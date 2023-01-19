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В США считают M1 Abrams слишком сложным для украинских танкистов – американские танки едут в Польшу
Пока Украина не получит от США современных танков, вертолётов и самолётов
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Уже завтра станет ясно, на какие жертвы готова пойти Европа, всё более явно участвующая в противостоянии на территории Украины. До недавнего времени страны НАТО не желали говорить о передаче Киеву танков и многих других видов наступательного оружия, но настойчивость США даёт о себе знать. В итоге уже вскоре в Украину не только приедут 50 Bradley и 40 Marder (бронированные автомобили из США и Германии), но и полноценная батарея Patriot. Сегодня официальный Киев уверяет, что заявлена передача сразу трёх батарей, ну а более точные данные мы получим по итогам встречи в Рамштайне. Именно там станет известна судьба польских Leopard-2 и британских Challenger 2. Не так важно, что количество танков на первых порах мизерно, ведь в Европе стоят без дела сотни машин, которые могут быть отправлены на Донбасс в очередном демократическом угаре в поддержку мира. Если у вас есть время, вы можете почитать больше об уже переданном в Украину оружии в нашем материале, ну а мы пойдём дальше. 

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Как вы могли слышать, в последнее время американские политики всё чаще предлагают передать Украине M1 Abrams. Это самый современный танк, стоящий на вооружении США и ряда других стран. Нужно понимать, что за несколько десятилетий машина претерпела значительных изменений, тогда как где-то на складах пылятся первые модификации, которые даже близко не могут считаться современными. Очевидно, что если танки и решат передать, то только старые, поскольку в настоящее время Америка ведёт зачистку складских запасов, используя тему войны как отличный предлог для выделения дополнительных денег на перевооружение. Казалось бы, встреча в Рамштайне – самое лучше время для заявления о передаче M1 Abrams, вот только в Пентагоне так не считают. По словам Колина Кола, занимающего пост замминистра обороны по политическим делам, американские танки очень сложны в управлении. Мало того, что у них есть реактивный двигатель, так учиться управлять им очень трудно. M1 Abrams дорогой, а пока нет никакого смысла передавать Киеву такой танк. Что любопытно, такое заявление Колин умудрился сделать сразу же после возвращения в Америку из Украины. Неясно, о чём этот парень беседовал с Зеленским, но в итоге замминистра решил, что местные вояки просто не в состоянии обучиться управлению таким сложным танком. Поскольку никаких комментариев со стороны Киева не поступало, то можно сделать вывод, что там сделали вид, что ничего не случилось и на этот раз не стали ругать Америку за её жадность. 

Ну а совсем недавно в американской прессе стали мелькать статьи, авторы которых уверены в скорой передаче Киеву вертолётов Apache. Обычно всё происходит следующим образом: в Твиттере появляется сообщение от неизвестного инсайдера, который ссылается на проверенные источники и доносит до публики какую-то шокирующую новость. В данном случае передачу вертолётов или танков. К делу подключаются журналисты, а в итоге никто уже и не помнит, кто был первоисточником, ведь все ссылаются друг на друга, а обыватель просто не может себе представить, что такие крупные и уважаемые издания будут врать. Например, в одном из таких сообщений сказано, что США намерены передать Украине неназванное количество вертолётов Apache в самой продвинутой модификации AH-64E. Мало того, к ним прилагаются ракеты AGM-114 Hellfire. Отмечается, что речь идёт о высокоточных боеприпасах, способных поражать цели на больших дистанциях. Обнаружить концы сложно, но новостью поделились журналисты The Newsweek, Mirror и даже Sky News, при этом все ссылаются на авторов канала Ukraine Battle Map в Твиттере. 

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Похоже, пока янки не настроены на передачу своих танков и авиации в Украину. Не стоит думать, что такой факт исключён, но можно предположить, что вначале США предпочтут выжать всё из Европы и только после этого будут готовы поделиться своими стратегическими запасами. Точных данных на этот счёт нет, ну а пока Киев останется без американских танков и самолётов. На этом фоне крайне любопытно выглядит отправка в Польшу сразу 100 AH-64 Apache, которые разместят на границе с Россией и Украиной. Речь конечно же о защите мирного неба, ну а мы с вами помним, что прямо сейчас Америка перебрасывает в Польшу и Прибалтику тысячи танков M1 Abrams и бронемашин M2 Bradley. Всё это значит, что резерв для помощи Украине огромен, а поставки в любой момент могут быть расширены в десятки раз. 

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#военные технологии #война
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