконсервировать и привести в боевую готовность не больше 12 танков в месяц, а в очереди первыми стоят Польша и Тайвань. 

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Но если с танками вопрос кажется сложным, но решаемым, то с самолётами всё куда сложнее. Эксперты полагают, что парк авиации в Украине подходит к концу, а поставленные странами Восточной Европы советские образцы уже сбиты или повреждены. Вся надежда на НАТО, но пока никто не горит желанием расставаться со своей авиацией. В целом, даже поставка артиллерийских комплексов оголяет оборону, а самолёты стоят дороже и ценятся выше. Во время встречи с Зеленским премьер Британии уверенно заявил, что самолёты Украине дадут, вот только не уточнил какие и когда. По данным местных журналистов, ссылающихся на высокопоставленных чиновников, Англия испытывает острую нехватку авиации. Сегодня стране нужны десятки штурмовиков, которые просто негде взять. Все контракты расписаны на годы вперёд, а угроза войны только провоцирует покупателей на мировом рынке. Мало того, даже если Британия будет ощущать давление со стороны США, то не сможет предоставить F-16 и тем более F-35, отделается Eurofighter Typhoon.

На самом деле это неплохой самолёт четвёртого поколения, обладающий высокими показателями маневренности. Эксперты полагают, что благодаря постоянным модификациям и гибкой базе, истребитель способен оставаться актуальным ещё несколько десятков лет, вот только Киев получит не боевые Тайфуны, а учебные, которые используются исключительно для тренировочных целей. Даже эта поставка может не состояться, ну а указанные выше самолёты не боевые, поэтому не смогут быть задействованы против России. Комментирующие слова Сунака (премьер Англии) эксперты издания Sky News и другие аналитики уточняют несколько деталей. Прежде всего журналисты (например, издательства The Telegraph) полагают, что опасность эскалации конфликта с Москвой слишком велика, поэтому никаких самолётов Украина не получит. Но задача ведь не в том, чтобы поставить истребители Киеву, ведь сегодня на кону ослаблении России, а на это можно немного потратиться. Предполагается, что уже вскоре украинские пилоты начнут проходить тренировки на американских или европейских самолётах. 

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Новость преподнесут как ещё одну победу Запада над Россией, но в реальности речь снова об информационном шуме. Дело в том, что на подготовку экипажа Typhoon уходит от двух до трёх лет. При этом пилотов берут не с нулевыми знаниями, а уже способных управлять другими типами летательных аппаратов. Где Киев возьмёт пару сотен ассов для переобучения на Тайфунах, большой вопрос, ну а сроки вы сами видели. Сомнительно, чтобы СОВ длилось так долго.

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