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Почему британские Challenger 2 – это балласт, а танки Leopard 2 и M1 Abrams – нерешаемая проблема
Изучаем мнение экспертов издания Business Insider
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Факт передачи танков Киеву – это решённый вопрос, а главной интригой остаются только сроки. Пресса сообщает, что якобы первый Leopard 2 уже вылетел из Канады. Может и так, но подобные заявления скорее похожи на рекламную компанию, тогда как реальные боевые действия далеки от маркетинга и красивых обложек. По мнению экспертов, одна из ключевых проблем с немецкими кошками заключается в том, что они распределены между несколькими странами, а значит находятся в разном техническом состоянии. Мало того, налицо различные модификации, а в целом в танках должны быть танкисты. А вот это уже проблема, ведь требуются не только те, кто сможет управлять машиной, но и ремонтировать её в условиях боя. Получается, что нужны высококлассные специалисты, знающие каждый винтик Leopard 2, а на это нужны годы и даже десятилетия, а значит неопытные ремонтники окажутся не способны решать сложные задачи за небольшой промежуток времени. 

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Для сотни танков нужно подготовить как минимум 400 танкистов, но лучше в 2 раза больше, ведь человеческий фактор никто не отменял. По мнению журналистов Business Insider, с приходом в Украину танков стран НАТО, проблем у местных солдат станет на порядок больше. Прежде всего нужно понимать, что танкист, который научился управлять советским Т-72, без проблем пересядет на модернизированную машину, а после сможет быстро овладеть навыками управления Т-90. Многие месяцы украинские танкисты получали старые танки из запасов стран Варшавского договора, поэтому машины после технического смотра могли тут же идти в бой. А вот с иностранными машинами такое не выйдет. Начнём с того, что M1 Abrams, Challenger 2 и Leopard 2 используют различные типы снарядов. Это значит, что вначале начнутся сложности с логистикой, ведь потребуется не только ввезти снаряды в Украину, но и точечно распределить их по тем или иным базам. Особенно всё плохо с Challenger 2, поскольку танк оснащён 120-мм гладкоствольным нарезным орудием, то к нему не подходят другие снаряды. Мало того, британская пушка крайне капризна, а значит гораздо проще не вводить её в бой, используя на отдалённых рубежах, как символ поддержки со стороны братской Англии. 

Современные танки работают на дизеле, но M1 Abrams потребует реактивного топлива, которое фигурирует под названием JP-8. Можно попытаться обойтись без такого топлива, вот только в этом случае газотурбинный двигатель американской машины не сможет разогнать тяжёлый танк до заданной скорости. Машина и без того не самая быстрая, ну а в случае соблюдения всех технических норм, топливо JP-8 для M1 Abrams придётся доставлять отдельно. Возвращаясь к техническому обслуживанию, нельзя не заметить, что Leopard 2 крайне капризен, а в ходе реальных боёв в Сирии он не показал каких-либо выдающихся достижений. Повстанцы жгли танки с помощью самодельных комплексов, а M1 Abrams в Ираке гибли десятками. Всё это не означает, что Украине передают плохие машины. Скорее нет, вот только вся эта техника годами и даже десятилетиями проходила обкатку в тех или иных странах, где военные нашли к ним оптимальный подход. Логистические цепочки выстроены, но там всё функционирует в мирных условиях, тогда как киевским властям придётся решать множество проблем под постоянным огнём артиллерии и опасности удара с воздуха. 

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Есть мнение, что первая масштабная поставка будет состоять из старых Leopard 1. Почитайте об этом подробнее, ну а мы отметим, что представители компаний Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau (FFG) готовы взять на себя задачу ремонта 160 танков, находящихся на хранении в Германии. Якобы, всего на складах в наличии 187 машин, но часть не имеет тех или иных ключевых агрегатов, а по итогам полного ремонта и модернизации количество боеспособной техники и вовсе может снизиться. Представители немецких компаний утверждают, что некоторые танки находятся в отвратительном состоянии, при этом наладить производство деталей не представляется возможным. Но проблема даже не в этом, ведь обе компании никак не могут понять, кто же им заплатит за ремонт. Правительство Германии никуда не спешит, явно затягивая время, поэтому в первых рядах в Украину прибудут несколько десятков машин. Перспективы отправить больше сотни имеется, но воспользуется ей Шольц, большой вопрос. 

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#сво #военные технологии
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