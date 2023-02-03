В Украину прибудет самая продвинутая модификация немецкого танка

Сложно сказать, когда первые немецкие танки прибудут в Украину. Решение о поставке Leopard 2 было принято недавно, а сроки варьируются от весны 2023 года, до осени и даже зимы. Эксперты отмечают, что задача довольно сложная, поскольку потребуется не только собрать бронированные машины у нескольких европейских стран, но и привести их в состояние боевой готовности. А с этим всё куда сложнее, ведь многие страны НАТО ни с кем не планировали воевать, используя немецких кошек в качестве тренировочных машин. Какую-то часть удастся вернуть в строй быстрее, тогда как другие потребуют модернизации и замены ключевых узлов. Ещё сложнее стоит задача перед американцами, которые планируют снять урановую броню с M1 Abrams, а также сделать небольшой даунгрейд электроники. Эксперты поясняют, что в США опасаются, что танки попадут не в те руки, что позволит России получить доступ к секретным технологиями, о которых положено знать только партнёрам по НАТО.

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Список поставок длинный, но пока ни одна страна даже не приступила к поставкам, а немцы и вовсе сокрушаются, ведь на обучение одного экипажа потребуется два месяца. Это значит, что даже если украинские танкисты уже выехали в Польшу или Германию, то в лучшем случае Leopard 2 прибудут в Киев в апреле. Похоже, Шольц вместе с Бербок как следует помели по сусекам, поскольку сегодня стало известно о том, что Германия приняла довольно спорное решение о передаче Киеву сразу 88 танков Leopard 1. Якобы, все машины будут сняты с запасников, а значит на этот раз помощь партнёров не понадобится. Сам танк мы рассмотрим ниже, а пока отметим, что у немцев возникла неожиданная проблема, которая может помешать передаче машин, либо сделает их бесполезными.

Всё дело в том, что на складах находилось 60 тысяч снарядов к Leopard 1, вот только половина была уже передана Украине, а после благополучно израсходована. Судя по всему речь идёт об использовании боеприпасов в немецких САУ, но информации на этот счёт нет. Какое-то время назад Германия по каналам Министерства обороны обратилась к Бразилии, где числится достаточно снарядов для ведения долгой войны на немецких кошках, вот только власти южноамериканской страны отказались от любых контактов на тему поставок оружия Украине. Собственное производство остановлено, а значит Шольц попробует договориться с другими государствами, где старые Leopard 1 есть в наличии. Одновременно с этим планируется поставка сразу 15 САУ Gepard. Что любопытно, ранее Германия продала самоходки в Катар, а теперь снова готова их купить во благо мира в Украине. По данным немецкой прессы, Берлин уже не производит снаряды для указанной выше техники, поэтому планирует закупить у Катара не только САУ, но и боеприпасы к ним. Похоже, власти германии полагают, что развернуть собственное производство значительно дороже, чем потратить несколько десятков миллионов евро на лежащие без дела боеприпасы. Официального ответа от Катара пока не последовало.

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На первый взгляд кажется, что Leopard 1 безнадёжно устарел, поскольку производство его началось в далёком 1965 году. Согласимся, что первые машины не отвечают современным требованиям и не смогут выполнять задачи в реальном сражении, вот только за десятилетия Leopard 1 прошёл 5 модификаций. Например, версия А4 комплектовалась башней с повышенным уровнем защиты, а также более точным прицелом и полностью компьютеризированной системой управления огнём. Был добавлен стабилизатор основной пушки, а в результате увеличения веса до 42.4 тонны пришлось заменить двигатель на турбированный агрегат мощность. 830 л.с. Было это в далёком 1974 году, а на тот момент ничего похожего в СССР не было, поскольку серийный Т-72 уступает модернизированному Leopard 1А4. Но на этом улучшения не завершились, ведь в 1987 находящиеся в строю танки получили финальную модификацию А5, в результате которой Leopard 1А5 комплектовался полноценной компьютерной системой наведения от более современного Leopard 2. Были добавлены тепловизор и лазерный дальномер, а также много чего другого. По мнению немецкой прессы, в Украину прибудут танки в самой совершенной комплектации Leopard 1А5, поэтому стоит считаться с тем, что это серьёзный противник. Ну а учитывая поставку в большом количестве, 88 машин могут оказаться проблемой на одном из участков фронта. Эксперты полагают, что модернизированный Т-72 способен составить конкуренцию немецкой кошке, но не имеет перед ним видимых преимуществ. При этом в пользу Leopard 1А5 играет высокая точность, тогда как российский танк более манёвренный и обладает внушительной скорострельностью.