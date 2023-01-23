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Макрон назвал три ключевые причины, мешающие передаче французских танков AMX-56 Leclerc в Украину
Судя по всему, Шольц и Макрон ищут причины, пытаясь отдалить неизбежное
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Ещё неделю назад казалось, что отправка немецких Leopard-2 в Украину – не только дело решённое, но и лично одобренное руководством Германии. Перед большой сходкой в Рамштайте стало ясно, что Шольц упирается. Канцлер юлит, не желая вступать в дебаты с журналистами, а все попытки выбить из него вразумительные ответы заканчиваются ничем. Эксперты пытаются понять, в чём же причина такой несговорчивости, делая смелые и не очень выводы. Сложно сказать, что больше тревожит немцев: политика или экономика. Как вы могли слышать, ещё год назад Россия поставляла больше 40% газа и немалую часть нефти, тогда как сегодня чёрное золото уходит к другим покупателям, а потоки газа и вовсе ограничены. Аналитики уверяют, что на конец марта газовые хранилища Европы будут заполнены больше чем на половину, но произойдёт это не потому, что местные жители экономили. Главная причина в тёплой зиме. Вот только никто не сказал, что природа не может преподнести сюрприз в следующем году, поэтому в Германии не хотят рубить все связи с Москвой. 

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Ну и политические игры никто не отменял. В США однозначно заявили, что Украина не получит M1 Abrams. Местная пресса уверяет, что танки слишком сложные, а значит для обучения управления такой машиной требуются месяцы. Кроме того, янки и вовсе заявили, что войны выигрывают не танки, а люди, а значит украинцам нужно крепиться. Что бы это не значило, но пока никаких Leopard-2 и тем более M1 Abrams в Киеве не увидят. Ну а пока эксперты пытаются понять позицию Шольца, в New York Times появилась любопытная статья, авторы которой ссылаются не только на позицию руководства Германии, но и на многочисленные опросы внутри страны. Как оказалось, рядовые любители ливерной колбасы категорически против того, чтобы немецкие танки появились в Украине. Возможно, политические игры имеют значения, но историческая память даёт о себе знать, ведь в Германии не хотят повторять опыт своих дедов и прадедов, переходя границы и ввязываясь в войну, выиграть которую Берлин не в состоянии. Кстати, именно вчера зашла речь о новой доктрине безопасности Германии. Формулировки там расплывчатые, но суть сводится к тому, что страна нуждается в сильной армии. Похоже, Четвёртый рейх поднимает голову. 

Ну а вчера (в воскресенье 22 января) состоялась встреча между Шольцем и Макроном. О чём конкретно беседовали лидеры двух стран, остаётся загадкой. Скорее всего парни долго жаловались друг другу на Россию, которая уже много столетий не даёт жизни обычным немцам и французам. Мало того, что русские заняли все рыбные места, так ещё и не хотят делиться своими богатствами бесплатно. Словом, переговоры были плодотворными, а по итогам встречи состоялась пресс-конференция. Похоже, внутренних проблем у Германии и Франции нет от слова совсем, поскольку журналисты сосредоточились на вопросах о поставках танков. Шольц юлил, а вот Макрон сделал несколько заявлений. Как оказалось, пресса требует от Франции отдать украинцам AMX-56 Leclerc, на что Макрон заявил, что окончательного решения не принято. Якобы, сегодня командование вооружёнными силами изучает варианты, но есть несколько условий, выполнение которых может ускорить поставки французских танков. 

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Прежде всего танки не должны привести к эскалации конфликта. Звучит странно, ведь тяжёлая бронированная техника нужна не для защиты, а для прорыва, а значит пару десятков AMX-56 Leclerc в итоге превратятся в сотни жертв по обе стороны фронта. Кроме того, Макрон полагает, что танки не должны просто расползтись по линии фронта, а значит от них требуют конкретных достижений, а эффект должен быть существенным. Неясно, как соотносится первое и второе, поскольку в случае контрнаступления с использованием французских танков потери неизбежны. Ну и самое главное, о чём поведал Макрон, заключается в том, что передача танков не должна привести к ослаблению французской армии. Якобы, министр обороны прямо сейчас думает над решением сложного пазла, поэтому пока давать тех или иных обещаний не стоит. После интервью журналисты были разочарованы, ну а Макрон напомнил, что обещал поставить на Украину танки AMX 10-RC. Речь идёт о колёсных машинах с высокой маневренностью. По идеально ровным дорогам Франции такие танки гоняют на высоких скоростях, но по бездорожью Донбасса весной будут передвигаться с большим трудом. 

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#политика #война
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