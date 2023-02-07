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Многие эксперты называют Leopard 2 самым лучшим танком на планете. Стоит учитывать, что мнения на этот счёт разнится, но есть все основания полагать, что немецкая кошка действительно обладает внушительным потенциалом, оспорить который будет крайне сложно. При этом, когда речь идёт о наиболее мощном танке, то всегда есть некоторые условности. Пожалуй, действительно современно можно считать модификацию Leopard 2А5 и выше, вот только половина всех машин на боевом дежурстве - это старые танки четвёртой серии и ниже. Реальной мощью обладают машины Leopard 2А6, но делиться такой техникой пока европейцы не намерены. Можно долго перечислять все плюсы и минусы немецкой машины, но всегда останутся те, кто посчитает сравнение неверным, а выводы ошибочными. Именно поэтому эксперты предлагают сравнивать танки не по голым характеристикам, а исходя из того, где им предстоит вести бой в реальных условиях.

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Поставки Leopard 2 в Украину - дело решённое, а споры ведутся относительно сроков и количества, ведь не все заявившие доноры готовы поставить танки в ближайшие месяцы. Кто-то ссылается на необходимость проведения модернизации и ремонтных работ, тогда как другие увязли в правительственных дебатах. Поскольку какая-то часть немецких кошек в Украину всё же прибудет, самое время оценить, что ждёт такие машины. Прежде всего стоит понимать, что придётся пересматривать логистику, ведь снаряды для Leopard 1 и Leopard 2 не совместимы между собой. Точно такая же ситуация и с британским Challenger 2, а американский Abrams и вовсе работает на реактивном топливе. Но и этот вопрос решается, тогда как проблема прохождения танков по пересечённой местности остро стоит на повестке дня. Дело в том, что советский Т-72, а также более новый Т-90 имеет вес около 45 тонн, что позволяет ему проходить через множество гражданских мостов. Заявленная масса Leopard 2 стартует с 62 тонн, вот только последние модификации (включая А5) ощутимо утяжелили танк, а некоторые наиболее прокачанные машины могут весить свыше 70 тонн.

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Точно такая же ситуация и с Abrams, ну журналисты Newsweek (ссылающиеся на военных экспертов НАТО) уверяют, что логистическая система Украины не готова к приёму немецких и американских танков. По мостам тяжёлая техника не пройдёт, а понтонные переправы советского образца заточены для переброски на другой берег танков весом до 50 тонн. Это значит, что потребуется перевозить технику при помощи железнодорожных составов, а это крайне рискованно, поскольку несёт высокие риски удара с воздуха. Не лучше дела обстоят и с дорогами. Дело в том, что кратковременно западные танки могут разгоняться до 70 километров, но всё это показатели, которые актуальны для ровных европейских дорог. Весной в Украине идут дожди, а многие населённые пункты вообще не соединены между собой трассами. Между ними лежит асфальт, проложенный ещё при Сталине, а значит скоростные показатели Leopard 2 будут намного ниже заявленных значений. Стоит также учитывать, что российские компании уже начали предлагать бойцам награды за уничтожение и захват немецких машин. Похоже, российские солдаты джут появления Leopard 2 не меньше, чем Зеленский.

Ну и совсем уж огорчили журналисты Financial Times, которые пообщались с представителями компании General Dynamics. Напомним, американские танки не производятся, а большая часть находится на хранении. Если возникает необходимость поставить какое-то количество машин союзникам, то их расконсервируют, а после проводят модификацию. В случае с Украиной ожидается даунгрейд. Так, танки лишаться урановой брони, а также части систем, которые считаются критическими и даже секретными для американского командования. Так вот, только General Dynamics может осуществлять подобные работы, а контракты этой компании распланированы на несколько лет. Как оказалось, именно там происходит модернизация и переоснащения Abrams для Польши и Тайваня. После того как сонный Джо заявил о том, что отдаст 31 танк Киеву, руководство General Dynamics обратилось в Пентагон и Белый дом с запросами, но пока не получило никакого ответа. Всего компания может выпускать не больше 12 танков в месяц, а пока не совсем ясно, кого из заказчиков нужно подвинуть, и вообще будут ли поставки в Украину.

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Но и это не всё, ведь представители General Dynamics уверяют, что с поставками в Польшу и Тайвань всё относительно просто. Обе страны уже получили запасные части и имеют квалифицированных техников и подготовленные экипажи. В Украину придётся поставлять всё с нуля, а значит потребуется значительно больше времени. Несложно догадаться, что озвученные сроки поставки (конец 2023 года) являются оптимистичными, поскольку в реальности на подготовку машин и запасных частей может уйти полгода, а в очереди стоят поляки. Неясно, захотят ли эти ребята подвинуться ради общего дела или укажут Киеву на конец в очереди. Что до Тайваня, то это ещё одна головная боль США, которая грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Китаем.