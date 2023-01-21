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В США объяснили, почему Украине не нужны американские и немецкие танки M1 Abrams и Leopard-2

Похоже, бронированные машины решено пока Украине не передавать, ведь пока Германия и США не готовы делиться своими танками
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Западная пресса называет различное количество техники, которое было передано Киеву в рамках военной помощи. Если не придираться к цифрам, то можно прийти к выводу, что страны ЕС и США отправили больше 400 танков (все выпущенные в СССР и ранее подаренные братьям славянам руководством страны), 300 боевых машин родом из СССР, 550 бронетранспортёров (как советских, так и стран Европы), 1500 автомобилей с защитой от пехотных мин, 50 РСЗО (советские и несколько европейских), а также 500 единиц буксируемой артиллерии. Прибавьте сюда невообразимое количество снарядов, и вы получите полный набор, с помощью которого можно было легко захватить половину континента. Кстати, на момент начала СВО в Украине было 2000 своих танков, а по общей численности бронированных машин и артиллерийских установок страна превосходили почти все европейские государства вместе взятые. Небольшую часть всего этого оставили на западе, тогда как основная масса пошла на восток, где и принимала участие в активных боевых действиях весь 2022 год. А ведь есть ещё и американская помощь, в рамках которой Украина получила 60 тысяч противотанковых систем и ракет, 1 500 000 снарядов для артиллерии различного калибра, больше 230 гаубиц калибров 155-мм и 105-мм. Сюда прибавьте 38 укомплектованных HIMARS, а также больше тысячи бронетранспортёров и бронемашин (M113, M1117 и MRAP).

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Встреча в Рамштайне завершилась, но новых танков Украине решено не давать. Ещё недавно казалось, что Киев получит десятки Leopard-2, а американские M1 Abrams совсем рядом. Молчат и британцы, которые обещали отдать эскадрон Challenger 2. Эксперты полагают, что есть целый ряд причин, из-за которых западные страны пока не готовы делиться танками, а ведь Украина ждёт ещё и самолёты. Ну а в США и вовсе звучат любопытные заявления. Например, известный публицист Дэниел Л. Дэвис, который ранее был участником целого ряда военных операций и ушёл в отставку в звании полковника, в рамках издания 19fortyfive уверяет, что Украине не нужны танки. По его словам, на начало СВО в стране было достаточно техники, но командование растеряло потенциал и не смогло воспользоваться теми поставками, которые уже были осуществлены. Дэвис уверен, что войны выигрывают не танки, а люди, приводя в пример военную операцию в Ираке, когда против сотен российских Т-72 вышла американские M1 Abrams. По его словам, в США есть множество опытных специалистов, которые знают все сильные и слабые места танков, тогда как иракские военные плохо подготовились. Якобы, даже если бы американским солдатам дали Т-72, то Ирак не мог бы победить и на более мощных M1 Abrams.

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Отчасти такое утверждение можно считать верным, вот только эксперты полагают, что появления в прессе подобных заявлений нельзя назвать случайным. Есть мнение, что таким образом США пытаются подготовить почву для отступления из Украины, уйдя с минимальными потерями, ведь в мире есть ещё много горячих точек, где американское оружие давно ждут. Кстати, ждут не только американское, но и французское оружие, вот только не факт, что дождутся. Напомним, ещё в 2019 году Франция и Украина подписали контракт, согласно которому первая обязывается построить для второй 20 патрульных бронированных катеров FPB 98 MKI. Что любопытно, целых пять планировали выпустить на одном из украинских предприятий, ну а к 2022 году в Киев должны были поступить первые три FPB 98 MKI. Одновременно с этим Париж обещал выделить кредит на постройку катеров, вот только время идёт, а ничего не происходит. Поскольку 2022 год был сложный, то о контрактах позабыли, ну а сегодня украинская сторона пытается привлечь внимание Франции, указывая на явное нарушение взятых на себя обязательств.

И вот здесь официальный Киев и ждал неприятный сюрприз. Как оказалось, Франция уже успела заключить новый контракт с Нигерией на постройку сразу девяти катеров, при этом сроки выполнения заказа таковы, что кому-то точно придётся подвинуться. Якобы, французы не только обещают нигерийцам украинские катера, но и готовы поставить первую партию. Точных данных о количестве нет, но украинская сторона уже выразила обеспокоенность происходящим. Похоже, FPB 98 MKI всё же уплывут в Нигерию, тогда как Украина останется ни с чем. Есть мнение, что французы не хотят поставлять катера по контракту, поскольку уверены, что они будут использованы в боевых действиях, где с высокой вероятностью уйдут на дно. Несмотря на то, что речь идёт о достаточно неплохих катерах, против артиллерии и тем более Черноморского флота они бесполезны. А ведь именно в Крым на них и могут послать своих солдат власти Украины. 

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Для справки: FPB 98 MKI предназначен для ведения патрулирования и плохо пригоден для боевых действий, а значит гораздо лучше справляется с браконьерами и наркоторговцами, которые вооружены пистолетами и автоматами. Катер способен развивать скорость до 30 узлов и имеет автономность до 1200 морских миль. На вооружении стоит пушка DS30B калибром 30-мм, а экипаж может состоять из 14 человек. За счёт малой осадки катер можно использовать даже на мелководье, ну а первоначальный план состоял в том, чтобы задействовать DS30B в поисково-спасательных операциях.  

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