Рогозин анонсировал скорое появление робота с лазерной пушкой в зоне проведения СВО

Последние несколько месяцев Польша лоббировала поставки Украине танков Leopard 2. Какое-то время результат казался сомнительным, а власти Германии делали всё, чтобы как можно быстрее эту тему замять. Казалось, что историческая память возьмёт своё, но в итоге сонный Джо дожал обиженную ливерную колбасу, а в итоге путь для тяжёлых бронированных машин открыт. Уже заявлено прибытие 31 американского M1 Abrams, а также значительного количества Leopard 2. Свои 14 танков поставит Берлин, следом подтянется Испания, которая передаст целых 53 танка, ну а Польша поделится всего 14-ю немецкими кошками. Есть ещё Португалия, согласившаяся поставить сразу 4 машины, но эксперты полагают, что цифра не финальная. К 83 уже указанным танкам присоединяться 14 британских Challenger 2. Если вы хотели узнать, что это за машина, и насколько она эффективна, переходите по ссылке, где есть интересные факты.

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Очевидно, что 100 танков не смогут переломить ситуацию на фронте, но нанесение тяжёлого удара на одном из направлений на одном из направлений – это реализуемая и вполне реальная задача. Некоторые эксперты уже пытаются проанализировать победителя в бою между британским и российским танком, а в это время небезызвестный Дмитрий Рогозин решил рассказать о существовании машины, способной уничтожать немецких кошек без особых проблем. Речь идёт о роботе под названием «Маркер». Устройство способно видеть цели в нескольких диапазонах, в том числе и инфракрасном и может бороться с противником при помощи широкого арсенала боевых средств. Устройство было создано научно-производственным объединением «Андроидная техника» и пока не дошло до серийного производства. Ожидается, что уже в феврале появится сразу 4 таких робота, при этом все необходимые испытания «Маркер» уже прошёл. Ну а сразу же после пересечения украинской границы в каталог робота будут добавлены тактико-технические характеристики немецких и американских танков, что позволит ему находить уязвимости и поражать их в условиях боя.

Особый интерес робот представляет в качестве носителя 16 дронов-камикадзе. Область применения таких устройств разнится от поставленных задач, а значит беспилотники могут использоваться для ударов по технике и живой силе противника. Есть в наличии и специальный бокс, внутри которого можно установить специальную лазерную пушку, в задачи которой входит поражение вражеских дронов на удалённом расстоянии. Точных технических характеристик «Маркера» Рогозин не предоставил, поэтому остаётся только описательная часть, о чём и пишет сегодня российская пресса. В планах создание сразу нескольких модификаций, одна из которых будет выполнять разведывательную миссию, тогда как вторая получит противотанковые ракетные комплексы для поражения всё тех же американских и немецких танков. Не исключена установка пулемёта и другого оружия, котором может понадобиться для решения поставленных задач. Разведывательный вариант робота оснащён штатным дроном, способным подниматься на высоту до 150 метров для анализа местности. Примечательно, что беспилотник не имеет батарей, поскольку соединён с главной машиной силовым кабелем. За счёт этого ему не страшны средства радиоэлектронной борьбы. При этом дальность видимости впечатляет и достигает 20 километров, а значит подобраться к «Маркеру» вражеские танки не смогут.

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Предполагается, что уже в феврале первые 4 танка прибудут на Донбасс, а после испытаний в боевых условиях может начаться серийное производство. Нужно понимать, что M1 Abrams и Leopard 2 оснащены передовыми электронными системами, позволяющими засекать дроны и другие механические устройства. Это значит, что подойти не расстояние удара к иностранным танкам «Маркеру» будет тяжело. В любом случае фантазировать на эту тему слишком рано, ну а сам Рогозин заявил, что перед нами настоящий робот-убийца M1 Abrams и Leopard 2.