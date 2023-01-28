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Сложно сказать, сколько танков стран НАТО в этом году приедет на Украину. Список достаточно большой, а в нём есть не только немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, но и американские M1 Abrams, а также французские AMX-56 Leclerc. Макрон пока не дал согласия на поставки, но мы с вами прекрасно понимаем, что Францию никто не будет спрашивать, ведь Германия покорно склонила голову и разрешила всем странам, владеющим Leopard 2 передавать их в Украину в любом количестве. Есть в списке довольно экзотические PT-91 Twardy. Почитать о польской машине вы можете по ссылке, ну а пока самое время обсудить, когда танки вообще прибудут в Украину, и насколько опасны они для российской армии.

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Несмотря на то, что Киев в последние дни буквально купается в лучах славы, Зеленский недоволен. Как оказалось, президента Украины смущает позиция США. Выяснилось, что янки не спешат с передачей танков и могут тянуть с этим событием достаточно долго. В итоге Зеленский признал, что 31 танк M1 Abrams может появиться к августу, вот только это уже будет слишком поздно. Неясно, для чего поздно, но в любом случае делать выводы по срокам стоит из вполне конкретных заявлений руководителей европейских стран. К примеру, Шольц отметил, что обучение украинских танкистов начнётся в ближайшее время, тогда как министр иностранных дел Анналена Бербок и вовсе считает, что машины могут быть поставлены уже в марте. Эксперты констатируют, что на обучение экипажа требуется как минимум 2 месяца, а значит какое-то количество Leopard 2 действительно может появиться к концу марта. Это же можно сказать и о британских Challenger 2. Польские машины не требуют переобучения, поэтому могут заявиться на фронте и раньше, ну а с американцами вообще ничего неясно. Теоретически, есть возможность поставить танки до конца весны, но захотят ли это делать американцы, большой вопрос.

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Leopard 2А4

Эксперты полагают, что поставки и вовсе могут отложить по вполне конкретной причине. Известно, что Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams представляют собой тяжёлые танки, которые крайне медлительны и способны сносно передвигаться по пустынной местности или хорошим дорогам. В апреле в Украине будет распутица, поэтому тяжёлые машины начнут вязнуть в грязи, ну а вытащить их из плена просто нечем. Ещё хуже ситуация с мостами, ведь потребуются специальные мостоукладчики, но и их у Киева тоже нет. Выходит, что требуется не только обучить танкистов и ремонтные бригады, но и наладить поставки сопутствующего оборудования, без которого по украинской грязи не пройти. Но даже если представить, что будут проложены специальные дороги (чего не делалось даже для гражданского населения), то ожидаемого танкового боя не предвидится. Так, медлительный Challenger 2 пробивается даже Т-72 с дистанции от 2 километров, точно как и немецкие Leopard 2. При этом оба танка обладают точными пушками, поэтому будут использоваться как мобильные орудия для нанесения ударов с расстояния свыше 2.5 километра.

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Leopard 2А4

Ближе неповоротливые машины уже становятся лёгким мишенями для проворных российских танков, поэтому пускать в бой всё своё богатство в Украине не будут. Но даже не это главная проблема, ведь есть конкретные факты, свидетельствующие о надуманности мифа о несокрушимой броне танков стран НАТО. Так, Leopard 2А4, которые намерена передать Польша, уже участвовали в Сирии, где с помощью российского «Корнет-Э» были сожжены 10 таких танков. Учтите, что это официальная версия Германии, поэтому в реальности сгоревших танков может быть больше. Злые языки и вовсе уверяют, что немецкая техника была уничтожена старыми советскими «Малютками» и «Фаготами», а хвалёная броня немецких кошек оказалась настолько неэффективной, что турецкое командование резко сократило количество танков в опасных зонах, а в итоге Leopard 2A4 превратился в ещё одну мобильную огневую позицию, которая била по противнику за спиной пехоты и плотного прикрытия с воздуха. Точно тоже можно сказать о модифицированных Abrams M1A2S и Abrams M1A1M. Известно, что только последние потеряли 23 танка из 146, а виновниками числятся всё те же российские противоракетные установки. Учтите, что в обоих случая на стороне Leopard и Abrams была мощная поддержка с воздуха, тогда как Украина фактически потеряла своё воздушное пространство и изредка совершает кратковременные полёты, теряя оставшиеся самолёты пачками.

Leopard 2A4

Это значит, что немецкие и американские танки станут отличной мишенью для вертолётов, которые могут бить с комфортного расстояния, не залетая в пространства для ответного удара. К примеру, можно использовать «Штурм-В», «Атака-В» и дальнобойный «Вихрь-М». Дистанция удара достигает 10 километров, тогда как бронебойность превышает 1000 мм. ПТРК «Хризантема-С» вооружён так называемым тандемно-кумулятивным боеприпасом 9М123, который прошивает броню до 1200 мм, а главными минусом такого комплекса считается громоздкость. Не менее опасны для немецких кошек самоходные ПТРК «Штурм-С» и «Штурм-СМ». В таких системах применяется ракета 9М120 «Атака», пробивающая броню до 950 мм. На самом деле список неполный, ну а эксперты отмечают, что главная проблема поставляемой техники даже не полное отсутствие динамической брони, а небольшое количество. Кроме того, выучить танкистов обращаться со сложными танками почти нереально. Машины созданы по стандартам НАТО и незнакомы украинским солдатам. Ну и стоит учесть, что украинские солдаты – это обычные мужики, которые ещё вчера доставляли пиццу, или сидели за компьютером в офисе.