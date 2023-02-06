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Немецкие солдаты перешли на тренажёры после того, как Германия сняла танки Leopard 2A6 с базы НАТО
После того как правительство Германии решило отдать танки Украине, немецким солдатам не на чем тренироваться
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Стоит понимать, что единого мнения на поставки танков в Украину среди западных политиков и политологов нет. Наиболее радикально настроенная часть элит требует поставить в Киев самую современную технику, тога как другие и вовсе говорят о необходимости использования армий стран НАТО для ударов по России. Есть и более разумные высказывания в рамках которых предлагается дистанцироваться от конфликта, а некоторые открыто предупреждают о негативных последствиях. Нет никаких сомнений, что ЕС сделал ставку на Украину, не только желая поражения России, но и мечтая о расчленении государства с целью получения доступа к дешёвым ресурсам. Поставки танков – это только начало, ну а иногда из Европы всё же доносятся голоса разума, способные остудить пыл проплаченных патриотов и горячих голов по обе стороны океана. 

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Особый интерес вызывает информация, согласно которой поставки танков принесут Киеву массу проблем. Почитать об этом вы можете по ссылке, а эксперты даже не представляют, как украинские военные наладят логистику, находясь под постоянным обстрелом. Как оказалось, не только M1 Abrams и Challenger 2 имеют массу проблем, ведь есть ещё Leopard 1. Неясно, сколько в итоге Германия поставит таких танков. На складах пылится больше 160 машин, но реально ввести в строй можно только некоторые из них. Местная пресса уверяет, что к части танков нет деталей, а возможности для запуска в производства двигателей и других запчастей нет и не предвидится. При этом танки Украине нужны были уже вчера, вот только пока немецкие власти не могут решить, откуда взять 100 миллионов долларов, который пойдут на восстановление первой партии Leopard 1. Пока источник финансирования не найден, эксперты констатируют, что снарядов для немецких танков очень мало, а главная проблема состоит в 105-мм пушке. Даже по сравнению со старым Т-64 данный ствол показал себя весьма посредственно, а последующие модернизации позволили увеличить точность, но никак не сказались на пробитии и скорострельности. В результате боеприпасы к нарезной пушке не выпускают уже несколько десятилетий, а сами танки если и используются, то исключительно в качестве тренировочных машин. Полностью модернизированный Leopard 1А5 способен составить конкуренцию Т-72, но советская машина отлично знакома украинским танкистам. А вот немецкая кошка выполнена в совершенно другой парадигме, поэтому требует не только иного подхода к обслуживанию, но и совершенно другого типа управления. Словом, не всё так просто, как кажется на первый взгляд. 

Ну а пока немецкие политики жертвуют пешками, пытаясь взять реванш от поражения во Второй Мировой, обычные танкисты бьют тревогу. По данным издания Military Watch, совсем недавно министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в 203-й танковый батальон, расквартированный в Литве. Именно там на боевом дежурстве находились 14 Leopard 2A6, которые уже перемещены в Польшу с целью дальнейшей транспортировки в Украину. Министр заверил прессу, что все танкисты осознают важность происходящего, поэтому с пониманием отнеслись к передаче танков Киеву. Борис Писториус отметил, что у танкистов сердце обливается кровью, ведь им пришлось расстаться с машинами, которые для них были очень важны, но в данном случае общая цель куда важнее. Как мы уже писали выше, цели немецкого правительства открыты, поэтому нет никаких сомнений, что там снимут последнюю рубашку, если будут уверены, что это навредит русским. Хотя, пока получилось не очень. Журналисты Military Watch поговорили с местными бойцами 203-й танкового батальона и пришли к выводу, что технику ни в коем случае нельзя было снимать с боевого дежурства. 

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Как говорят сержанты немецкой армии, все 14 машин использовались для постоянных тренировок, которые позволяли поддерживать навыки управления сложными танками на высоком уровне. После того как все 14 штук Leopard 2A6 покинули базу, тренироваться стало не на чем. Теперь приходиться запускать компьютерные тренажёры, которые даже близко не соответствуют опыту реальных танков. Стоит отметить, что долгое время 203-й танковый батальон был основой базы НАТО в Литве. Именно на плечи 550 немецких танкистов (включая ремонтные бригады и офицеров) ложилась задача обороны всего Прибалтийского региона. Ну а теперь база потеряла часть самых боеспособных машин, оголив защиту в самый неподходящий момент. Неудивительно, что немецкие сержанты нервничают, ведь в танке всё они чувствовали себя более уверенно. 

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#военные технологии
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