Не всегда стоит смотреть в сторону популярных продуктов, ведь многие из них сильно переоценены

Если заглянуть в любой крупный компьютерный магазин, то можно увидеть как популярные процессоры, которые расходятся тысячами единиц в месяц, так и откровенные аутсайдеры. Толпа переменчива. Ещё вчера пользователи восхваляли Intel, рассказывая о том, что 4 ядра хватит всем, ну а сегодня будут вопить о необходимости 24 ядер, без которых не может прожить ни один себя уважающий геймер. Маркетинг работает, а победа остаётся за теми, кто умеет работать с людьми. Вполне возможно, что именно поэтому видеокарты AMD так отвратительно продаются, а сама компания занимает всего 10% рынка. При этом по совокупному показателю производительности и цены красные опережают зелёных.

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Точно такая же ситуация и с процессорами. Блогеры, эксперты и обычные пользователи начали покупать те или иные камни, тогда как другие остаются аутсайдерами и вообще не пользуются спросом. Сегодня мы поговорим о не самых очевидных процессорах, которые стоит купить здесь и сейчас. Не факт, что вам они понравятся, но отрицать их лучшие стороны всё же не стоит.

Начнём с Core i9-12900K. У этого процессора есть сразу несколько ключевых преимущества. Так, если у вас есть деньги на мощную машину, но вы не хотите переплачивать на новинки, то с видеокартой уровня GeForce RTX 4070 Ti можно получить близкую к максимальной производительность. При этом вы потратите в 2 раза меньше денег, а Core i9-12900K с лёгкостью вытянет мощную видеокарту. При этом вам не нужно покупать дорогую оперативную память и материнскую плату, ведь сам процессор хорош из коробки, а разгон только увеличит конечную стоимость системы.

Ryzen 7 7700X только набирает популярность и пока не может претендовать на лучшие места в топе продаж. Процессор очень перспективный, но способен завоевать сердца геймеров только в том случае, если на рынке появятся материнские платы за 100-150 долларов. Пока же под Ryzen 7 7700X предлагаются решения за 300 долларов и выше, ни о каких рекордах не может быть и речи. Ну и не забывайте, что с таким процессором нужна мощная видеокарта, ведь середняк типа GeForce RTX 3060 не способен раскрыть его потенциал.

Если вы не хотите переплачивать за материнскую плату и оперативную память и в целом рассчитываете на быструю, но недорогую систему с видеокартой до 40 тысяч рублей, то самое время присмотреться к Core i7-12700F. Этот процессор изначально лишён разгонного потенциала, поэтому будет оставаться холодным в любых ситуациях. Высокая тактовая частота обеспечит достаточный для разрешения 2К уровень быстродействия, а сам Core i7-12700F не ударит лицом в грязь даже перед самыми сложными задачами.

Ryzen 7 7600Х – это ещё один перспективный камень, время которого не пришло. Скорее всего, во второй половине 2023 года он станет самым продаваемым на рынке за счёт скидок и наличия недорогих материнских плат на чипсете А620. Ну а пока проходим мимо, ведь переплачивать за него нет никакого смысла. А вот Core i5-11600KF кажется нам очень интересным. Очевидно, что ни о каком разгоне старого камня речь не идёт, но в данном случае привлекательными могут стать высокие тактовые частоты и достаточная производительность для видеокарт до 40 тысяч рублей. Под GeForce RTX 4080 стоит взять что-то помощнее, но об этом вы прекрасно знаете и без нас.

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Core i5-11400F и Ryzen 5 4600G завершают наш список неочевидных процессоров. В первом случае вы получаете неплохой результат и штатную систему охлаждения в комплекте. Из-за параллельного импорта в последнее время в РФ стали ввозиться преимущественно процессоры в комплектации ОЕМ. Core i5-11400F неплох в тандеме с видеокартой до 30 тысяч рублей, поскольку больше ничего он уже не вытянет, ну а Ryzen 5 4600G и вовсе не нуждается в видеокарте. Это возможность сэкономить немалую сумму, ведь внутри скрывается интегрированная графика. Гонять в новинки у вас точно не получится, но танки и тем более шутеры будут работать без особых трудностей. Оба процессора пользуются минимальным спросом, поэтому и стоят недорого. Самое время воспользоваться тем, что многие пользователи не замечают.