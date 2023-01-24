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Чем опасен для армии РФ британский Challenger 2 – комфортный танк, умеющий заваривать ароматный кофе

Старый английский бульдог больно кусает, но отличается неповоротливостью и медленным механизмом заряжания
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Встреча в Рамштайне показала, что сегодня страны НАТО не готовы передавать Украине танки и тем более самолёты. Франция пытается найти оправдание своим действиям, а Макрон озвучивает нереалистичные требования, выполнить которые невозможно только потому, что в них изначально заложено противоречие. Похоже, французские AMX-56 Leclerc никуда не поедут. Что до Германии, то Шольц делает вид, что он и вовсе ничего не знает о передаче Leopard-2, рассказывая о том, что подобные решения требуют согласования в правительстве и многих других ведомствах. Американцы остановили производство своих M1 Abrams, но успели наштамповать их в достаточном количестве. Несмотря на это и там находят причины, препятствующие передаче танков в Украину. А вот британцы твёрдо стоят на своём и намерены поставить эскадрон Challenger 2. Сегодня мы попытаемся разобраться, что вообще происходит, и действительно ли английский танк является грозным противников для российской техники.

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Прежде всего нужно понимать, что за последние годы США сделали очень многое для наращивания производства и продажи оружия. В Европу заселили миллионы беженцев, которые и не думают интегрироваться в общество, постоянно создавая островки нестабильности и нарушения правопорядка. Постоянно муссируется опасность угрозы ядерной войны, ну а начало СВО и вовсе напугало и без того не отличающихся храбростью жителей Старого света. Всё больше стран говорят об увеличении оборонных бюджетов, а значит поставки новой техники не только невыгодны с экономической точки зрения, но и могут негативно сказаться на имидже. Если предположить, что поляки всё же передадут Украине 10 единиц Leopard-2, то танки появятся на линии соприкосновения, где несколько или все тут же будут уничтожены. Кадры горящих немецких кошек облетят весь мир, ну а покупатели задумаются, ведь раньше они брали неубиваемый танк, а сегодня подобные машины неплохо горят. Точно такая же ситуация и с M1 Abrams, ведь американский танк - это символ мощи США, а символ не должен гореть от руки российских солдат. 

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Что до Challenger 2, то перед нами тупиковая ветвь британского танкостроения. К слову, эксперты уверяют, что былые традиции утеряны, а у англичан нет никаких планов развития старой школы. В связи с этим в 2019 году и вовсе было принято решение законсервировать почти половину находящихся на боевом дежурстве машин. Так, если ранее в Британии числилось 227 Challenger 2, то в итоге решено 79 танков перевести в глубокий сон или даже разобрать на запчасти. Неясно, сколько танков удалось отправить на покой к 2023 году, но в любом случае Англия передаёт Украине то, что планировала пустить на металлолом. Проще говоря, если программа утилизации и была, то она благополучно заморожена, а танки решено передать Украине. Первый пакет составит эскадрон в виде 14 машин, сроки появления которых остаются туманными. Не исключено, что украинские танкисты уже проходят обучение в одной из стран НАТО, пытаясь освоить Challenger 2. По данным экспертов, сбрасывать со счетов старый британский танк не стоит, ведь он словно большой и неповоротливый бульдог способен очень больно кусаться. Так, главной изюминкой танка считается нарезная пушка Gun 120 mm Tk L30 (или аналог L30A1). Пушка не способна стрелять кумулятивными зарядами, но в целом до 7% точнее существующих гладкоствольных аналогов, состоящих на вооружении в РФ. Британская 120-мм пушка может использовать подкалиберный снаряды, созданные с использованием обеднённого урана. Благодаря этому свойству снаряды способны пробивать до 740 мм гомогенной брони, а значит советские Т-72 станут лёгкими мишенями. Т-80БВМ и Т-90М имеют более серьёзную защиту, хотя у Challenger 2 есть и другие снаряды, которые имеют свои сценарии использования. Например, бронебойно-фугасные L31A7 HESH, которые способны эффективно пробивать бетонные заграждения. 

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Контейнер для приготовления пищиПоскольку танк действительно большой, внутри нашлось место для целого арсенала современных средств обнаружения противника, от тепловизора, до нескольких прицелов. Позаботились англичане и о комфорте, ведь танкисты могут не выходя их танка употреблять в пищу тёплую еду, которая подогревается на электрическом котелке Boiling vessel. Там можно заваривать горячие напитки (чай, кофе), что недоступно в большинстве танков. Стреляет Challenger 2 нечасто, а особенности заряжания значительно усложняют задачи экипажа. Танк медленный и очень тяжёлый. Проще говоря, он не может проходить через большую часть мостов, при этом в Украине нет наводчиков переправ, способных выдержать 75 тонн. Придётся передавать мостоукладчик Titan, не говоря уже о том, что вытащить Challenger 2 из грязи почти невозможно. Эксперты полагают, что танк хорош в роли снайперской пушки, методично бьющей по позициям прячущегося врага, вот только армия РФ не будет прятаться. Поскольку Challenger 2 крайне неповоротлив, то в ближнем бою ему ничего не светит, ну а с расстояния 3-4 километра он пробивается вполне неплохо. Подойдут не все имеющиеся в наличии боеприпасы, но это уже детали. 

Суть в том, что британский танк имеет массу недостатков и может быть интересен как ударная группа против малозащищённого противника, вооружённого гранатомётами. В этом случае успех Challenger 2 обеспечен, но российские бойцы имеют на вооружении намного больше, чем иракские боевики, а значить жить такой танк будет недолго.

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