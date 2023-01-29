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В США планируют снять непробиваемую урановую защиту с танков M1 Abrams перед отправкой в Украину

Всего у США больше 4 тысяч танков с урановой защитой, но делиться ими с Украиной американцы не намерены
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С начала СВО прошло уже больше 11 месяцев, а предпосылок для завершения спецоперации нет. Дипломатические переговоры отвергнуты, а уже вскоре состоится очередная эскалация конфликта. Как вы могли слышать, весной в Украину прибудут танки стран НАТО. Судя по всему, вначале появятся польские PT-91 Twardy. Это модификация советского Т-72, который долгое время поставлялся странам Варшавского договора. Всего будет поставлено 60 машин, ну а следом подтянутся немецкие кошки. Сложно сказать, сколько Leopard 2 в итоге достанутся Киеву, поскольку переговоры ещё идут, а некоторые страны обдумывают риски. Не исключено, что машин будет больше сотни, ну а американцы поставят 31 M1 Abrams. Судя по той информации, что курсируют в прессе, машины могут появиться к концу лета или даже позднее, а вот британские Challenger 2 заглянут на огонёк гораздо раньше. Британцы сильно опасаются, что русские захватят один или несколько танков, а после приступят изучению английских секретов. 

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Ситуация сложная, ведь лишить машины электроники – это сделать её уязвимой, а поставить в полном комплекте – подвергнуть риску собственную военную промышленность. Такие же мысли посещают и Макрона, который упрямо не желает соглашаться на поставки в Украину своих AMX-56 Leclerc. События следующих месяцев будет кто и сколько готов отдать танков из своих военных баз Зеленскому, ну а пока гадать об итоговом количестве бесполезно, ведь многие союзники США не сказали своего последнего слова. А вот сами янки ведут себя крайне непоследовательно. Никто не скрывает, что именно американские специалисты создали единую сеть ПВО в Украине, а также активно снабжают ВСУ информацией о передвижении российских войск. За ситуацией следят не только военные, но и гражданские спутники, а в чёрном море, над Польшей и Румынией кружат самолёты-шпионы. В Киев регулярно заглядывают высокопоставленные чиновники различных секретных управлений, ну а об охране Зеленского не слышал только глухой. Это значит, что именно США можно назвать основными бенефициариями всех громких событий в Украине, а сами американцы постоянно увеличивают поставки оружия и боеприпасов, не давая огню войны погаснуть. 

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Задержка поставок танков сильно огорчает власти Украины, но это не единственный повод переживать, ведь M1 Abrams прибудут без своего главного козыря в виде урановой брони. Если вы не в курсе, то танки с такой защитой появились ещё в 1988 году в рамках модификации М1А1НА. Использовалась секретная броня, в которой применялся обеднённый уран. Согласно официальным данным, лоб и башня танка оказались непробиваемыми для большинства советских снарядов, включая кумулятивные и подкалиберные, а также находящиеся в арсенале управляемые ракеты. Более продвинутая версия брони в модификации М1А2 появилась в 1992 году, а по бронированию на тот момент это был самый мощный танк на планете. С 1999 года пошла в серию модификация М1А2 System Enhancement Package (SEP), которая отличалась от предшественниц тем, что танк стал просто непробиваемым, а на данный момент нет ни одного танка, способного поразить американца в лоб. 

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Так вот, эксперты The Military Balance предоставили данные по количеству M1 Abrams на конец 2022 года в США. В модификации М1А1 в наличии 650 танков, в модификации М1А2 SEP v.2 – 1600 единиц и М1А2 SEP v.3 – 390 единиц. Все эти танки прошли глубокую модификацию электроники и брони, но есть ещё порядка 3450 М1А2 и М1А1 со всё той же урановой бронёй, находящиеся на хранении в законсервированном состоянии. Количество внушительное, а учитывая действительно впечатляющие характеристик системы защиты, можно говорить о том, что США серьёзно подготовились к любому наземному конфликту. Известно, что M1 Abrams продавался на экспорт, а некоторое количество машин есть у Кувейта, Морокко, Саудовской Аравии и других стран. Уже скоро танк приедет в Польшу, вот только американцы перед отправкой снимают хвалёную урановую броню, навешивая менее защищённую систему. В Украину приедет именно модификация М1А2, но также без уранового бронирования. Причина лежит на поверхности, ведь есть высокая опасность того, что танк попадёт в руки российских военных, после чего отправится на исследования инженеров в Москву.

Танки с высоты птичьего полёта

Эксперты отмечают, что танки с боевого дежурства снимать не будут, а значит для передачи Киеву придётся расконсервировать резервы. Как вы уже поняли, в загашнике у янки тысячи машин, но ключевая проблема кроется в том, что прежде чем танк вернуть в строй, требуется снять ту самую урановую броню и часть секретного оборудования, доступного только самим американцам. И вот здесь могут возникнуть проблемы, поскольку есть только одно предприятие, способно заменять защиту M1 Abrams на полудинамическую EAP (Export Armor Package). Предприятие General Dynamics находится в штате Огайо в городе Лима и сильно перегружено заказами. Теоретически, за месяц можно переоснастить 12 танков, вот только там в очереди стоят Польша и Тайвань, поэтому сроки поставки в Украину могут быть сильно сдвинуты. Вообще с урановой бронёй всё очень секретно. Например, командир экипажа имеет специальное предписание, которое расписывает его действия в боевых условиях. Так, если вдруг в корпусе танка появится пробоина от вражеского снаряда, то следует как можно скорее залатать её листом стали или подручным средствами, скрывая от посторонних глаз урановый наполнитель. Ну а в случае поражения танка удалённым снарядом, аналогичные действия совершает обученный специалист со специальным допуском. Словом, всё лучшее янки оставят себе. 

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