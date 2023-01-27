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Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО

Польша передаёт Украине ещё 60 танков PT-91 Twardy. Что стоит за польской машиной, и так ли она опасна на поле боя
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Несколько дней назад стало известно, что США всё же дожали Германию, а в итоге Шольц одобрил отправку немецких Leopard 2 в Украину. Больше всех дадут испанцы, намеревающиеся поставить сразу 53 танка, по 14 передаст Берлин, и Варшава (Польша), но есть ещё другие страны типа Португалии и Канады, которые намерены отправить несколько машин с полным боевым комплектом. По данным экспертов, речь идёт о модификации, лишённой динамической брони, а значит на фронте появятся те самые машины, которые горели в Ираке, Афганистане и Сирии от советских противотанковых устройств. Помочь украинцам как можно быстрее отправиться на тот свет планирует и Британия, которая даст 14 своих Challenger 2, ну а сонный Джо открыто заявил, что всё это должно позволить Украине провести весеннее контрнаступление. Пока неясно, как всё это удастся провернуть, ведь на подготовку экипажа требуется время, а до марта остался всего месяц. Темнит Америка и со своими M1 Abrams. Утверждается, что они обязательно прибудут, но точных сроков нет. Ну и осталось дожать Макрона, которые продолжает упираться, не желая делиться танками AMX-56 Leclerc.

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Словом, подобралась прекрасная компания, в которой не хватает только поляков. Как вы уже видели выше, эти ребята отдадут находящиеся у них Leopard 2, вот только здесь всё гораздо запутаннее, чем может показаться обывателю. Всё дело в том, что Польша хочет воспользоваться ситуацией, что позволит переоснастить армию, отказавшись от старого советского оружия. Просто так утилизировать танки слишком дорого, ну а передать Киеву под гарантии США поставить современное оружие стран НАТО – это уже совсем другое дело. Похоже, поляки намерены заменить не только немецкие Leopard 2, но и решили порадовать украинцев старым хламом в виде PT-91 Twardy. По словам Матеуша Моравецкого, занимающего пост премьер-министра Польши, уже вскоре в Украину приедут 60 таких танков. Особенно интересно выглядит заявление о том, что речь идёт о современных машинах, которые намного превосходят российские танки. Но давайте не будем голословными и как следует изучим, что же решили подарить Киеву ближайшие соседи. 

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Начнём с того, что в начале 90-х годов США на какое-то время потеряли интерес к странам Восточной Европы, поскольку развал СССР сделал янки невольными победителями в холодной войне. В условиях минимального финансирования и полного отсутствия экономической помощи со стороны других стран Польша приняла решение модернизировать свой танковый арсенал. Так появилась национальная программа, а в результате с 1995 по 2002 год было создано 232 танка, в основу которых легли советские Т-72М1. Ключевым отличием польского танка от оригинала стала полноценная динамическая защита. Эксперты отмечают, что такое решение позволит увеличить выживаемость на поле боя, а значит кумулятивные снаряды не так страшны PT-91, как старым советским PT-91 Twardy танкам. При этом качество динамической брони достойное, а значить пробить такой танк будет непросто. 

Не обошлось без замены ключевых элементов, позволяющих обнаруживать противника на отдалённых дистанциях. Прежде всего были заменены прицелы, а в результате внутри расположились приборы ночного видения и тепловизор. Присутствует лазерный дальномер, способный просчитывать баллистические характеристики орудия. Точность пушки значительно возросла, что позитивно сказалось на скорости наведения. За счёт навешивания динамической защиты вес достиг 46 тонн, что потребовало замены советского двигателя В-46 с 780 л.с. на более мощный S-12U на 850 л.с. польского производства. Если оценивать PT-91 Twardy с точки зрения противостояния с советскими танками, то по тактико-техническим характеристикам он превосходит Т-72М и Т-72-М-82, которые ранее поставляли в Украину страны Варшавского договора. 

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Эксперты отмечают, что динамическая защита не спасает от подкалиберного снаряда, при этом прошедшие модификацию российские Т-72 примерно равны польскому PT-91 Twardy. Что до модифицированного Т-90, то сравнение не в пользу поляков. Получается, что на фронте появится действительно большое количество танков, при этом польские машины лишь немногим превосходят старые советские танки и не могут считаться современными. Неясно, сколько всего танков в рабочем состоянии осталось у поляков, но все они с высокой долей вероятности пойдут в Украину. Пока есть только одна загвоздка, ведь передавать их Польша готова только в обмен на американские M1 Abrams. 

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военные технологии война pt-91 twardy
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